7 млн ₽ «под отчет» — и почти 5,6 млн ₽ суд признал доходом директора. Почему?

Директор получила от компании 7 млн рублей «под отчет». Но доказать, куда ушли деньги, удалось лишь частично. В итоге 5,6 млн рублей суд признал ее доходом, а компании доначислили НДФЛ и страховые взносы.
Разбираемся, почему обычные на первый взгляд подотчетные выплаты стали налоговой проблемой.
Деньги перечисляли регулярно
Спор возник у ООО «Воркута-Ремонт». Директор одновременно была единственным учредителем компании.
В первом полугодии 2024 года организация перечислила ей под отчет 7 097 000 рублей.
Компания ссылалась на хозяйственные расходы — ГСМ, запчасти, канцтовары и хозяйственные нужды. Однако подтвердить документами использование всей суммы не получилось.
Суды признали подтвержденными только 1 461 543,37 руб.
Оставшиеся 5 635 456,63 руб. включили в доход директора.
Итогом стали доначисления:
745 323 руб. НДФЛ;
851 168,10 руб. страховых взносов;
18 633,08 руб. штрафа.
Почему суд не поверил слову «под отчет»
Ключевой вывод дела: само назначение платежа не доказывает, что деньги действительно являются подотчетными.
Суд оценивал фактическое движение средств и документы, подтверждающие расходы.
В итоге приняли только часть операций, в том числе расходы по чекам, суммы, выданные другим работникам под отчет, выплату зарплаты из кассы и некоторые другие подтвержденные операции.
А вот значительную часть расходов подтвердить не удалось.
Дополнительные вопросы возникли из-за противоречий в авансовых отчетах. Например, остаток на конец января составлял 382 993,34 руб., а на начало февраля уже был указан 980 753,34 руб.
Такие расхождения стали еще одним аргументом против достоверности учета.
Не помогла даже расписка от матери
Компания пыталась доказать, что у директора были собственные деньги — в частности, представила расписку о получении 4 млн рублей от матери.
Но суд этот довод не принял.
Наличие личных средств у директора не доказывает, что именно они были потрачены на нужды организации. Нужно было показать движение конкретных денег компании и подтвердить их хозяйственное использование.
А возврат 2,8 млн рублей?
Еще один спорный момент — 2 804 728,20 руб., которые, по версии компании, директор внесла в кассу.
Был оформлен приходный кассовый ордер и сделана бухгалтерская запись.
Но суд указал, что этого недостаточно: не было подтверждено дальнейшее движение денег и их хозяйственное использование. Поэтому сам приходный кассовый ордер не доказал, что спорная сумма действительно была возвращена и перестала быть доходом директора.
Что важно для бухгалтера
Суд не сказал, что любые подотчетные суммы директора автоматически облагаются НДФЛ и страховыми взносами.
Проблема возникла из-за совокупности обстоятельств:
директор — единственный учредитель;
крупные и регулярные перечисления под отчет;
расходы подтверждены лишь частично;
в авансовых отчетах есть противоречия;
хозяйственное использование значительной части денег не доказано;
возврат средств также не подтвержден надлежащим образом.
Поэтому для защиты подотчетных выплат нужна не просто платежка с назначением «под отчет», а понятная документальная цепочка:
выдача денег → конкретная хозяйственная цель → подтверждающие документы → отражение операции → возврат остатка.
Особенно внимательно стоит проверять выплаты руководителю-учредителю: если суммы крупные, перечисления регулярные, а документов мало, налоговый риск существенно возрастает.
Источники
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 21.08.2026 по спору ООО «Воркута-Ремонт».
НК РФ — статьи 54.1, 209, 210, 226, 420.
Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53.