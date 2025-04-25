Налоговая требует представить оборотно-сальдовые ведомости и карточки счетов

📜СУТЬ ДЕЛА
Для проверки вычетов по НДС инспекция затребовала ОСВ, карточки счетов по контрагентам, документы по инвентаризации.
За их непредставление организацию оштрафовали.
Инспекция привела такие доводы:
✓ - организации обязаны вести регистры бухучета. В силу ст. ст. 54 и 313 НК РФ при ВНП инспекция вправе изучить их;
✓- налогоплательщик обязан подтверждать вычеты первичкой. Перечень истребуемых документов не закрытый. Это может быть как первичка, так и документы бухгалтерского или иного учета;
✓- неподача при проверке регистров, подтверждающих принятие к учету товаров (работ, услуг), имущественных прав, влечет отказ в вычетах.
Организация утверждала: ОСВ и карточки счетов (в разрезе субсчетов) - не первичные документы. Налоговое законодательство и требования бухучета не предусматривают их обязательного составления. Эти документы не подтверждают правильность исчисления и уплаты налогов, не служат основанием для их расчета.
⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ
Суд поддержал организацию:
1️⃣- Она не использовала субсчета и не вела в их разрезе ОСВ, карточки счетов. Инспекция не обосновала обязательность применения субсчетов. Сложности в анализе поданных документов, связанные со способом ведения бухучета, - не основание для штрафа;
2️⃣- Приказы об инвентаризации, акты о ее результатах, инвентаризационные описи и ведомости не подтверждают долг перед контрагентом и дату его возникновения;
3️⃣- Налоговики не привели ссылок на нормативные или локальные акты, подтверждающие обязанность вести затребованные регистры;
4️⃣- Инспекция не пояснила, как установила количество запрошенных документов в одном из требований. Штраф применяют за неподачу каждого документа. Если инспекция не определила их число, штрафа нет.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
Комментарии2
Доброе утро Ольга. Ранее, на Клерк были статьи с противоположными решениями. Также, в СПС, несколько вариантов ответа. Видимо, в каждом регионе свои правила. Как кому повезет
Каждый раз в этой ситуации я представлял себе выражение лица гены в этой ситуации: гена, я получил требование карточек, но решил их не давать, так как право имею. Поэтому скоро налоговая нас оштрафует маненько. Но это не страшно. У нас же есть пара юристов, которым все равно заняться нечем. Пара тройка судов, потом апелляция. В общем скорее всего выиграем. А не выиграем, да и ладно. Штраф то небольшой. Что нам пара десятков тысяч.