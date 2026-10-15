Штрафы до 121 000 рублей и блокировка маркетплейсов: что готовит бизнесу новый налоговый законопроект?

Представьте: продавец на маркетплейсе не ответил вовремя на требование налоговой — и рискует не только получить штраф, но и столкнуться с приостановлением продаж. А если добавить к этому повышение санкций за ошибки в учете и новые правила для электронной торговли, становится понятно: бухгалтерам и предпринимателям стоит внимательно изучить предлагаемые изменения.

Разберем главные положения масштабного налогового законопроекта и выясним, к чему готовиться бизнесу.

Важно: речь идет о законопроекте. Перед применением новых правил необходимо проверить, принят ли он и какая редакция действует официально.