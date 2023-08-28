Все что Вы хотели знать про уголовные дела по налогам, но спросить было не у кого

Краткое содержание видео:
01:30 — Можно ли «отмыть» недоимку — «шьется» ли легализация (ст. 174.1 УК) к уклонению (ст. 198/199 УК)?
05:04 — В чем состав «легализации» и как он доказывается?
08:36 — Будут ли вслед за блоггерами «шить» легализацию всем остальным?
15:16 — Ради чего все это?
16:06 — Нужны ли следователям «запасные» составы? И вообще что это?
20:02 — Какие уголовные составы могут быть «запасными» в налогах?
20:58 — Как погасить недоимку заблокированными в рамках уголовного дела деньгами?
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