Налоговая требует представить оборотно-сальдовые ведомости и карточки счетов

📜СУТЬ ДЕЛА

Для проверки вычетов по НДС инспекция затребовала ОСВ, карточки счетов по контрагентам, документы по инвентаризации.

За их непредставление организацию оштрафовали.

Инспекция привела такие доводы:

✓ - организации обязаны вести регистры бухучета. В силу ст. ст. 54 и 313 НК РФ при ВНП инспекция вправе изучить их;

✓- налогоплательщик обязан подтверждать вычеты первичкой. Перечень истребуемых документов не закрытый. Это может быть как первичка, так и документы бухгалтерского или иного учета;

✓- неподача при проверке регистров, подтверждающих принятие к учету товаров (работ, услуг), имущественных прав, влечет отказ в вычетах.

Организация утверждала: ОСВ и карточки счетов (в разрезе субсчетов) - не первичные документы. Налоговое законодательство и требования бухучета не предусматривают их обязательного составления. Эти документы не подтверждают правильность исчисления и уплаты налогов, не служат основанием для их расчета.