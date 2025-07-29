Надо ли подтверждать использование товаров в облагаемых НДС операциях для обоснования вычетов?

📜СУТЬ ДЕЛА

Компания занималась устройством велосипедно-пешеходных дорожек, не имея других проектов. Для этой работы были приобретены конструкции из ПВХ, ПГС и щебень.

Работы завершились в сентябре, а в следующем январе компания перешла на УСН.

В рамках налоговой проверки инспекторы установили, что товары не использовались в облагаемых НДС операциях. Поэтому проверяющие отказали в вычетах НДС и доначислили налог.