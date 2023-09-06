Сгорел сарай, гори и хата? Продолжаем разговор про грибы и оптимизацию

Продолжаю тему оптимизации. Начало про оптимизацию можно прочитать здесь и здесь.

Дада, провалов, потому что ни фига победителем предприниматели себя не чувствуют: грибов наелись, тошнит, в итоге так и не понятно, ядовитые грибы были или это уже их от стресса выворачивает?

9. Наверное самый ядовитый пункт: отсутствие оплаты в адрес контрагента , и годами висящие кредиторские задолженности. Что же за терпеливый такой поставщик у вас? И товар поставил , и сам привёз все, и выгрузил, и при необходимости на складе своём хранил. Ну золото просто.



Ну а дальше , как говорится: сгорел сарай, гори и хата.



10. Бесконечные беспроцентные займы, которые никогда не планируем возвращать …



11. Использование одного компьютера с контрагентами, у которых покупали, либо предоставляли займы, либо вообще отправляли по непонятным договорам денежные средства , написанные правой рукой через левое плечо.



12. Сотрудник наш — бухгалтер , а в соседней компании — генеральный директор. Бывает такое и с кладовщиком …одним словом — подконтрольность.



13. Найденные в ходе выемки и осмотра печати контрагентов, эцп и прочие документы и предметы, подтверждающие подконтрольность



14. Замена спорного контрагента в учете, на другого того же типа при запросе документов по нему



В общем, я со своей гиперответственностью за эти грибы теперь сижу и грущу, глядя на такие вот документы.



И предприниматели тоже часто просто испытывают фрустрацию, потому что очень хотят того, что не могут получить. А хотят они….

Это когда ИФНС — не структура, которая придет и накажет, а структура, которая придет и подскажет.

То есть в идеале я и другие предприниматели не боятся её, а мечтают, чтобы она пришла. Посмотрела на сделки, документы, операции и сказала: «Иван Фёдорович, вы все правильно делаете» или «Нет, Яна Николаевна, вы параноик, вам ваще ничего не надо изменять, все у вас в порядке». И я такая: «Спасибо». И книксен. И волшебное выстраданное понимание... правил этой игры.

Имя которой — оптимизация .