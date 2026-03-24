Штраф за ЕФС-1 можно снизить в 7 раз — но лучше не доводить до суда

Свежая практика: компания не сдала вовремя раздел 2 формы ЕФС-1 за 2023 год и получила штраф более 370 тыс. руб.

Что произошло:

Раздел 1 сдали вовремя (15.01.2024)

Раздел 2 забыли отправить

Обнаружили это только спустя год, после уведомления фонда

Отчет досдали — но штраф уже начислили

Компания пошла в суд 👇

📉 Итог:

Суд снизил штраф до 50 000 руб.

Почему удалось снизить:

взносы платились вовремя

задолженности перед бюджетом не было

фонд не понес убытков

отсутствовал умысел

Суд прямо указал: наказание должно быть соразмерным и учитывать реальные последствия нарушения

❗️Но важный момент:

Сам факт нарушения суд подтвердил — ответственность законна. Снижение штрафа — это не «прощение», а исключение.

Что это значит для бизнеса:

Даже техническая ошибка (не отправили один раздел) = крупный штраф

Обнаружить проблему можно через год — и будет поздно

Суд может помочь, но это время, деньги и риски

📌 Вывод:

Контроль отчетности — это не формальность. Это зона риска, которая напрямую влияет на деньги компании.

Если учет на аутсорсе — особенно важно понимать: кто и как контролирует сдачу отчетности, а не просто «отправляет отчеты».

Берегите себя от штрафов — дешевле предупредить, чем снижать через суд.