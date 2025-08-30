Готовимся к новой налоговой перезагрузке для бизнеса!

💼 Что поручено Правительству от 23.06.2025?

Перечень поручений Президента РФ от 23 июня 2025 года задал новый вектор для налоговой и экономической политики.

В центре — корректировка параметров "упрощёнки", новая модель НДС, меры по борьбе с теневой занятостью и налоговые льготы для бизнеса и граждан.

🧾 1. Новая модель НДС С 1 октября 2025 планируется перераспределение НДС: Часть налога от общепита останется в местных бюджетах, а не будет полностью поступать в федеральную казну.

Кроме того, порог доходов для освобождения предприятий общепита от НДС увеличат с 2 млрд до 3 млрд рублей!

🚫 2. Запрет на "упрощёнку" в торговле: - Порог дохода для УСН планируют снизить; - Для торговых компаний режим УСН постепенно отменят, взамен появится новый спецрежим, который должны разработать к 1 декабря 2025 года.

👷 3. Контроль самозанятых: - Усиление надзора за работодателями, привлекающими НПД; - Разработка мер по снижению теневой занятости — срок исполнения до 1 ноября 2025.

🧮 4. Федеральные и региональные инвествычеты: - Компании смогут применять вычеты одновременно; - Расширят перечень отраслей, имеющих право на льготу; - Цель — стимулирование капитальных вложений в приоритетные сектора.

💰5. Помощь для СВО:

При безвозмездной передаче имущества, работ и услуг на нужды СВО снизится нагрузка по НДС и налогу на прибыль.

💵 6. Фокус на высокие зарплаты: - МРОТ превысит 27 тыс. руб. в 2026 году; - Цель — достичь МРОТ 35 тыс. руб. к 2030; - Это повлияет на расчет НДФЛ, страховых взносов и отбор на зарплатные комиссии ФНС.

📑 7. Меньше бюрократии: - Уменьшат время на подготовку и сдачу налоговой отчётности более чем в 1,5 раза; - Продолжится внедрение цифрового рубля.

__________________________________

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

https://t.me/nevolga_nalog