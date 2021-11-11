Регионы ведут активную работу по выявлению нелегальной занятости

По данным Роструда за первые девять месяцев прошлого года в результате работы межведомственных комиссий по нелегальной занятости было выявлено более 663 000 нелегально занятых, из которых в правовое поле переведено 94%.

Межведомственные региональные комиссии, в которые входят представители органов исполнительной власти субъекта, государственных внебюджетных фондов и профсоюзы, начали свою работу в регионах в 2024 г. В их задачи входит профилактика нелегальной занятости, выявление и пресечение нарушений в этой сфере. В 2025 году комиссии должны вывести из тени 700 000 работников.

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Сферами наибольшего риска в вопросах теневой занятости Минтруд считает торговлю, клининг, охрану, авторемонт, общепит, строительство, сельское хозяйство и др. Также ведомство полагает, что критерии оценки, которые сигнализируют о нелегальной занятости, необходимо дополнить еще одним показателем: оценивать сведения об организациях, заключивших государственные или муниципальные контракты, объем услуг по которым не соответствует количеству официально трудоустроенных работников. Ранее критерии нелегальной занятости насчитывали три пункта:

Если зарплата более чем у 10 работников ниже МРОТа (без учета доплат и выплат по гражданско-правовым договорам). Если у компании есть больше 10 договоров с самозанятыми, среднемесячный доход которых более 20 000 руб., а продолжительность работы – более трех месяцев. Если зарплата на предприятии отклоняется более чем на 35% от среднеотраслевой по региону.

На данном этапе проект методических рекомендаций, разработанный Минтрудом для межведомственных комиссий, является экспериментальным. Планируется, что в пилотном режиме он начнет работать в пяти регионах: Омской, Нижегородской, Кировской, Ярославской и Свердловской областях.

Проблемы института межведомственных комиссий:

У комиссий отсутствуют «реальные рычаги понуждения», если нарушитель не является на комиссию и уклоняется от исполнения ее решения.

Формальное выполнение регионами плановых показателей по снижению нелегальной занятости.

Исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Шубин, комментируя инициативу, отметил, что необходимо в первую очередь бороться с первопричиной нелегальной занятости – растущими издержками бизнеса, а также фокусироваться на тех предпринимателях, которые «совсем не платят ничего и работают в черной зоне».

Пилотный проект в Липецкой области

Фото из Интернета

В Липецкой области с января 2025 года запущен пилотный проект «Обеление фасилити отрасли», также направленный на борьбу с нелегальной занятостью. Клининг – это человекоемкая отрасль, где основной процесс приходится именно на труд человека, который не может быть заменен машинами. Специфика заключается в том, что при таком раскладе высок уровень налоговой нагрузки: при правильном оформлении сотрудников, налоговая нагрузка может доходить до 40% выручки, естественно у некоторых возникает соблазн конкурировать за счет уменьшения налогов- зарплаты в конверте, неоформленные сотрудники, дробление бизнеса и прочие «плюшки», которые нередко предлагают так называемые налоговые оптимизаторы.