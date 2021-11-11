Регионы ведут активную работу по выявлению нелегальной занятости

Межведомственные региональные комиссии, в которые входят представители органов исполнительной власти субъекта, государственных внебюджетных фондов и профсоюзы, начали свою работу в регионах в 2024 г. В их задачи входит профилактика нелегальной занятости, выявление и пресечение нарушений в этой сфере. В 2025 году комиссии должны вывести из тени 700 000 работников.
Сферами наибольшего риска в вопросах теневой занятости Минтруд считает торговлю, клининг, охрану, авторемонт, общепит, строительство, сельское хозяйство и др. Также ведомство полагает, что критерии оценки, которые сигнализируют о нелегальной занятости, необходимо дополнить еще одним показателем: оценивать сведения об организациях, заключивших государственные или муниципальные контракты, объем услуг по которым не соответствует количеству официально трудоустроенных работников. Ранее критерии нелегальной занятости насчитывали три пункта:
Если зарплата более чем у 10 работников ниже МРОТа (без учета доплат и выплат по гражданско-правовым договорам).
Если у компании есть больше 10 договоров с самозанятыми, среднемесячный доход которых более 20 000 руб., а продолжительность работы – более трех месяцев.
Если зарплата на предприятии отклоняется более чем на 35% от среднеотраслевой по региону.
На данном этапе проект методических рекомендаций, разработанный Минтрудом для межведомственных комиссий, является экспериментальным. Планируется, что в пилотном режиме он начнет работать в пяти регионах: Омской, Нижегородской, Кировской, Ярославской и Свердловской областях.
Проблемы института межведомственных комиссий:
У комиссий отсутствуют «реальные рычаги понуждения», если нарушитель не является на комиссию и уклоняется от исполнения ее решения.
Формальное выполнение регионами плановых показателей по снижению нелегальной занятости.
Исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Шубин, комментируя инициативу, отметил, что необходимо в первую очередь бороться с первопричиной нелегальной занятости – растущими издержками бизнеса, а также фокусироваться на тех предпринимателях, которые «совсем не платят ничего и работают в черной зоне».
Пилотный проект в Липецкой области
В Липецкой области с января 2025 года запущен пилотный проект «Обеление фасилити отрасли», также направленный на борьбу с нелегальной занятостью. Клининг – это человекоемкая отрасль, где основной процесс приходится именно на труд человека, который не может быть заменен машинами. Специфика заключается в том, что при таком раскладе высок уровень налоговой нагрузки: при правильном оформлении сотрудников, налоговая нагрузка может доходить до 40% выручки, естественно у некоторых возникает соблазн конкурировать за счет уменьшения налогов- зарплаты в конверте, неоформленные сотрудники, дробление бизнеса и прочие «плюшки», которые нередко предлагают так называемые налоговые оптимизаторы.
Планируется, что межведомственная комиссия, начавшая свою работу в Липецкой области, уделит внимание изучению информации по действующим государственным и муниципальным контрактам и прямым договорам на профессиональную уборку, с целью выявления нарушений, проведет работы по изучение коммерческих закупок, оценит отклонения фактической налоговой нагрузки компаний от нормативной совокупной фискальной нагрузки и составит ранжирование (формирование рейтинга по убыванию СФН) клининговых компаний с учетом показателя совокупной фискальной нагрузки. Дорожная карта проекта также включает ряд других мероприятий, направленных на обеление отрасли клининга в Липецкой области.
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