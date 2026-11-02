Возврат онлайн-покупки любым способом: что готовит законопроект продавцам

Покупатель заказал товар в интернет-магазине, получил его в пункте выдачи и понял, что вещь не подходит. Магазин принимает возврат только лично в своей рознице, до которой далеко, а отправить посылку почтой за свой счёт не разрешает. Ещё недавно суды считали такой порядок допустимым. Сейчас ситуация другая, а скоро правила могут закрепить в законе.
28 октября 2026 года Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1297721-8 о возврате качественного товара, купленного дистанционно. Разберу, что в нём предлагается, что уже действует и что продавцу сделать, не дожидаясь второго чтения.
Что приняли в первом чтении
Законопроект вносит изменения в Закон РФ «О защите прав потребителей» и в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». По официальной новости Госдумы, суть такая:
товар надлежащего качества, купленный дистанционно, покупатель возвращает за свой счёт любым способом по своему усмотрению, если этот способ позволяет продавцу проверить состояние товара при получении;
продавца обязывают информировать покупателя о праве на возврат, о способах возврата и о расходах на доставку возвращаемого товара продавцу.
По данным Интерфакса, обязанность информировать распространят и на партнёров-продавцов, которые торгуют на посреднической цифровой платформе, а в перечень сведений войдут и риски случайной гибели или повреждения товара при перевозке. По описанию Гаранта, есть важное исключение: товары, полученные через логистическую инфраструктуру оператора платформы (пункты выдачи, склады), будут возвращаться по правилам закона о платформенной экономике № 289-ФЗ от 31.07.2025, а не по новой норме Закона о защите прав потребителей.
Это первое чтение, текст ещё могут существенно поменять.
Откуда взялась тема
Законопроект готовили во исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 17.02.2026 № 7-П. Его повод — та самая история из начала статьи. Гражданин П. Н. Тишкин заказал товар на сайте торговой сети с доставкой в пункт выдачи, решил отказаться от покупки и попросил разрешить отправить товар почтой за свой счёт. Продавец ответил, что по условиям на сайте возврат возможен только при личном визите в магазин. Роспотребнадзор отказал в возбуждении дел, арбитражные суды трёх инстанций с этим согласились: возврат почтой, по их логике, возможен только по согласованию с продавцом.
Сейчас статья 26.1 Закона о защите прав потребителей устроена так. Покупатель может отказаться от товара до передачи, а после передачи — в течение семи дней. Если информацию о порядке и сроках возврата не дали в письменной форме при доставке, срок увеличивается до трёх месяцев. Деньги продавец возвращает не позднее десяти дней с момента требования, за вычетом своих расходов на доставку возвращённого товара. Как именно товар должен вернуться к продавцу, закон не говорит.
КС признал пункты 3 и 4 статьи 26.1 не соответствующими Конституции именно в этой части: они не дают покупателю возможности вернуть дистанционно купленный товар дистанционно.
Что действует уже сейчас
Постановление № 7-П действует непосредственно, и до изменения закона применяется порядок, который определил сам КС:
покупатель возвращает товар любым способом по своему усмотрению — дистанционно, способом, указанным продавцом при продаже, или способом, согласованным по его запросу, в том числе через перевозчика или почту;
главное условие — способ должен позволять продавцу проверить состояние товара при получении;
риск случайной гибели или повреждения товара в пути и расходы на доставку несёт покупатель.
Из мотивировочной части продавцу важны ещё несколько позиций. Неблагоприятные последствия ненадлежащего информирования о способах и месте возврата ложатся на продавца, и доказывать, что он информировал покупателя, тоже ему. При этом даже формально раскрытые условия не спасают, если они создают покупателю значительные затруднения без объективных причин. Если покупатель попросил указать другой способ возврата, а продавец отказал, хотя место возврата находится за пределами населённого пункта покупателя или возврат явно экономически нерационален, покупатель вправе выбрать способ сам, а продавец не вправе отказаться принять товар для проверки.
КС отдельно оговорил, что иное распределение расходов и рисков может следовать из оферты продавца. А для споров о состоянии возвращённого товара суд прямо назвал разумные меры: видео- и фотофиксацию вскрытия неповреждённой упаковки и состояния товара, составление акта.
Что ещё обсуждают
Профильный комитет Госдумы по промышленности, по данным Интерфакса, считает, что ряд положений нужно уточнить. Комитет предлагает обязать продавца, «действуя добросовестно», определять способ возврата в договоре и предлагать удобные способы, минимизирующие расходы покупателя, сохранив за потребителем право выбрать любой другой способ. По мнению комитета, формула о праве потребителя произвольно определять способ возврата недостаточно защищает продавца от злоупотреблений. Комитет также предлагает определить категории товаров, на которые распространится дистанционный возврат.
По сообщениям СМИ, Правительство поддержало проект при условии доработки и предложило разделить риски: если покупатель отправляет товар способом, предложенным продавцом, за утрату и порчу в пути отвечает продавец, если выбрал способ сам — покупатель. Там же сообщается, что поправки ко второму чтению принимаются до 26 ноября, а закон предлагают ввести в действие с 1 марта 2027 года.
Что продавцу сделать сейчас
Это мои практические выводы из постановления № 7-П и текущего обсуждения.
Пересмотрите условия возврата в оферте. Формулировка «только в магазине» после № 7-П не лишает покупателя права вернуть товар дистанционно. Лучше прямо перечислить дистанционные способы и адрес для отправки.
Укажите, кто платит за обратную доставку и кто несёт риск утраты в пути. По умолчанию это покупатель, но если вы предлагаете собственный способ возврата, учитывайте, что Правительство предлагает в этом случае перенести риск на продавца.
Доведите информацию о возврате до покупателя в письменной форме при доставке. Без этого срок отказа вырастает до трёх месяцев, а доказывать информирование придётся вам.
Назначьте сотрудника, который отвечает на запросы покупателей о способе возврата. Отказ на такой запрос — ровно та ситуация, в которой покупатель получает право выбрать способ сам.
Введите процедуру приёмки возвратов: видео вскрытия посылки, фото товара, акт. КС сам назвал эти меры. Это главный аргумент в споре о товарном виде.
Если вы продаёте через маркетплейс и пользуетесь его логистикой, проверьте, какие правила возврата установлены платформой: по описанию законопроекта, такие возвраты останутся в рамках закона о платформенной экономике. Но обязанность информировать покупателя, по данным Интерфакса, коснётся и вас.
Следите за вторым чтением. Распределение рисков, категории товаров и дата вступления в силу ещё могут измениться.
Итог
Законопроект № 1297721-8 пока прошёл только первое чтение, но главное в нём уже работает: право покупателя вернуть качественный товар дистанционно за свой счёт следует из постановления КС № 7-П и применяется сейчас. Ограничить возврат личным визитом в магазин больше не получится. Продавцу выгоднее заранее прописать дистанционные способы, сообщить о расходах и рисках и наладить фиксацию приёмки, чем потом доказывать в суде, что покупатель всё знал.
Источники: постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.2026 № 7-П; статья 26.1 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»; новость Государственной Думы от 28.10.2026 о принятии законопроекта в первом чтении; Интерфакс, 28.10.2026 (заключение комитета по промышленности); Гарант, 29.10.2026 (содержание изменений); ППТ.ру (позиция Правительства, сроки поправок и вступления в силу).