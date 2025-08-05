Включается в доходы по УСН субсидия на возмещение ущерба?
📜СУТЬ ДЕЛА
Компания на УСН «Доходы» осуществляет грузоперевозки. Она доставляла грузы через Украину уже после начала СВО, три автомобиля компании были там задержаны и изъяты.
Для компенсации ущерба организация оформила федеральную субсидию в сумме 34 млн руб. Деньги пошли на возмещение стоимости похищенного груза и утраченных транспортных средств.
В рамках КНП декларации по УСН налоговики доначислили компании налог. По мнению контролеров, в налоговую базу следовало включить субсидию.
⚖️ РЕШЕНИЯ СУДОВ
Три инстанции судов встали поддержали налоговиков.
Однако Верховный Суд РФ занял иную позицию:
▪️- Налогообложение целевого финансирования и компенсаций ущерба требует, чтобы налогоплательщик учитывал фактическую экономическую выгоду (ст. 41 НК РФ).
▪️- Компания выбрала объект налогообложения «Доходы», что не позволяет ей относить убытки к внереализационным расходам. Однако получение субсидии для возмещения ущерба не приводит к образованию внереализационного дохода.
▪️ - Иной правовой подход привел бы к изъятию в бюджет части субсидии.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
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