44 млрд рублей вывели из России. Как налоговая замечает такие цепочки?
Еще до выездной проверки ФНС может сопоставлять информацию о компаниях, операциях и контрагентах и находить связи, которые требуют дополнительного внимания.
15 сентября «Коммерсантъ» рассказал о начале заочного процесса по делу о выводе из России 44 млрд рублей и уклонении от уплаты НДС на 5 млрд.
Интересен вопрос: как подобные связи между компаниями вообще становятся заметны проверяющим?
Еще до выездной проверки ФНС может сопоставлять информацию о компаниях, операциях и контрагентах и находить связи, которые требуют дополнительного внимания.
Вот 4 пункта для самодиагностики:
🔸не руководит ли ваш директор другой компанией в той же цепочке поставок?
🔸ведет ли контрагент самостоятельную деятельность и работает ли с другими покупателями?
🔸нет ли в истории компании смен руководителей или собственников, которые могут вызвать дополнительные вопросы?
🔸готов ли бизнес к запросу ФНС?
Один такой признак ещё ничего не доказывает. Но это повод разобраться в цепочке до того, как вопросы появятся у проверяющих.
Проверьте свой бизнес раньше, чем это сделает налоговая.
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