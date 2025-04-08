ЦОК ОК УСН 07.04 Мобильный
Ольга Неволина
Судебная практика по налоговым спорам

Наличие кредиторской задолженности не доказывает нереальность операций

Такой вывод сделал АС Поволжского округа в Постановлении от 31.01.2025 по делу N А55-11246/2024.

📃СУТЬ ДЕЛА

В рамках ВНП налоговики посчитали, что организация неправомерно учла
расходы и применила вычеты по НДС по операциям с несколькими
сомнительными контрагентами. Они утверждали, что сделки фиктивные, условия ст. 54.1 НК РФ не соблюдены. В частности, проверяющие ссылались на то, что у налогоплательщика есть кредиторская задолженность перед контрагентами. Это ставит под сомнение реальность сделок.

‍⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ

Суды с контролерами не согласились.

Они указали: наличие дебиторской или кредиторской задолженности не является ни негативным признаком, ни тем более отягчающим обстоятельством. Долги есть в финансово-хозяйственной деятельности любого субъекта. Кредиторская задолженность лишь отражает состояние расчетов по сделкам.

Также инспекция не доказала, в частности, такие факты:
✓- налогоплательщик не получил исполнение по сделкам;
✓- обязательства по ним исполнили не те, кто указан в первичке;
✓- оформление сделок не имело экономического смысла, деловой цели, их провели лишь для уменьшения налоговой обязанности.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук

Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog

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Ольга Неволина

Ольга Неволина

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