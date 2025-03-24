При получении бюджетных средств у компании нет права на вычеты НДС с расходов, оплаченных за счет бюджета

📜СУТЬ ДЕЛА
В рамках ВНП агрокомплекса налоговики доначислили около 200 млн.руб. Дело в том, что компания получила бюджетные средства на приобретение товаров (работ, услуг) и не учла их при налогообложении. Инспекторы сослались на то, что у компании нет права на освобождение от налогов из-за отсутствия раздельного учета.
Компания считала, что израсходованные на строительство тепличного комплекса деньги не являются бюджетными, поэтому двойного расходования бюджетных средств при применении вычетов НДС не возникает . В рамках государственной программы указанные средства предоставлялись инвесторам на условиях возвратности и платности, то есть уплаты процентов (письмо Минфина от 04.10.2024 № 03-07-15/96417).
⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ
Первая инстанция поддержала налогоплательщика.
Но апелляция и кассация поддержали налоговиков.
Инспекторам удалось доказать приобретение товаров, работ, услуг на бюджетные средства и отсутствие раздельного учета операций для целей НДС.
Общество действительно получило бюджетные средства для реализации инвестпроекта «Строительство тепличного комплекса в Республике Ингушетия». Поэтому компания не имела права на вычеты НДС.
Так как в случае приобретения товаров, в том числе основных средств за счет полученных субсидий или бюджетных инвестиций, предъявленные суммы налога вычету не подлежат (п. 2.1 ст. 170 НК РФ).
Общество настаивало, что полученные средства утрачивают статус бюджетных в момент приобретения товаров с НДС при их оплате в рамках исполнения инвестиционного проекта. Но судьи отклонили и этот довод.
Кроме того, кооператив после сдачи построенного комплекса в эксплуатацию должен был включать полученную на его создание субсидию в состав внереализационных доходов по мере начисления амортизации (п. 4.1 ст. 271 НК РФ). Это не делалось, что привело к возникновению у кооператива убытка.
__________________________________
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
Начать дискуссию