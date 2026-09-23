44 млрд рублей вывели из России. Как налоговая замечает такие цепочки?

Еще до выездной проверки ФНС может сопоставлять информацию о компаниях, операциях и контрагентах и находить связи, которые требуют дополнительного внимания.

15 сентября «Коммерсантъ» рассказал о начале заочного процесса по делу о выводе из России 44 млрд рублей и уклонении от уплаты НДС на 5 млрд.



Интересен вопрос: как подобные связи между компаниями вообще становятся заметны проверяющим?



Еще до выездной проверки ФНС может сопоставлять информацию о компаниях, операциях и контрагентах и находить связи, которые требуют дополнительного внимания.



Вот 4 пункта для самодиагностики:



🔸не руководит ли ваш директор другой компанией в той же цепочке поставок?

🔸ведет ли контрагент самостоятельную деятельность и работает ли с другими покупателями?

🔸нет ли в истории компании смен руководителей или собственников, которые могут вызвать дополнительные вопросы?

🔸готов ли бизнес к запросу ФНС?

Один такой признак ещё ничего не доказывает. Но это повод разобраться в цепочке до того, как вопросы появятся у проверяющих.

Проверьте свой бизнес раньше, чем это сделает налоговая.