Можно ли не составлять счета-фактуры при продаже в розницу за безналичный расчет?

В ст. 168 НК РФ у нас сказано, что в общем случае продавец обязан выставлять счета-фактуры покупателям.
В пункте 7 этой нормы указано, что при розничной продаже населению налогоплательщик освобождается от обязанности выставления счетов-фактур при одновременном соблюдении 2 условий:
☑️- физическое лицо оплачивает покупку наличными средствами;
☑️- продавец выдает покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы.
❗️Счет-фактуру при розничной торговле мы не составляем, только если продаем товар за наличный расчет. Вместо счета-фактуры мы выдаем покупателю чек ККТ (п. 7 ст. 168 НК РФ, п. 1 ст. 4.7 Закона №54-ФЗ).
А что касается розничной продажи при при безналичной оплате, то эта ситуация НК РФ прямо не урегулирована. Следовательно, в общих случаях продавец при безналичной оплате обязан выставлять счета-фактуры.
Розничные покупатели - это физические лица, которые не являются плательщиками НДС (ст. 143 НК РФ).
Согласно пп.1 п.3 ст.169 НК РФ, продавец вправе не выставлять счет-фактуру при выполнении двух условий:
1) Покупатель не является плательщиком НДС;
2) Имеется письменное согласие сторон сделки.
⚡️Но это условие при розничной продаже не выполняется.
Значит, НК РФ не позволяет не составлять счета-фактуры при безналичной оплате розничного покупателя.
Однако, официальные гос.органы разрешают не выставлять счета-фактуры по каждой операции, а составить сводные счета-фактуры
(п. 1 ст. 169 НК РФ, Письма Минфина России от 25.01.2019 № 03-07-11/4320, от 09.12.2016 № 03-07-05/73666, от 17.11.2016 № 03-07-09/67585; ФНС России от 08.12.2021 № ЕА-4-15/17079@).
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
Комментарии2
Чисто для примера: как так может быть, чтобы была безналичная оплата при рознице?
Оплата картой - не нал однозначно