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Екатерина Седенко
Экономические преступления
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«Проверьте налоговую задолженность»: новая схема мошенников под видом ФНС

Получили сообщение от налоговой с просьбой проверить начисления? Не спешите переходить по ссылке.

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По данным МВД, мошенники начали использовать новую схему, в которой налоговая проверка становится лишь предлогом для получения доступа к деньгам граждан.

Как работает схема?

1. В мессенджер приходит сообщение якобы от сотрудника ФНС со ссылкой для проверки налоговых начислений.
2. После перехода появляется уведомление о предполагаемом взломе личного кабинета на «Госуслугах».
3. Пользователю предлагают срочно позвонить по указанному номеру, чтобы защитить аккаунт.
4. Во время разговора мошенники дают инструкции, выполнение которых может привести к потере денег. В отдельных случаях жертву убеждают даже оформить кредит.

Главный инструмент мошенников — не технология, а чувство срочности и страх потерять деньги.
Как защитить себя и сотрудников?
🔸Проверяйте начисления самостоятельно. Заходите в личный кабинет налогоплательщика через официальный сайт nalog.gov.ru, а не по ссылкам из сообщений.
🔸Не звоните по номерам из подозрительных уведомлений. Даже если сообщение выглядит официальным.
🔸Не сообщайте коды подтверждения. Сотрудники государственных ведомств не должны запрашивать у вас пароли и коды доступа.
🔸Предупредите бухгалтерию и сотрудников, работающих с платежами. Мошенники могут использовать налоговую тематику, чтобы вызвать доверие и добиться срочных действий.
🔸Проверяйте QR-коды и платёжные реквизиты. МВД также предупреждало о поддельных квитанциях на оплату налогов, штрафов и коммунальных услуг.

Если вы уже перешли по ссылке и передали данные, немедленно смените пароли через официальные сервисы, завершите подозрительные сеансы и свяжитесь с банком, если раскрыли платёжную информацию.

Для бизнеса это ещё одно напоминание: финансовая безопасность зависит не только от налогового учёта, но и от внутренних правил работы с информацией.
Проверьте, знают ли ваши сотрудники, как отличить настоящее требование ФНС от мошеннического сообщения.

Информации об авторе

Екатерина Седенко

Екатерина Седенко

Руководитель в АГЕНТСТВО МЕТОД

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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