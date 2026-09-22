7 млн ₽ «под отчет» — и почти 5,6 млн ₽ суд признал доходом директора. Почему?

Почему суд не поверил слову «под отчет»

Ключевой вывод дела: само назначение платежа не доказывает, что деньги действительно являются подотчетными.

Суд оценивал фактическое движение средств и документы, подтверждающие расходы.

В итоге приняли только часть операций, в том числе расходы по чекам, суммы, выданные другим работникам под отчет, выплату зарплаты из кассы и некоторые другие подтвержденные операции.

А вот значительную часть расходов подтвердить не удалось.

Дополнительные вопросы возникли из-за противоречий в авансовых отчетах. Например, остаток на конец января составлял 382 993,34 руб., а на начало февраля уже был указан 980 753,34 руб.

Такие расхождения стали еще одним аргументом против достоверности учета.