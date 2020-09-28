Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций

Комитет Госдумы по государственному строительству одобрил ко второму чтению Законопроект, предусматривающий наказание до 7 лет лишения свободы.

Пакет поправок к УК и УПК № 263208-8 был внесен в декабре 2022 г. Авторы Законопроекта обосновали его необходимость борьбой с "бумажным" НДС.

«Счета-фактуры и налоговые декларации признаются подложными, если они оформлены с использованием подставных лиц либо незаконным использованием персональных данных и содержат заведомо ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав», – такое разъяснение дали авторы Законопроекта.

☄️Текущие формулировки Законопроекта позволяют применять их не только к продавцам "бумажного" НДС, но и к покупателям. Поэтому не исключена будет ответственность по новой статье для руководителей и бухгалтеров компаний, использующих "бумажный" НДС.

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С апреля 2023 г. данный Законопроект был без движения. Сейчас его рассмотрение возобновилось. Будем следить за его продвижением.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

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