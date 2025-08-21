Как влияет отрицательного сальдо на ЕНС?

Как из-за отрицательного сальдо на ЕНС можно потерять пониженную ставку по упрощенке? Такой вопрос был рассмотрен АС Волго-Вятского округа в Постановлении от 19.05.2025 № А39-4463/2024.

📜СУТЬ ДЕЛА

ИП применял УСН с объектом «доходы» и воспользовался правом на пониженную региональную ставку 1% вместо стандартных 6%. Однако по региональному закону это возможно только при отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам на 1 мая года, следующего за отчётным.

По состоянию на 1 мая 2023 года у ИП было отрицательное сальдо на ЕНС — 39 тыс. руб. Инспекция доначислила налог по УСН по общей ставке — 6,8 млн руб. и штраф 63 тыс. руб.

ИП возражал:

✓ Он ссылался на новую редакцию регионального закона, где срок проверки задолженности сдвинут;

✓ Пытался сверить расчёты до 1 мая, но личный кабинет не работал, а инспекция отказывала в сверке из-за технического переноса данных;

✓ Недоимку он погасил 7 и 10 мая, но уже после контрольной даты.

⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ

Все три инстанции поддержали налоговиков, указав:

▪️ Условие о нулевой задолженности на 1 мая является обязательным;

▪️Факт погашения недоимки после этой даты не влияет на право применения льготы;

▪️Новая редакция регионального закона, на которую ссылался ИП, вступила в силу с 1 января 2024 года, а спор касается 2022 года — значит, она не применима.

📌 ВЫВОД: даже технические сложности с доступом к данным ЕНС не освобождают от ответственности.

