При получении бюджетных средств у компании нет права на вычеты НДС с расходов, оплаченных за счет бюджета

Первая инстанция поддержала налогоплательщика.

Но апелляция и кассация поддержали налоговиков.

Инспекторам удалось доказать приобретение товаров, работ, услуг на бюджетные средства и отсутствие раздельного учета операций для целей НДС.

Общество действительно получило бюджетные средства для реализации инвестпроекта «Строительство тепличного комплекса в Республике Ингушетия». Поэтому компания не имела права на вычеты НДС.

Так как в случае приобретения товаров, в том числе основных средств за счет полученных субсидий или бюджетных инвестиций, предъявленные суммы налога вычету не подлежат (п. 2.1 ст. 170 НК РФ).

Общество настаивало, что полученные средства утрачивают статус бюджетных в момент приобретения товаров с НДС при их оплате в рамках исполнения инвестиционного проекта. Но судьи отклонили и этот довод.

Кроме того, кооператив после сдачи построенного комплекса в эксплуатацию должен был включать полученную на его создание субсидию в состав внереализационных доходов по мере начисления амортизации (п. 4.1 ст. 271 НК РФ). Это не делалось, что привело к возникновению у кооператива убытка.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

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