Яна Поликарпова
Обзор судебной практики

Штраф за ЕФС-1 можно снизить в 7 раз — но лучше не доводить до суда

Свежая практика: компания не сдала вовремя раздел 2 формы ЕФС-1 за 2023 год и получила штраф более 370 тыс. руб.
Что произошло:

  • Раздел 1 сдали вовремя (15.01.2024)

  • Раздел 2 забыли отправить

  • Обнаружили это только спустя год, после уведомления фонда

  • Отчет досдали — но штраф уже начислили

Компания пошла в суд 👇

📉 Итог:

Суд снизил штраф до 50 000 руб.

Почему удалось снизить:

  • взносы платились вовремя

  • задолженности перед бюджетом не было

  • фонд не понес убытков

  • отсутствовал умысел

Суд прямо указал: наказание должно быть соразмерным и учитывать реальные последствия нарушения

❗️Но важный момент:

Сам факт нарушения суд подтвердил — ответственность законна. Снижение штрафа — это не «прощение», а исключение.

Что это значит для бизнеса:

  • Даже техническая ошибка (не отправили один раздел) = крупный штраф

  • Обнаружить проблему можно через год — и будет поздно

  • Суд может помочь, но это время, деньги и риски

📌 Вывод:

Контроль отчетности — это не формальность. Это зона риска, которая напрямую влияет на деньги компании.

Если учет на аутсорсе — особенно важно понимать: кто и как контролирует сдачу отчетности, а не просто «отправляет отчеты».

Берегите себя от штрафов — дешевле предупредить, чем снижать через суд.

📎 Источник: Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2026 № 11АП-14312/2025 по делу № А65-32405/2025

Яна Поликарпова

