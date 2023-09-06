Логотип Aleftab2021
Aleftab2021
Оптимизация налогообложения

Сгорел сарай, гори и хата? Продолжаем разговор про грибы и оптимизацию

А знаете , что скромные дорожные карты по оптимизации составляются после череды провалов?
33
Сгорел сарай, гори и хата? Продолжаем разговор про грибы и оптимизацию
фото freepik.com

Продолжаю тему оптимизации. Начало про оптимизацию можно прочитать здесь и здесь.

Дада, провалов, потому что ни фига победителем предприниматели себя не чувствуют: грибов наелись, тошнит, в итоге так и не понятно, ядовитые грибы были или это уже их от стресса выворачивает?

9. Наверное самый ядовитый пункт: отсутствие оплаты в адрес контрагента , и годами висящие кредиторские задолженности. Что же за терпеливый такой поставщик у вас? И товар поставил , и сам привёз все, и выгрузил, и при необходимости на складе своём хранил. Ну золото просто.

Ну а дальше , как говорится: сгорел сарай, гори и хата.

10. Бесконечные беспроцентные займы, которые никогда не планируем возвращать …

11. Использование одного компьютера с контрагентами, у которых покупали, либо предоставляли займы, либо вообще отправляли по непонятным договорам денежные средства , написанные правой рукой через левое плечо.

12. Сотрудник наш — бухгалтер , а в соседней компании — генеральный директор. Бывает такое и с кладовщиком …одним словом — подконтрольность.

13. Найденные в ходе выемки и осмотра печати контрагентов, эцп и прочие документы и предметы, подтверждающие подконтрольность

14. Замена спорного контрагента в учете, на другого того же типа при запросе документов по нему

В общем, я со своей гиперответственностью за эти грибы теперь сижу и грущу, глядя на такие вот документы.

И предприниматели тоже часто просто испытывают фрустрацию, потому что очень хотят того, что не могут получить. А хотят они….

Это когда ИФНС — не структура, которая придет и накажет, а структура, которая придет и подскажет.

То есть в идеале я и другие предприниматели не боятся её, а мечтают, чтобы она пришла. Посмотрела на сделки, документы, операции и сказала: «Иван Фёдорович, вы все правильно делаете» или «Нет, Яна Николаевна, вы параноик, вам ваще ничего не надо изменять, все у вас в порядке». И я такая: «Спасибо». И книксен. И волшебное выстраданное понимание... правил этой игры.

Имя которой — оптимизация .

Aleftab2021

Aleftab2021

Руководитель в ООО ЦПА АлефТаб

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Qugo
    Qugo
    Бухгалтерский учет

    Договор ГПХ: учет и отчетность

    Сотрудничество с самозанятыми и физлицами без специального налогового статуса регулируется Гражданским кодексом. Расскажем, как вести бухучет по договорам ГПХ, и надо ли включать информацию об исполнителях в отчетность.

    Договор ГПХ: учет и отчетность
    565
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Арендные отношения

    Аренда автомобиля у сотрудника: как оформить и отразить в учете

    Организации и ИП при необходимости могут использовать личный транспорт сотрудников в рабочих целях. Оформить и компенсировать это можно разными способами. Рассказываем, как это сделать, и как отразить такую аренду в бухгалтерском и налоговом учетах.

    Аренда автомобиля у сотрудника: как оформить и отразить в учете
    394
    Логотип kondmar2020
    kondmar2020
    Маркетинг

    Зачем юристу вести блог на сайте? Как блог помогает привлечь клиентов 

    Как правило, сайт выполняет функцию онлайн-визитки: рассказывает о юристе, его опыте и регалиях, описывает услуги. Такие блоки наиболее часто встречаются на юридических сайтах. Однако, чтобы демонстрировать экспертность и быть постоянно "на виду" у интернет-аудитории, этого недостаточно. Для таких целей стоит вести на сайте блог.

    12
    Логотип Соппа Кирилл
    Соппа Кирилл
    Налоговые проверки

    От бабушки ушел, от дедушки ушел, а от Налоговой не ушел! И не уйдешь!

    История о том, как один предприниматель долго бегал от налоговой, но все чего он смог добиться — намотал себе огромную недоимку

    11
    Логотип Svetlananalogi
    Svetlananalogi
    Налоговые проверки

    Решение про проверке вынесено. Но оно вам не по душе, что делать?

    Налоговая оформила акт налоговой проверки. Возражения не представили, ходатайство о снижении штрафа не приложили, на разбор «полетов» не явились. Возможно, узнали себя.😊

    17
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Обзор судебной практики

    Двусторонняя реституция.Сторнировать сделки и не попасть на налоги. Позиция судов

    В этой статье мы рассмотрим практику применения налогоплательщиками реституции к недействительным сделкам, а также налоговые последствия. Мнения судов За и Против проведения реституции в периоде совершения сделки.

    26
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Ищете новую работу? Она есть у нас! Смотрите топ самых крутых вакансий от «Клерка»

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    593
    Читать еще