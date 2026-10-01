Эту выплату водителям считали необлагаемой. Суд решил иначе — компании доначислили миллионы

Работодатель называл выплаты водителям компенсацией за разъездной характер работы и не включал их в базу по НДФЛ и страховым взносам.

Казалось бы, основание есть: водители постоянно находятся в рейсах, работа имеет разъездной характер, а порядок выплат закреплён локальным актом.

Но налоговая решила, что под видом компенсации сотрудники фактически получали зарплату.

Спор дошёл до Арбитражного суда Волго-Вятского округа. И суд поддержал налоговиков.

Разбираемся, почему выплату, которую работодатель считал необлагаемой компенсацией, признали частью заработной платы и чем это закончилось для компании.