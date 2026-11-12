«Проверьте налоговую задолженность»: новая схема мошенников под видом ФНС

По данным МВД, мошенники начали использовать новую схему, в которой налоговая проверка становится лишь предлогом для получения доступа к деньгам граждан.



Как работает схема?



1. В мессенджер приходит сообщение якобы от сотрудника ФНС со ссылкой для проверки налоговых начислений.

2. После перехода появляется уведомление о предполагаемом взломе личного кабинета на «Госуслугах».

3. Пользователю предлагают срочно позвонить по указанному номеру, чтобы защитить аккаунт.

4. Во время разговора мошенники дают инструкции, выполнение которых может привести к потере денег. В отдельных случаях жертву убеждают даже оформить кредит.



Главный инструмент мошенников — не технология, а чувство срочности и страх потерять деньги.

Как защитить себя и сотрудников?

🔸Проверяйте начисления самостоятельно. Заходите в личный кабинет налогоплательщика через официальный сайт nalog.gov.ru, а не по ссылкам из сообщений.

🔸Не звоните по номерам из подозрительных уведомлений. Даже если сообщение выглядит официальным.

🔸Не сообщайте коды подтверждения. Сотрудники государственных ведомств не должны запрашивать у вас пароли и коды доступа.

🔸Предупредите бухгалтерию и сотрудников, работающих с платежами. Мошенники могут использовать налоговую тематику, чтобы вызвать доверие и добиться срочных действий.

🔸Проверяйте QR-коды и платёжные реквизиты. МВД также предупреждало о поддельных квитанциях на оплату налогов, штрафов и коммунальных услуг.



Если вы уже перешли по ссылке и передали данные, немедленно смените пароли через официальные сервисы, завершите подозрительные сеансы и свяжитесь с банком, если раскрыли платёжную информацию.



Для бизнеса это ещё одно напоминание: финансовая безопасность зависит не только от налогового учёта, но и от внутренних правил работы с информацией.

Проверьте, знают ли ваши сотрудники, как отличить настоящее требование ФНС от мошеннического сообщения.