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Цифровой рубль

Каковы перспективы использования цифрового рубля в России?

Прочитала сегодня новость, что на международном таможенном форуме зам. министр финансов Алексей Моисеев представил концепцию цифрового рубля, называя его «наличной валютой XXII века».
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В частности говорится о том, что пилотный проект по использованию цифрового рубля имеет схожие особенности с наличными деньгами, нежели с безналичными. Основная цель проекта — обеспечить возможность использования цифрового рубля в офлайн-режиме без доступа к интернету, чтобы достичь максимального удобства в сравнении с использованием наличных и безналичных средств оборота.

Еще указывается, что банки не являются фактическими операторами цифровых рублей, а лишь открывают цифровые кошельки, которые находятся в ЦБ и выполняют идентификацию клиентов. Полный текст тут.

Эта новость навела меня на мысль проанализировать перспективы использования цифрового рубля в России.

Сказать что они выглядят весьма обнадеживающими...ну как сказать...

Итак, про какие преимущества нам говорят при использовании цифрового рубля:

  1. Улучшение уровня безопасности: Цифровой рубль может обеспечить более безопасные транзакции, так как они осуществляются с использованием криптографии и блокчейн технологии, что делает их практически невозможными для подделки и мошенничества.

  2. Удобство и эффективность: Цифровой рубль позволит пользователям мгновенно проводить транзакции без необходимости обращаться к физическим деньгам или банковским картам. Это сэкономит время и снизит издержки для пользователей и предприятий.

  3. Содействие экономическому развитию: Внедрение цифрового рубля может способствовать развитию цифровой экономики в России, улучшить условия для электронной коммерции, финансовых технологий, а также повысить финансовую включенность населения.

  4. Надежность и стабильность: Цифровой рубль может стать стабильным и надежным средством платежа, так как его курс будет жестко связан с национальной валютой и его выпуск будет контролироваться Центральным банком РФ.

Тем не менее, я считаю, что на пути к введению цифрового рубля все еще есть некоторые вызовы и препятствия.

Например, вопросы, связанные с безопасностью, приватностью и технической реализацией, требуют дальнейшей проработки и уточнения. Также необходимо учесть позицию и ожидания пользователей.

Известен опыт стран, где пользователи отказывались от приема цифрового рубля.

Например:

  1. Китай: в 2017 году правительство Китая запретило проведение и торговлю криптовалютами и ICO (первичные публичные предложения токенов). Это привело к значительному снижению использования цифровых валют в стране.

  2. Бангладеш: в 2014 году Бангладеш объявил о запрете использования биткоина и всех других криптовалют. Несоблюдение этого запрета может привести к уголовному преследованию.

  3. Боливия: в 2014 году Боливия запретила использование биткоинов и других криптовалют из-за риска для национальной экономики.

  4. Эквадор: в 2014 году Эквадор выпустил свою цифровую валюту под названием «Sistema de Dinero Electronico» (SDE), после чего запретил использование биткоина и других криптовалют.

  5. Исландия: после финансового кризиса 2008 года лицензированные кредитные учреждения перестали проводить транзакции своими клиентами на обменников криптовалют.

Это лишь несколько примеров стран, где пользователи отказались от использования цифровой валюты. Но конечно: отношение к криптовалютам различаются от страны к стране и могут меняться со временем.

А как вы думаете — цифровой рубль — во благо, или?

Aleftab2021

Aleftab2021

Руководитель в ООО ЦПА АлефТаб

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Комментарии

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