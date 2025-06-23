Что нужно знать начинающему ИП?

Учёт и налогообложение.

Закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», ст.6, п.2, пп1 гласит, что ИП могут не вести бухгалтерский учёт, если они ведут учёт доходов и расходов в соответствии с законодательством о налогах и сборах. Это значит, что ИП достаточно организовать учёт так, как это установлено в Налоговом Кодексе (НК РФ). Если доходы ИП не превышает 450 млн. руб. в год (здесь и далее используются нормативы для 2025 года), то ИП вправе применять специальный налоговый режим, который называется «Упрощённая система налогообложения» (УСН). УСН регулируется Главой 26.2 НК РФ.

ИП на УСН не платит налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц (в части доходов от предпринимательской деятельности).

ИП платит налог на имущество только в отношении недвижимости, налог на которую исчисляется на основе кадастровой стоимости. Кадастровую стоимость определяет государство, и она зафиксирована в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Ставка налога определяется местным законодательством. Так, в Москве ставка 2%.

ИП не платит НДС, если его доход не превышает 60 млн.руб. в год. После превышения этого порога ИП платит НДС в размере 5% от дохода без НДС, а при достижении дохода 250 млн.руб. – 7% (пониженные ставки). При этом НДС в составе затрат ИП принимает к вычету, только если выбрал вариант с уплатой НДС не пониженный, а по ставке 20%. «Упрощенцы», которые платят НДС, ведут книги покупок и продаж, выставляют счета-фактуры покупателям и ежеквартально сдают налоговые декларации по НДС. НДС – это особая тема, которую мы рассмотрим в другой статье.

Для перехода на УСН ИП направляет уведомление об этом в течение 30 календарных дней с даты регистрации (обычно уведомление подают вместе с подачей документов на регистрацию). В уведомлении необходимо выбрать один из двух вариантов начисления налога по УСН: 6% от дохода или 15% от разницы между доходами и расходами. В дальнейшем один раз в год ИП может менять налоговый режим.

Доходы ИП – это доходы от реализации товаров, работ, услуг и внереализационные доходы (курсовые разницы; проценты по депозитам; доходы от продажи или аренды имущества, не являющиеся предметом основной деятельности ИП; другие доходы, кроме дивидендов, которые подлежат налогообложению НДФЛ). Отметим особо, что по договорам комиссии, поручения и агентским договорам в доход включается только вознаграждение, а сумма, предназначенная для передачи принципалу, комитенту, агенту, в доходы не включается, даже если она проходит через расчётный счёт (кассу) ИП.

Федеральный закон от 25.04.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники…» требует, чтобы все расчёты с клиентами, кроме перечисленных статье 2 этого закона, сопровождались выдачей чека. Начинающий ИП, чья деятельность подпадает под обязанность применения ККТ, должен зарегистрировать через личный кабинет приобретенную ККТ, выполнив условия, указанные на сайте ФНС https://kkt-online.nalog.ru/registration/.

Расходы, которые ИП имеет право использовать для определения налоговой базы по принципу «доходы минус расходы» включают следующие статьи (список закрытый): затраты на создание или модернизацию основных средств и нематериальных активов; аренду имущества; приобретение материалов; оплату труда и обязательные отчисления в Социальный Фонд РФ; НДС, оплаченный в стоимости покупок (если он не принимается к вычету по правилам НК); проценты и банковские комиссии; пожарная безопасность и охрана; таможенные платежи, не подлежащие возврату; служебный транспорт и компенсации сотрудникам за использование личного транспорта в пределах нормативов; командировки; бухгалтерские, аудиторские, юридические услуги; услуги связи; программы ЭВМ; реклама; иные налоги (кроме туристического, который также не учитывается и в доходах); вознаграждения по договорам комиссии, поручения, агентским договорам; гарантийное обслуживание и ремонт; сертификация на соответствие техническим регламентам; обязательная оценка; услуги по изготовлению документов кадастрового учёта; экспертные услуги для получения лицензий; судебные расходы; платежи за пользование результатами интеллектуальной деятельности, патенты; подготовка кадров и оценка квалификации; обслуживание контрольно-кассовой техники; плата за возмещение вреда, причиняемого дорогам (система «Платон»); меры обеспечения техники безопасности; расходы, связанные с коронавирусной инфекцией и некоторые другие расходы.

Некоторые статьи расходов имеют свои особенности учёта. Затраты на основные средства и нематериальные активы, понесённые во время применения УСН, относят в расходы в периоде ввода в эксплуатацию. Затраты на ОС и НА, понесённые до применения УСН, относят в расходы в течение первого года, если срок их полезного использования не превышает трёх лет; в течение трех лет в пропорции 50%х30%х20% – если срок полезного использования от четырёх до 15 лет; и в течение десяти лет равными долями – если срок полезного использования превышает 15 лет.

Датой получения любых доходов, материальных расходов (сырьё и материалы), расходов на оплату труда, процентных расходов, налоговых расходов, обязательных страховых взносов в Социальный фонд считается дата поступления денег либо дата погашения задолженности другим способом (кассовый метод). Датой расходов на приобретённые для дальнейшей реализации товары считается дата реализации этих товаров по методу FIFO, либо по средней стоимости, либо по стоимости каждой единицы (соответственно, должен вестись складской учёт). При этом расходы на хранение, транспортировку и иное обслуживание товарооборота товаров учитываются кассовым методом. Курсовые разницы от переоценки валюты или имущества, выраженного в иностранной валюте, в составе расходов и доходов «упрощенцы» не учитывают.

Независимо от размера разницы между доходами и расходами, «упрощенцы», выбравшие вариант «доходы минус расходы», платят минимальный налог в размере 1% от дохода, но имеют право перенести убыток (включая этот уплаченный минимальный налог) на будущее в течение 10 лет.

Законами субъектов РФ могут быть установлены льготные ставки налога для отдельный категорий налогоплательщиков.

ИП, выбравшие вариант УСН «доходы» и не имеющие наёмных работников, могут уменьшать налоговую базу на обязательные страховые взносы в Социальный фонд, уплаченные за себя. Если же ИП нанимает работников, то уменьшать налоговую базу можно не более, чем на 50%.

До 29 декабря отчётного года ИП платит обязательные страховые взносы в Социальный фонд единовременно за полный год в размере 53 568 руб. (2025 г.), пропорционально количеству отработанных месяцев и дней в неполном месяце. Кроме того, до 1 июля следующего года, с превышения дохода 300 000 рублей они платят 1%, но не более 300 888 рублей. Взносы регулируются главой 34 НК «Страховые взносы», в частности, статьёй 430.

База по налогу в связи с применением УСН рассчитывается нарастающим итогом в течение года. В отношении авансовых платежей за 1-3 кварталы, уплата налога производится до 28 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. До 28 апреля следующего года производится окончательный расчёт по итогам 4-го квартала и года. Авансовые платежи, сделанные за прошлые кварталы года, вычитаются из суммы очередного налогового платежа.