Применение патентной системы для привлечения других ИП

📜СУТЬ ДЕЛА

ИП применял два режима: УСН и ПСН. В декларации по УСН за 2022 год не были отражены доходы от транспортных услуг.

Налоговая доначислила налог по УСН и оштрафовала.

ИП утверждал, что доходы относятся к деятельности по патенту. Водителями были физлица и ИП, которым предприниматель перечислял деньги. Обычные физлица не являлись работниками ИП. ИП не перечислял им деньги, не платил за них НДФЛ как налоговый агент и не начислял страховые взносы.