Как работать с маркетплейсами: бухгалтерия и налоги для онлайн-продавцов

Автор: Свиридова Наталия Николаевна, руководитель бухгалтерского агентства «ВашБух-24»
Если вы продаете товары через Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет или другие площадки, вы уже знаете: маркетплейсы — это не только миллионы клиентов, но и миллион нюансов в отчетности. В 2023–2024 годах законодательство для онлайн-продавцов ужесточилось, а налоговая стала активнее проверять сделки. В этой статье собрала для вас все, что важно знать, чтобы не потерять прибыль и избежать штрафов.
1. Выбор формы налогообложения: что выгоднее?
УСН (6% с дохода или 15% с прибыли): Подходит для небольших продавцов. Но учтите: маркетплейсы с 2023 года стали налоговыми агентами по НДС. Если вы на УСН, НДС с комиссии площадки платить не нужно, но в чеках покупателей он будет указан.
НДС (20%): Обязателен для компаний с оборотом от 60 млн рублей в год. Плюс: можно принимать к вычету НДС с закупок. Минус: усложненный учет и ежеквартальная отчетность.
Самозанятость (4–6%): Только для физлиц с доходом до 2,4 млн рублей в год. Важно! Маркетплейсы с 2024 года передают данные о самозанятых в ФНС — скрывать доходы стало невозможно.
Совет: Проведите налоговый аудит: иногда переход на ОСНО выгоднее, чем кажется, особенно при работе с оптовыми закупками.
2. Как маркетплейсы влияют на вашу бухгалтерию
Комиссии площадок: Учитывайте их как расходы. Например, Wildberries удерживает до 25% от стоимости товара. Эти суммы должны быть отражены в КУДиР.
Возвраты и брак: Каждый возврат — это корректировка выручки. Не забывайте сторнировать доходы и расходы в месяце, когда товар вернулся.
Логистика и хранение: Услуги FBS (например, хранение на складах Ozon) — это отдельные затраты. Их можно учесть в расходах, но только при наличии подтверждающих документов.
Главная ошибка 2024 года: Продавцы забывают, что маркетплейсы выдают электронные акты оказанных услуг. Без них расходы на комиссии не примет ни один налоговик.
3. Налоговые риски: за чем следить?
Контроль сделок: С 2023 года ФНС получает данные о всех операциях через маркетплейсы (Закон № 259-ФЗ). Если ваша выручка в декларации не совпадает с данными площадки — ждите требования.
Налог на профессиональный доход (НПД): Подходит только для мелких продавцов. Но если вы ИП и совмещаете НПД с УСН, разделяйте доходы: смешение режимов приведет к доначислениям.
Штрафы за просрочку: За несвоевременную уплату налогов — до 40% от суммы долга + пени.
Пример из практики: Клиентка-ИП не учла, что Ozon удерживает НДС с комиссии. В итоге — доначисление 300 тыс. рублей. Решили вопрос через уточненную декларацию.
4. Автоматизация учета: без этого никак
Подключите сервисы, которые синхронизируют данные с маркетплейсами (например, «Моё дело», «Контур.Эльба», 1С-Онлайн).
Используйте чек-лист для ежемесячной сверки:
Сверка выручки с личным кабинетом на площадке.
Проверка комиссий и логистических расходов.
Контроль сроков уплаты налогов.
5. Почему «ВашБух-24» рекомендует не экономить на бухгалтере?
Специфика маркетплейсов: Нужно знать нюансы договоров (например, кто несет ответственность за брак — вы или площадка).
Споры с ФНС: Мы сопровождаем проверки и доказываем правоту клиентов. В 2023 году снизили штрафы на 85% для 20 онлайн-продавцов.
Легальная оптимизация: Помогаем законно снизить налоги. Например, через разделение бизнеса на ИП и ООО.
Итог: Работать с маркетплейсами можно безопасно, если:
Выбрать правильную систему налогообложения.
Вести учет автоматизированно.
Не игнорировать требования ФНС.
Доверить бухгалтерию профессионалам.
«ВашБух-24» уже 8 лет помогает онлайн-продавцам спать спокойно. Оставьте заявку на сайте, и мы:
Бесплатно проанализируем ваши договоры с маркетплейсами.
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