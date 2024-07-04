📜Гайд от Минфина: как собрать побольше земельного налога

Разберем сегодня письмо Минфина от 19 февраля 2024 г. № 03-05-04-02/14482 (Господи, кто им нумерацию настраивал 😂). В письме «классная» инструкция для чиновников об увеличении земельного налога😡

🔍 Немного теории

В базовых настройках Налогового кодекса РФ есть 2 ставки земельного налога:

1️⃣ общая в размере не более 1,5%

2️⃣ особая в размере не более 0,3% для:

сельхозземель

жилья, ЛПХ, огородов и т.д.

ограниченных в обороте земель.

📈 Когда ставка увеличивается?

Если органы власти выявляют, что земельные участки фактически используются не по назначению, для которого установлена пониженная ставка, то ставка налога увеличивается до 1,5%.

🔎 Кто и как определяет фактическое использование?

Органы земельного контроля или надзора. Именно они обязаны сообщать в налоговый орган о:

выдаче предписания об устранении нарушений в использовании земельного участка для сельхознужд; выдаче предписания об устранении нарушений в использовании земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, в случае выявления факта использования такого земельного участка в предпринимательской деятельности; фактах устранения вышеуказанных нарушений либо об отмене предписания об устранении указанных нарушений.

Как бы и всё! Больше ниоткуда налоговая не может узнать о нарушениях, чтобы впаять повышенную ставку земельного налога. Это не я придумал, это ст. 396 НК РФ так говорит.

💡 А что говорит Минфин?

Минфин же пытается расширительно толковать нормы Налогового кодекса, указывая, что для определения фактического использования земельных участков могут быть использованы следующие документы:

результаты выездных обследований, проведенных органами муниципального земельного контроля;

постановления по делам об административных правонарушениях;

представления и предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства, вынесенные прокуратурой;

решения судов, вступившие в законную силу.

Вот к решению судов, вступивших в законную силу, вопросов нет. Но почему налогоплательщики должны страдать от повышенной ставки налога, например, из-за «результатов выездных обследований»? Знаете, как проводятся эти обследования? Дронами. Чиновник на дроне полетал, что-то ему там показалось у вас на участке — написал в налоговую, чтоб ставку вам в 5 раз увеличили. Класс, да? 🤯

👀 Выводы

1️⃣ Я и с 396 статьей Налогового кодекса не согласен, и с позицией Минфина. Считаю, что увеличение налоговой ставки, как и любое другое ухудшение положения налогоплательщика, может быть только на основании решения суда. А увеличивать ставку просто по решению муниципального чиновника — это уже сюр какой-то. Но мы же с вами понимаем, что деньги бюджету очень нужны, поэтому «бюджет» пойдет на любые ухищрения.

2️⃣ Мы тоже знаем совершенно легальные ухищрения, чтобы и ставку земельного налога сделать меньше, и кадастровую стоимость земли. Заходите и следите за публикациями.