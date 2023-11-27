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Спецоценка (СОУТ)

Микропредприятия смогут проводить спецоценку сами

Продолжаем цикл статей по аттестации рабочих мест с компанией «Аспиро».
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Микропредприятия смогут проводить спецоценку сами
Аттестация рабочих мест

С 1 марта2023 г. микропредприятия смогут не привлекать сторонних специалистов, а проводить аттестацию рабочих мест дистанционно самостоятельно. 

Применять упрощенный порядок можно, если ваш основной бизнес попал в льготный список (п. 2 Правил, утв. приложением к приказу Минтруда от 31.10.2022 № 699н).

Об утвержденном приложении расскажем в следующем выпуске).

В этом перечне, к примеру, разработка программного обеспечения, бухгалтерский учет, рекламная деятельность. 

Для того чтобы применить упрощенный порядок аттестации, должны быть соблюдены ряд условия:

  • По  предыдущей оценке мест не должно быть выявлено вредных и опасные условия труда

  • Рабочие места должны принадлежать специалистам, должности которых не включены в льготный список, который дает право на досрочную пенсию либо на гарантии от вредных условий.

Условия труда на рабочих местах проверяются лично.  

Для этого в  компании формируется комиссию из  специалистов, включенных в штат.

Комиссия должна выявлять опасные и вредные факторы по проверочным листам (приложение 1 к приказу № 699н). О данном документе также расскажем чуть позже.

По итогам проверки, если на все вопросы ответ — «нет», то условия труда допустимы и работодатель оформляет декларацию по аттестации рабочих мест (приложение 2 к приказу № 699н).

Срок  ее подготовки составляет не более месяца с момента утверждения проверочного листа. Если все таки обнаруживаются  вредные или опасные факторы, организация должна провести СОУТ в общем порядке.

При прохождении специальной оценке условий труда дистанционно  до 1 марта 2023 года по общим правилам, ее результаты будут действовать до истечения их срока, либо бессрочно, если вредные или опасные факторы на рабочих местах сотрудников не выявили.

 Данный способ спецоценки действует до 1 марта 2029 года.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Компания АСПИРО
    Компания АСПИРО
    Спецоценка (СОУТ)

    Микропредприятия смогут проводить спецоценку сами

    Продолжаем цикл статей по аттестации рабочих мест с компанией «Аспиро».

    Микропредприятия смогут проводить спецоценку сами
    25

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