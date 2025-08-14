Применение патентной системы для привлечения других ИП

📜СУТЬ ДЕЛА
ИП применял два режима: УСН и ПСН. В декларации по УСН за 2022 год не были отражены доходы от транспортных услуг.
Налоговая доначислила налог по УСН и оштрафовала.
ИП утверждал, что доходы относятся к деятельности по патенту. Водителями были физлица и ИП, которым предприниматель перечислял деньги. Обычные физлица не являлись работниками ИП. ИП не перечислял им деньги, не платил за них НДФЛ как налоговый агент и не начислял страховые взносы.
⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ
Все инстанции поддержали налоговиков, указав:
✓ При ПСН предприниматель не вправе привлекать других ИП и юрлиц для выполнения работ (п. 5 ст. 346.43 НК РФ);
✓ Услуги должны оказываться собственными силами — либо лично, либо с участием наемных работников по трудовому или ГПД;
✓ Доходы, поступившие от деятельности с участием других ИП, не подпадают под патент — их нужно облагать по УСН;
✓ Отсутствие договоров, НДФЛ и взносов по физлицам также исключает признание их работниками ИП.
__________________________________
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
