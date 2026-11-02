Возврат онлайн-покупки любым способом: что готовит законопроект продавцам

Покупатель заказал товар в интернет-магазине, получил его в пункте выдачи и понял, что вещь не подходит. Магазин принимает возврат только лично в своей рознице, до которой далеко, а отправить посылку почтой за свой счёт не разрешает. Ещё недавно суды считали такой порядок допустимым. Сейчас ситуация другая, а скоро правила могут закрепить в законе.

28 октября 2026 года Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1297721-8 о возврате качественного товара, купленного дистанционно. Разберу, что в нём предлагается, что уже действует и что продавцу сделать, не дожидаясь второго чтения.