Штрафы до 121 000 рублей и блокировка маркетплейсов: что готовит бизнесу новый налоговый законопроект?

Представьте: продавец на маркетплейсе не ответил вовремя на требование налоговой — и рискует не только получить штраф, но и столкнуться с приостановлением продаж. А если добавить к этому повышение санкций за ошибки в учете и новые правила для электронной торговли, становится понятно: бухгалтерам и предпринимателям стоит внимательно изучить предлагаемые изменения.
Разберем главные положения масштабного налогового законопроекта и выясним, к чему готовиться бизнесу.
Важно: речь идет о законопроекте. Перед применением новых правил необходимо проверить, принят ли он и какая редакция действует официально.
1. Маркетплейсы попадут под более жесткий контроль
Проект предусматривает новые инструменты налогового контроля за продавцами на цифровых платформах.
Согласно предлагаемой статье 77¹ НК РФ, налоговая сможет приостанавливать прием заказов и размещение карточек товаров в предусмотренных законом случаях, например при непредставлении документов или неявке по вызову.
Кроме того, операторы маркетплейсов должны будут выявлять налоговые риски продавцов и передавать соответствующие сведения в ФНС. На ответ по выявленному риску проект отводит продавцу 30 календарных дней.
За неисполнение отдельных поручений налоговых органов для операторов платформ предлагается штраф 100 000 рублей.
Что делать продавцам? Следить за требованиями ФНС, своевременно отвечать на запросы и регулярно сверять данные маркетплейса с налоговым учетом.
2. Штрафы за ошибки вырастут
Законопроект предусматривает увеличение санкций по целому ряду статей НК РФ.
Нарушение срока постановки на учет - 30 000 ₽
Непредставление декларации, базовый штраф - 2 600 ₽
Грубое нарушение правил учета - 28 000 ₽
Непредставление сообщения о создании обособленного подразделения - 121 000 ₽
Это лишь несколько примеров из законопроекта. Размер ответственности зависит от конкретного нарушения и соответствующей нормы.
Для бухгалтерии это дополнительный повод проверить календарь отчетности, контроль требований налоговой, наличие первичных документов и порядок ведения учета.
3. НДС на электронную торговлю: новые обязанности
В проекте предусмотрены новые правила уплаты НДС при электронной торговле товарами, которые физические лица приобретают у иностранных продавцов.
Предлагается закрепить обязанности иностранных продавцов и торговых площадок в предусмотренных случаях, а также установить специальные правила постановки на учет и расчета налога.
В тексте законопроекта фигурирует ставка 18,03% для предусмотренной им модели расчета. Однако применять ее ко всем зарубежным покупкам нельзя: все зависит от вида операции и статуса участников.
Компаниям, работающим с иностранными контрагентами, стоит заранее проверить договоры, документы на товары и распределение налоговых обязанностей.
4. НДФЛ, дивиденды и иностранные компании
Законопроект затрагивает правила определения налоговых баз по НДФЛ, включая доходы от продажи имущества, выигрыши, страховые выплаты и дивиденды. Также уточняются положения об обложении процентов по банковским вкладам.
Для организаций и владельцев бизнеса важны еще два изменения:
Дивиденды на счета типа «С». Проект предусматривает ставку налога на прибыль 35% для соответствующих доходов в предусмотренных случаях.
Контролируемые иностранные компании. Предлагается изменить отдельные критерии участия и контроля, в том числе порог участия с 25% до 50%.
Владельцам иностранных структур стоит проверить доли участия, документы о контроле и обязанности по отчетности. Конкретные последствия зависят от окончательной редакции закона и обстоятельств каждой ситуации.
5. Акцизы, страховые взносы и спецрежимы
Другие положения законопроекта касаются сразу нескольких направлений.
Акцизы. Предлагается изменить ставки на ряд товаров, включая алкоголь, табак, топливо и автомобили, а также уточнить правила расчета акцизов на отдельную продукцию.
Страховые взносы. Проект предусматривает изменения в регулировании взносов на травматизм. В тексте указаны тарифы от 0,2% до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска.
АУСН и патент. Предлагаются корректировки правил автоматизированной упрощенной системы налогообложения и механизм уменьшения налога по ПСН на основании согласия налогоплательщика.
Предпринимателям стоит следить за окончательными условиями применения этих норм, прежде чем менять порядок расчетов и отчетности.
6. Когда ждать изменений?
Законопроект предусматривает разные сроки вступления положений в силу:
С 1 января 2027 года — ряд изменений, включая увеличение отдельных штрафов.
По истечении девяти месяцев после официального опубликования — нормы о контроле цифровых платформ и связанные с ними обязанности.
С 1 января 2028 года — отдельные изменения, перечисленные в переходных положениях.
Это ориентиры, предусмотренные проектом. Точные даты необходимо проверять по окончательному тексту принятого закона.
Что бухгалтеру проверить уже сейчас?
Чтобы подготовиться к возможным изменениям, стоит:
проверить сроки сдачи отчетности и контроль требований ФНС;
сверить данные маркетплейсов с бухгалтерским учетом;
убедиться, что первичные документы собраны и доступны;
оценить налоговые риски по операциям с иностранными контрагентами;
проверить применимость изменений к АУСН, ПСН и страховым взносам;
после принятия закона уточнить сроки вступления каждой нормы в силу.
Итог
Законопроект предполагает усиление налогового контроля, повышение ряда штрафов и изменение правил электронной торговли, налогообложения отдельных доходов и применения специальных налоговых режимов.
Для бухгалтеров главный вывод прост: своевременная отчетность, полный комплект документов и контроль требований налоговой становятся еще важнее.
Но паниковать раньше времени не стоит: законопроект необходимо отличать от уже действующих норм. Следите за официальным опубликованием закона и проверяйте, какие изменения действительно коснутся вашего бизнеса.
Источники
Проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» — приложенный документ.
Налоговый кодекс РФ, части первая и вторая — статьи, изменения в которые предусмотрены законопроектом.