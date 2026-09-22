ОСНО перетяжка мобилка 22 09
Купить подписку
Профориентация для подростков от 100балльного репетитора
Яна Поликарпова
Налоговое право (НК РФ)
Читать 2 мин
7 млн ₽ «под отчет» — и почти 5,6 млн ₽ суд признал доходом директора. Почему?

7 млн ₽ «под отчет» — и почти 5,6 млн ₽ суд признал доходом директора. Почему?

Директор получила от компании 7 млн рублей «под отчет». Но доказать, куда ушли деньги, удалось лишь частично. В итоге 5,6 млн рублей суд признал ее доходом, а компании доначислили НДФЛ и страховые взносы.

446 просмотров33 открытия

Директор получила от компании 7 млн рублей «под отчет». Но доказать, куда ушли деньги, удалось лишь частично. В итоге 5,6 млн рублей суд признал ее доходом, а компании доначислили НДФЛ и страховые взносы.

Разбираемся, почему обычные на первый взгляд подотчетные выплаты стали налоговой проблемой.

Деньги перечисляли регулярно

Спор возник у ООО «Воркута-Ремонт». Директор одновременно была единственным учредителем компании.

В первом полугодии 2024 года организация перечислила ей под отчет 7 097 000 рублей.

Компания ссылалась на хозяйственные расходы — ГСМ, запчасти, канцтовары и хозяйственные нужды. Однако подтвердить документами использование всей суммы не получилось.

Суды признали подтвержденными только 1 461 543,37 руб.

Оставшиеся 5 635 456,63 руб. включили в доход директора.

Итогом стали доначисления:

  • 745 323 руб. НДФЛ;

  • 851 168,10 руб. страховых взносов;

  • 18 633,08 руб. штрафа.

Почему суд не поверил слову «под отчет»

Ключевой вывод дела: само назначение платежа не доказывает, что деньги действительно являются подотчетными.

Суд оценивал фактическое движение средств и документы, подтверждающие расходы.

В итоге приняли только часть операций, в том числе расходы по чекам, суммы, выданные другим работникам под отчет, выплату зарплаты из кассы и некоторые другие подтвержденные операции.

А вот значительную часть расходов подтвердить не удалось.

Дополнительные вопросы возникли из-за противоречий в авансовых отчетах. Например, остаток на конец января составлял 382 993,34 руб., а на начало февраля уже был указан 980 753,34 руб.

Такие расхождения стали еще одним аргументом против достоверности учета.

Не помогла даже расписка от матери

Компания пыталась доказать, что у директора были собственные деньги — в частности, представила расписку о получении 4 млн рублей от матери.

Но суд этот довод не принял.

Наличие личных средств у директора не доказывает, что именно они были потрачены на нужды организации. Нужно было показать движение конкретных денег компании и подтвердить их хозяйственное использование.

А возврат 2,8 млн рублей?

Еще один спорный момент — 2 804 728,20 руб., которые, по версии компании, директор внесла в кассу.

Был оформлен приходный кассовый ордер и сделана бухгалтерская запись.

Но суд указал, что этого недостаточно: не было подтверждено дальнейшее движение денег и их хозяйственное использование. Поэтому сам приходный кассовый ордер не доказал, что спорная сумма действительно была возвращена и перестала быть доходом директора.

Что важно для бухгалтера

Суд не сказал, что любые подотчетные суммы директора автоматически облагаются НДФЛ и страховыми взносами.

Проблема возникла из-за совокупности обстоятельств:

  • директор — единственный учредитель;

  • крупные и регулярные перечисления под отчет;

  • расходы подтверждены лишь частично;

  • в авансовых отчетах есть противоречия;

  • хозяйственное использование значительной части денег не доказано;

  • возврат средств также не подтвержден надлежащим образом.

Поэтому для защиты подотчетных выплат нужна не просто платежка с назначением «под отчет», а понятная документальная цепочка:

выдача денег → конкретная хозяйственная цель → подтверждающие документы → отражение операции → возврат остатка.

Особенно внимательно стоит проверять выплаты руководителю-учредителю: если суммы крупные, перечисления регулярные, а документов мало, налоговый риск существенно возрастает.

Источники

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 21.08.2026 по спору ООО «Воркута-Ремонт».

НК РФ — статьи 54.1, 209, 210, 226, 420.

Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53.

Статья 291.1 АПК РФ.

Информации об авторе

Яна Поликарпова

Яна Поликарпова

Руководитель в ООО ЦПА АлефТаб

8 подписчиков111 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка