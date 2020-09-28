ФНС дала рекомендации по выдаче чеков и применению ККТ в общепите с 1 марта 2025 года

С 1 марта 2025 года вступят в силу новые правила передачи кассового чека (БСО) клиенту и применения ККТ.

⚠️При расчетах за услуги общепита чек (БСО) нужно печатать после того, как клиент попросит счет, но до момента оплаты. Такой чек (БСО) подтвердит предстоящий прием денег.

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В связи с изменениями ФНС разместила на своем сайте рекомендации по формированию кассовых чеков организациями общепита.

Пояснения дали для расчетов:

✔️- при обслуживании официантами (в ресторанах);

✔️- обслуживании за стойками (в барах);

✔️- обслуживании за прилавками (на предприятиях быстрого питания);

✔️- доставке по заказам;

✔️- самообслуживании (в столовых, в т.ч. корпоративных).

Например:

📌При самообслуживании в корпоративных столовых, когда стоимость питания вычитают из зарплаты сотрудника, порядок такой:

- после выбора блюд сотрудник получает бумажный чек на передачу в кредит;

- в конце месяца производят вычет из зарплаты и затем выдают чек на оплату кредита (бумажный или электронный).

📌При обслуживании официантами, когда оплату принимают после оказания услуги, есть 2 варианта формирования чеков:

- клиенту выдают бумажный чек на полный расчет с планируемым типом оплаты, затем он платит;

- клиент получает бумажный чек на отгрузку в кредит с типом оплаты "кредит". После того как он заплатит, ему выдают чек на оплату кредита с подтвержденным типом оплаты (бумажный или электронный).

(Письмо ФНС России от 14.02.2025 N АБ-4-20/1500@).

Вы можете скачать Памятку "Рекомендации по формированию кассовых чеков" Получить ее вы сможете на моем 👉 Telegram-канале.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина