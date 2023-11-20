Поправки о сверхурочных выплатах увеличат доход строителей. Новые поправки в ТК

Принятие поправок в статью № 152 Трудового кодекса об оплате сверхурочной работы с учетом всех стимулирующих и надбавок позволит увеличить зарплаты работников обрабатывающих производств, сферы добычи полезных ископаемых, торговли, строительства и здравоохранения, сообщает эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

Ранее сообщилось о рассмотрении законопроекта Минтруда об установлении более строгого порядка оплаты сверхурочного труда с учетом базовой части, состоящей из оклада, а также и с действующими компенсационными и стимулирующими выплатами.

Как и раньше, первые два часа сверхурочной работы будут оплачиваться в полуторном размере, а каждый последующий час — в двойном.

Наибольший вес переменной доли заработной платы отмечен в строительстве, обрабатывающих производствах, добыче полезных ископаемых, торговле и здравоохранении. Это те виды деятельности, где режим работы (наличие смен) позволяет выделить сверхурочную занятость. Поправки позволят увеличить доходы работников, занятых в этих сферах. В других видах деятельности (за счет того, что невозможно выделить сверхурочную занятость) эффект будет минимален.

Работодатели могут пересмотреть оплату труда в сторону увеличения нематериальных вознаграждений (социальное страхование, летний отдых, компенсация питания и транспортных затрат), что уменьшит эффект от поправок.