Надо ли подтверждать использование товаров в облагаемых НДС операциях для обоснования вычетов?

📜СУТЬ ДЕЛА
Компания занималась устройством велосипедно-пешеходных дорожек, не имея других проектов. Для этой работы были приобретены конструкции из ПВХ, ПГС и щебень.
Работы завершились в сентябре, а в следующем январе компания перешла на УСН.
В рамках налоговой проверки инспекторы установили, что товары не использовались в облагаемых НДС операциях. Поэтому проверяющие отказали в вычетах НДС и доначислили налог.
⚖️ РЕШЕНИЯ СУДОВ
Суды трех инстанций поддержали налоговиков, указав:
✅- Компания не отразила реализацию конструкций ПВХ в учете. Инспекция не нашла документов, подтверждающих использование щебня и ПГС на объекте;
✅- У организации отсутствует собственный транспорт для вывоза отходов, лицензий и договоров на вывоз строительного мусора;
✅- Ни один из документов не подтвердил использование товаров в облагаемых НДС операциях;
✅- Также были выявлены факты взаимозависимости, согласованности действий и подконтрольности поставщика. Деятельность организаций контролировалась одними и теми же родными братьями. При работе в системе «Клиент-Банк» и передаче отчетности использовался один IP-адрес, сертификаты ключей электронной подписи для пользования системой «Клиент-Банк» оформлены на одного из братьев.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
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