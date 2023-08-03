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Дмитрий Желнин

Уменьшили кадастровую стоимость без рыночного отчета и суда

Сегодня о том, как мы снизили кадастровую стоимость без отчета о рыночной стоимости и без суда
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Уменьшили кадастровую стоимость без рыночного отчета и суда

Старый способ оспаривания кадастровой стоимости

Попробуйте в любом поисковике набрать что-то типа: «снизить кадастровую стоимость». Увидите примерно вот это:

Спорим, что каждое предложение об оспаривании/снижении кадастровой стоимости крутится вокруг т.н. «старого способа»? Суть этого способа, если коротко, заключается в том, чтобы установить вместо кадастровой стоимости стоимость рыночную. Путь можно описать пятью шагами:

  • заказываем у оценщика отчет о рыночной стоимости;

  • тараканим отчет в комиссию при Росреестре или в ГБУ;

  • если на втором пункте положительного решения добиться не удалось, то тащим отчет в суд;

  • проходим через судебную экспертизу нашего отчета о рыночной стоимости;

  • получаем какое-то решение суда.

Такой способ оспаривания кадастровой стоимости мы тоже практикуем, но не всегда. Ну, не люблю я его. Почему? Напишу как-нибудь в другой раз, так как сегодня не об этом.

Сегодня о том, как мы снизили кадастровую стоимость без отчета о рыночной стоимости и без суда

Итак, обратился клиент с двумя объектами недвижимости в Нижегородской области. Объекты его мы проанализировали и пришли к выводу, что при расчете кадастровой стоимости допущены явные ошибки.

Готовим коммерческое предложение:

Да, тут еще старый логотип компании

Направляем заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости:

Ждем месяц и получаем…

Решение о пересчете кадастровой стоимости

Далее осталось дело за Росреестром. Надо было дождаться, пока он новую стоимость внесет в ЕГРН. Что он и сделал:

Что получаем в итоге по этому зданию:

Кадастровая стоимость была: 487 652 236,65 рублей, а стала: 265 821 385,5 рублей.

Круто, да? И напомню: без отчетов и без судов!

Хотите так же?

Найдите меня через мой ТГ-канал. Ссылка есть в профиле. До встречи!

Дмитрий Желнин

Дмитрий Желнин

Управляющий партнер в Митсан Консалтинг

8 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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