Наличие кредиторской задолженности не доказывает нереальность операций

📃СУТЬ ДЕЛА
В рамках ВНП налоговики посчитали, что организация неправомерно учла
расходы и применила вычеты по НДС по операциям с несколькими
сомнительными контрагентами. Они утверждали, что сделки фиктивные, условия ст. 54.1 НК РФ не соблюдены. В частности, проверяющие ссылались на то, что у налогоплательщика есть кредиторская задолженность перед контрагентами. Это ставит под сомнение реальность сделок.
⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ
Суды с контролерами не согласились.
Они указали: наличие дебиторской или кредиторской задолженности не является ни негативным признаком, ни тем более отягчающим обстоятельством. Долги есть в финансово-хозяйственной деятельности любого субъекта. Кредиторская задолженность лишь отражает состояние расчетов по сделкам.
Также инспекция не доказала, в частности, такие факты:
✓- налогоплательщик не получил исполнение по сделкам;
✓- обязательства по ним исполнили не те, кто указан в первичке;
✓- оформление сделок не имело экономического смысла, деловой цели, их провели лишь для уменьшения налоговой обязанности.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
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