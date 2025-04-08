Наличие кредиторской задолженности не доказывает нереальность операций

‍⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ

Суды с контролерами не согласились.

Они указали: наличие дебиторской или кредиторской задолженности не является ни негативным признаком, ни тем более отягчающим обстоятельством. Долги есть в финансово-хозяйственной деятельности любого субъекта. Кредиторская задолженность лишь отражает состояние расчетов по сделкам.

Также инспекция не доказала, в частности, такие факты:

✓- налогоплательщик не получил исполнение по сделкам;

✓- обязательства по ним исполнили не те, кто указан в первичке;

✓- оформление сделок не имело экономического смысла, деловой цели, их провели лишь для уменьшения налоговой обязанности.

__________________________________

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

https://t.me/nevolga_nalog