Расходы на обучение сотрудника

Условия для освобождения затрат от НДФЛ и взносов отличаются от условия признания расходов для налога на прибыль.
📌НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Для налога на прибыль обучение должно быть связано с работой сотрудников и проводиться в образовательной организации, имеющем право на ведение этой деятельности (пп. 1 п. 3 ст. 264 НК РФ).
Минфин считает, что можно признать такие расходы при расчете налога на прибыль, только если сами заключили договор с образовательным учреждением.
Если же работник заключил договор от своего имени и сам оплатил его, то учесть компенсацию стоимости его обучения при налогообложении прибыли нельзя (письма Минфина России от 17.08.2022 № 03-03-06/1/80270, от 19.01.2018 N 03-03-06/1/2614, от 09.12.2016 N 03-03-РЗ/73562).
📌НДФЛ
В общем случае плата за профобучение работника не облагаются НДФЛ (п. 21 ст. 217 НК РФ).
Не имеет значения, кто заключил договор с образовательной организацией и оплачивает учебу: работодатель или сотрудник. Но важно, чтобы это было именно профессиональное обучение в заведении, имеющем право на ведение этой деятельности.
📌СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Что касается страховых взносов, то по общему правилу суммы платы за обучение работников взносами не облагаются (пп. 12 п. 1 ст. 422 НК РФ). Главное, чтобы это было именно профессиональное обучение.
Если компания напрямую оплачивает учебу образовательному заведению, взносы начислять не нужно.
Если работник заключил договор от своего имени, то относительно компенсации по страховым взносам не исключены риски. Проверяющие могут требовать их исчисления, если выплата производится в рамках трудовых отношений.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
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