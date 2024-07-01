Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

«Клерк» продолжает беспрецедентную акцию! Публикуем пост самопиара, где в комментариях разрешено все! (в рамках законодательства😂). Посмотреть предыдущие посты можно тут, тут, тут, тут и тут. Для вашего удобства создали новый тег #самопиар.
Делимся в комментах ссылками на свои проекты, контакты и комментируем чужие!
Что это даст?
Наша новая рубрика поможет найти заказчика, работу, коллегу.
Это возможность получить фидбек по своему продукту.
Даст возможность обсудить вопрос с профессионалами в нужной области.
Возможно, описанный пример коллег мотивирует вас пройти обучение или даже найти работу мечты.
⭐ Расскажите о себе в таком стиле:
🧰 Как вас зовут.
🧰 Кто вы по профессии.
🧰 Расскажите про ваш продукт или услугу, которую хотите пропиарить.
🧰 Про самый свой большой успех.
🧰 Дайте на себя (соцсети/сайт) или на свое портфолио ссылку.
Рассказали о себе? Скиньте ссылку другу❗
И обязательно ставьте ❤ этой публикации — это важно для продвижения ее на «Клерке» и для просмотров ваших комментариев.
На комментарий под постом времени нужно немного, а результат — бомба💣
Комментарии4
🧰 Наталия Лукина
🧰 Журналист
🧰 Могу писать, могу не писать, и то, и другое исключительно за деньги😂.
🧰 Работа в Клерке, а еще у меня было интервью с Алексеем Леонидовичем Кудриным😊
🧰 Вот мой профиль, подписывайтесь и пишите в л/с по всем вопросам о публикациях в Трибуне.
Коллеги, пишите о себе в комментариях, делитесь кейсами, контактами и рассказывайте про свои услуги и возможности. Сегодня можно все!
Всех приветствую!
🧰Меня зовут Валерия Кобракова и я с моей командой занимаемся автоматизацией бизнес процессов бухгалтерских компаний в CRM системе Битрикс24.
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