Штраф за ЕФС-1 можно снизить в 7 раз — но лучше не доводить до суда
Свежая практика: компания не сдала вовремя раздел 2 формы ЕФС-1 за 2023 год и получила штраф более 370 тыс. руб.
Что произошло:
Раздел 1 сдали вовремя (15.01.2024)
Раздел 2 забыли отправить
Обнаружили это только спустя год, после уведомления фонда
Отчет досдали — но штраф уже начислили
Компания пошла в суд 👇
📉 Итог:
Суд снизил штраф до 50 000 руб.
Почему удалось снизить:
взносы платились вовремя
задолженности перед бюджетом не было
фонд не понес убытков
отсутствовал умысел
Суд прямо указал: наказание должно быть соразмерным и учитывать реальные последствия нарушения
❗️Но важный момент:
Сам факт нарушения суд подтвердил — ответственность законна. Снижение штрафа — это не «прощение», а исключение.
Что это значит для бизнеса:
Даже техническая ошибка (не отправили один раздел) = крупный штраф
Обнаружить проблему можно через год — и будет поздно
Суд может помочь, но это время, деньги и риски
📌 Вывод:
Контроль отчетности — это не формальность. Это зона риска, которая напрямую влияет на деньги компании.
Если учет на аутсорсе — особенно важно понимать: кто и как контролирует сдачу отчетности, а не просто «отправляет отчеты».
Берегите себя от штрафов — дешевле предупредить, чем снижать через суд.
📎 Источник: Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2026 № 11АП-14312/2025 по делу № А65-32405/2025
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию