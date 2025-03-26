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Наталия Свиридова
Маркетплейсы

Как работать с маркетплейсами: бухгалтерия и налоги для онлайн-продавцов

Маркетплейсы — это не только миллионы клиентов, но и миллион нюансов в отчетности. В 2023–2024 годах законодательство для онлайн-продавцов ужесточилось, а налоговая стала активнее проверять сделки. В этой статье собрала для вас все, что важно знать, чтобы не потерять прибыль и избежать штрафов.



Автор: Свиридова Наталия Николаевна, руководитель бухгалтерского агентства «ВашБух-24»

Если вы продаете товары через Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет или другие площадки, вы уже знаете: маркетплейсы — это не только миллионы клиентов, но и миллион нюансов в отчетности. В 2023–2024 годах законодательство для онлайн-продавцов ужесточилось, а налоговая стала активнее проверять сделки. В этой статье собрала для вас все, что важно знать, чтобы не потерять прибыль и избежать штрафов.

1. Выбор формы налогообложения: что выгоднее?

  • УСН (6% с дохода или 15% с прибыли): Подходит для небольших продавцов. Но учтите: маркетплейсы с 2023 года стали налоговыми агентами по НДС. Если вы на УСН, НДС с комиссии площадки платить не нужно, но в чеках покупателей он будет указан.

  • НДС (20%): Обязателен для компаний с оборотом от 60 млн рублей в год. Плюс: можно принимать к вычету НДС с закупок. Минус: усложненный учет и ежеквартальная отчетность.

  • Самозанятость (4–6%): Только для физлиц с доходом до 2,4 млн рублей в год. Важно! Маркетплейсы с 2024 года передают данные о самозанятых в ФНС — скрывать доходы стало невозможно.

Совет: Проведите налоговый аудит: иногда переход на ОСНО выгоднее, чем кажется, особенно при работе с оптовыми закупками.

2. Как маркетплейсы влияют на вашу бухгалтерию

  • Комиссии площадок: Учитывайте их как расходы. Например, Wildberries удерживает до 25% от стоимости товара. Эти суммы должны быть отражены в КУДиР.

  • Возвраты и брак: Каждый возврат — это корректировка выручки. Не забывайте сторнировать доходы и расходы в месяце, когда товар вернулся.

  • Логистика и хранение: Услуги FBS (например, хранение на складах Ozon) — это отдельные затраты. Их можно учесть в расходах, но только при наличии подтверждающих документов.

Главная ошибка 2024 года: Продавцы забывают, что маркетплейсы выдают электронные акты оказанных услуг. Без них расходы на комиссии не примет ни один налоговик.

3. Налоговые риски: за чем следить?

  • Контроль сделок: С 2023 года ФНС получает данные о всех операциях через маркетплейсы (Закон № 259-ФЗ). Если ваша выручка в декларации не совпадает с данными площадки — ждите требования.

  • Налог на профессиональный доход (НПД): Подходит только для мелких продавцов. Но если вы ИП и совмещаете НПД с УСН, разделяйте доходы: смешение режимов приведет к доначислениям.

  • Штрафы за просрочку: За несвоевременную уплату налогов — до 40% от суммы долга + пени.

Пример из практики: Клиентка-ИП не учла, что Ozon удерживает НДС с комиссии. В итоге — доначисление 300 тыс. рублей. Решили вопрос через уточненную декларацию.

4. Автоматизация учета: без этого никак

  • Подключите сервисы, которые синхронизируют данные с маркетплейсами (например, «Моё дело», «Контур.Эльба», 1С-Онлайн).

  • Используйте чек-лист для ежемесячной сверки:

    • Сверка выручки с личным кабинетом на площадке.

    • Проверка комиссий и логистических расходов.

    • Контроль сроков уплаты налогов.

5. Почему «ВашБух-24» рекомендует не экономить на бухгалтере?

  • Специфика маркетплейсов: Нужно знать нюансы договоров (например, кто несет ответственность за брак — вы или площадка).

  • Споры с ФНС: Мы сопровождаем проверки и доказываем правоту клиентов. В 2023 году снизили штрафы на 85% для 20 онлайн-продавцов.

  • Легальная оптимизация: Помогаем законно снизить налоги. Например, через разделение бизнеса на ИП и ООО.

Итог: Работать с маркетплейсами можно безопасно, если:

  1. Выбрать правильную систему налогообложения.

  2. Вести учет автоматизированно.

  3. Не игнорировать требования ФНС.

  4. Доверить бухгалтерию профессионалам.

«ВашБух-24» уже 8 лет помогает онлайн-продавцам спать спокойно. Оставьте заявку на сайте, и мы:

  • Бесплатно проанализируем ваши договоры с маркетплейсами.

  • Подготовим персональный налоговый калькулятор.

  • Возьмем на себя всю отчетность.

P.S. Хотите чек-лист «5 шагов для защиты от штрафов при работе с Wildberries и Ozon»? Пишите «Хочу инструкцию» в комментариях — вышлю бесплатно!

Информации об авторе

Наталия Свиридова

Наталия Свиридова

Главный бухгалтер в ООО ВашБух-24

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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