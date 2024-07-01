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Наталия Лукина
Пользователи интернета

Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

Сегодня день саморекламы! В Трибуну пришло много новых авторов, поэтому предлагаем в комментариях под этим постом написать о себе и своей компании, и услугах. Делитесь полезной информацией, оценивайте, обсуждайте, получайте отзывы, находите клиентов и расширяйте деловые связи.
Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

«Клерк» продолжает беспрецедентную акцию! Публикуем пост самопиара, где в комментариях разрешено все! (в рамках законодательства😂). Посмотреть предыдущие посты можно тут, тут, тут, тут и тут. Для вашего удобства создали новый тег #самопиар.

Делимся в комментах ссылками на свои проекты, контакты и комментируем чужие!

Что это даст?

  • Наша новая рубрика поможет найти заказчика, работу, коллегу.

  • Это возможность получить фидбек по своему продукту.

  • Даст возможность обсудить вопрос с профессионалами в нужной области.

  • Возможно, описанный пример коллег мотивирует вас пройти обучение или даже найти работу мечты.

⭐ Расскажите о себе в таком стиле:

  1. 🧰 Как вас зовут.

  2. 🧰 Кто вы по профессии.

  3. 🧰 Расскажите про ваш продукт или услугу, которую хотите пропиарить.

  4. 🧰 Про самый свой большой успех.

  5. 🧰 Дайте на себя (соцсети/сайт) или на свое портфолио ссылку.

Рассказали о себе? Скиньте ссылку другу❗

И обязательно ставьте ❤ этой публикации — это важно для продвижения ее на «Клерке» и для просмотров ваших комментариев.

На комментарий под постом времени нужно немного, а результат — бомба💣

Комментарии

4
  • Наталия Лукина

    🧰 Наталия Лукина

    🧰 Журналист

    🧰 Могу писать, могу не писать, и то, и другое исключительно за деньги😂.

    🧰 Работа в Клерке, а еще у меня было интервью с Алексеем Леонидовичем Кудриным😊

    🧰 Вот мой профиль, подписывайтесь и пишите в л/с по всем вопросам о публикациях в Трибуне.

  • Наталия Лукина

    Коллеги, пишите о себе в комментариях, делитесь кейсами, контактами и рассказывайте про свои услуги и возможности. Сегодня можно все!

  • Валерия Кобракова
    Руководитель

    Всех приветствую!

    🧰Меня зовут Валерия Кобракова и я с моей командой занимаемся автоматизацией бизнес процессов бухгалтерских компаний в CRM системе Битрикс24.

    🧰Чем я могу быть полезна:

    ✨Консультирую по вопросам внедрения Битрикс24 и работы в нем

    ✨Через мою компанию можно приобрести / продлить лицензию Битрикс24 и получить бонусы (курс в подарок и бесплатные часы тех поддержки)

    ✨Внедряю с командой интеграторов Битрикс24 в любые компании (преимущественно работаем с бухгалтерскими компаниями - провели более 60 успешных внедрений в компании - коллег аутсорсеров). Являемся Золотым партнером Битрикс24

    ✨ Являюсь создателем единственного на данный момент Клуба для собственников бухгалтерских компаний по настройке Битрикс24

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