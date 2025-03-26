Как работать с маркетплейсами: бухгалтерия и налоги для онлайн-продавцов





Автор: Свиридова Наталия Николаевна, руководитель бухгалтерского агентства «ВашБух-24»

Если вы продаете товары через Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет или другие площадки, вы уже знаете: маркетплейсы — это не только миллионы клиентов, но и миллион нюансов в отчетности. В 2023–2024 годах законодательство для онлайн-продавцов ужесточилось, а налоговая стала активнее проверять сделки. В этой статье собрала для вас все, что важно знать, чтобы не потерять прибыль и избежать штрафов.