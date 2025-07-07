ЦОК Общая ПРОФК 07.07 Мобильный (1)
Ольга Неволина
Учет расходов

Расходы на обучение сотрудника

Расходы на обучение сотрудников могут быть учтены в налоговом учете при выполнении определенных требований.

Условия для освобождения затрат от НДФЛ и взносов отличаются от условия признания расходов для налога на прибыль.

Расходы на обучение сотрудника

📌НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Для налога на прибыль обучение должно быть связано с работой сотрудников и проводиться в образовательной организации, имеющем право на ведение этой деятельности (пп. 1 п. 3 ст. 264 НК РФ).

  • Минфин считает, что можно признать такие расходы при расчете налога на прибыль, только если сами заключили договор с образовательным учреждением.

  • Если же работник заключил договор от своего имени и сам оплатил его, то учесть компенсацию стоимости его обучения при налогообложении прибыли нельзя (письма Минфина России от 17.08.2022 № 03-03-06/1/80270, от 19.01.2018 N 03-03-06/1/2614, от 09.12.2016 N 03-03-РЗ/73562).

📌НДФЛ

В общем случае плата за профобучение работника не облагаются НДФЛ (п. 21 ст. 217 НК РФ).

Не имеет значения, кто заключил договор с образовательной организацией и оплачивает учебу: работодатель или сотрудник. Но важно, чтобы это было именно профессиональное обучение в заведении, имеющем право на ведение этой деятельности.

📌СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Что касается страховых взносов, то по общему правилу суммы платы за обучение работников взносами не облагаются (пп. 12 п. 1 ст. 422 НК РФ). Главное, чтобы это было именно профессиональное обучение.

  • Если компания напрямую оплачивает учебу образовательному заведению, взносы начислять не нужно.

  • Если работник заключил договор от своего имени, то относительно компенсации по страховым взносам не исключены риски. Проверяющие могут требовать их исчисления, если выплата производится в рамках трудовых отношений.

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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук

Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog

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Ольга Неволина

Ольга Неволина

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