Видишь умысел? И я не вижу, а он есть

Меня тут мысль посетила 😎
Решил ввести в блоге рубрику, в которой буду рассказывать про самые удивительные, смешные, грустные, идиотские, невероятные [предложить свой вариант..] факты и выводы налоговых органов в актах проверок и решениях о привлечении..,
Материала для рубрики прям много.
Прям очень много.
Прям пугающе много.. 😧
Думаю над названием рубрики 🤔 Пока рабочее название — Распаковка акта
И так начнём 🚀
Акт выездной налоговой проверки одной московской налоговой инспекции. Сейчас готовлю по этому акту возражения.
Проверяющие пишут в акте, что «компания необоснованно, в нарушение п.2 ст. 54.1 НК РФ включила в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль стоимость работ, исполнителями которых является ряд контрагентов общества, а также организация умышлено допустила занижение сумм налога на добавленную стоимость».
И допустила «умышленную неуплату налогов».
Ну по крайней мере так указано в итоговой части акта, в разделе 3.1, в столбце «состав налогового правонарушения».
Короче усмотрели фискалы умысел на получение необоснованной налоговой выгоды в действиях должностных лиц компании. 😧
Но вот незадача. Во всем акте налоговой проверки попросту отсутствует слово «умысел». Ну то есть такое слово вообще отсутствует в тексте. Как будто и нет такого слова в великом и могучем русском языке… 🤷🏻♂️
Проверяющие в акте даже вывод о реализации налогоплательщиком цели неправомерного уменьшения налоговой обязанности не делают. Вообще никакой вывод об умысле, эти самые проверяющие не делают. И не пишут.
Не пишут и не делают.
А может нет в этой проверке в действиях моего доверителя никакого умысла, на совершение налогового правонарушения, а я докопался до людей, как пьяный до радио? 🤣
Не переключайтесь ☝🏻
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Комментарии3
Как вариант назвать рубрику «Прожарка» или «Вот, идиот».
Отличные названия!
Второе название прям отличное 😂 Но останемся корректными 😆😆😆