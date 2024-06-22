Видишь умысел? И я не вижу, а он есть

Меня тут мысль посетила 😎

Решил ввести в блоге рубрику, в которой буду рассказывать про самые удивительные, смешные, грустные, идиотские, невероятные [предложить свой вариант..] факты и выводы налоговых органов в актах проверок и решениях о привлечении..,

Материала для рубрики прям много.

Прям очень много.

Прям пугающе много.. 😧

Думаю над названием рубрики 🤔 Пока рабочее название — Распаковка акта

И так начнём 🚀

Акт выездной налоговой проверки одной московской налоговой инспекции. Сейчас готовлю по этому акту возражения.

Проверяющие пишут в акте, что «компания необоснованно, в нарушение п.2 ст. 54.1 НК РФ включила в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль стоимость работ, исполнителями которых является ряд контрагентов общества, а также организация умышлено допустила занижение сумм налога на добавленную стоимость».

И допустила «умышленную неуплату налогов».

Ну по крайней мере так указано в итоговой части акта, в разделе 3.1, в столбце «состав налогового правонарушения».

Короче усмотрели фискалы умысел на получение необоснованной налоговой выгоды в действиях должностных лиц компании. 😧

Но вот незадача. Во всем акте налоговой проверки попросту отсутствует слово «умысел». Ну то есть такое слово вообще отсутствует в тексте. Как будто и нет такого слова в великом и могучем русском языке… 🤷🏻‍♂️

Проверяющие в акте даже вывод о реализации налогоплательщиком цели неправомерного уменьшения налоговой обязанности не делают. Вообще никакой вывод об умысле, эти самые проверяющие не делают. И не пишут.

Не пишут и не делают.

А может нет в этой проверке в действиях моего доверителя никакого умысла, на совершение налогового правонарушения, а я докопался до людей, как пьяный до радио? 🤣

Не переключайтесь ☝🏻

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