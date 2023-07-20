Главный бухгалтер воровала деньги и искажала отчеты, чтобы никто не заметил. Никто и не заметил!

Есть мнение, что люди делятся на три группы. 5% не украдут никогда. 5% украдут всегда. 90% по обстоятельствам. И дырявый учет вполне может быть таким обстоятельством. Как это происходит?

Например, Человек получает деньги в подотчет. Всегда возвращает в срок и получает новые деньги. А один раз не вернул в срок —неважно по ошибке или «проспал» — но ничего ему за это не было. И в его голове записалось: Ага!

Потом когда ему понадобится срочно какой-нибудь форс-мажор оплатить (например, операцию маме) он вполне может оплатить из подотчетных. «Это же не воровство, я же потом верну» — думает он. И с этого все и начинается. Денег на покрытие долга все не хватает и не хватает, а потом и новый какой-нибудь форс-мажор случается — свадьба дочери или что-то вроде. И долг еще увеличивается. И заканчивается все уголовкой. А вот был бы строгий учет и ничего бы такого не было бы.

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