Расходы на обучение сотрудника

📌НДФЛ

В общем случае плата за профобучение работника не облагаются НДФЛ (п. 21 ст. 217 НК РФ).

Не имеет значения, кто заключил договор с образовательной организацией и оплачивает учебу: работодатель или сотрудник. Но важно, чтобы это было именно профессиональное обучение в заведении, имеющем право на ведение этой деятельности.