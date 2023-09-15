Эпоха удаленки подходит к концу. Всех загоняют в офисы

Число сотрудников, работающих на удаленке, сокращается с каждым месяцем. Фундаментальные изменения на глобальном технологическом рынке.

С декабря 2022 года на глобальном рынке идёт волна возвращения всех в офисы. В некоторых случаях компании предлагают гибридный график (несколько дней в офисе, несколько дней удалённо), но гибридный график всё равно предполагает работу из той же локации.

Почему всех возвращают в офисы?

У технологических компаний закончились деньги от венчура, фокус на максимизации прибыли и эффективности.

Есть мнение, что люди на удалёнке работают хуже и в распределённых командах меньше вовлечённости. Некоторые инвесторы прямо рекомендуют своим портфельным компаниям вернуть людей в офисы для повышения эффективности. Многие нанимающие менеджерами искренне считают, что для эффективной работы — нужно всех собрать в одном офисе.

Моё мнение: это — карго-культ. Вовлечённость людей зависит не от работы в офисе, а от совершенно других факторов.

Но факт остаётся фактом: количество remote-вакансий на глобал рынке стремительно сокращается.

Спойлер: Список глобальных компаний Tier 1 и Tier 2, поддерживающих remote: Atlassian, Dropbox, Pinterest и Shopify, Automattic, GitLab, Linear, Sourcegraph, Zapier.

Компании с восточно-европейскими корнями, которые поддерживают remote: Avito, Playrix, Profi, Nexters, Tripster, Voximplant, Playkot, Pandadoc, Palta, P2P Validator, Smartcat, Intento, Zeptolab

Какие компании будут оставлять ремоут?

Кто умеет эффективно работать распределённой командой;

Кто сделает remote — частью своего HR-бренда, чтобы привлекать крутых кандидатов, нацеленных на удалённую работу;

Кто не сможет иначе привлечь нормальных кандидатов.

Что это значит для вас, если вы ищете работу в иностранной компании и мечтаете об удалёнке?