Включается в доходы по УСН субсидия на возмещение ущерба?

На этот вопрос ответил ВС РФ в Определении от 18.04.2025 № 310-ЭС 24-23706.

📜СУТЬ ДЕЛА

Компания на УСН «Доходы» осуществляет грузоперевозки. Она доставляла грузы через Украину уже после начала СВО, три автомобиля компании были там задержаны и изъяты.

Для компенсации ущерба организация оформила федеральную субсидию в сумме 34 млн руб. Деньги пошли на возмещение стоимости похищенного груза и утраченных транспортных средств.

В рамках КНП декларации по УСН налоговики доначислили компании налог. По мнению контролеров, в налоговую базу следовало включить субсидию.

⚖️ РЕШЕНИЯ СУДОВ

Три инстанции судов встали поддержали налоговиков.

Однако Верховный Суд РФ занял иную позицию:

▪️- Налогообложение целевого финансирования и компенсаций ущерба требует, чтобы налогоплательщик учитывал фактическую экономическую выгоду (ст. 41 НК РФ).

▪️- Компания выбрала объект налогообложения «Доходы», что не позволяет ей относить убытки к внереализационным расходам. Однако получение субсидии для возмещения ущерба не приводит к образованию внереализационного дохода.

▪️ - Иной правовой подход привел бы к изъятию в бюджет части субсидии.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

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