Робот как законный способ сократить ФОТ и обойти кадровый дефицит

Российский рынок труда вошел в 2026 год в состоянии затяжного кадрового шока. По данным Росстата, в начале 2026 года уровень безработицы в России составляет 2,3%, и бизнес столкнулся не просто с дефицитом, а с физическим отсутствием людей в базовых отраслях. Но если нехватку инженеров и сантехников обсуждают на уровне стратегий развития, то кризис в сегменте линейного персонала уже сегодня парализует работу торговых центров, клиник и транспортных хабов.

Одна из сложнейших ситуаций складывается в отрасли фасилити – менеджемнта (техническая эксплуатация зданий и профессиональный клининг).

Зарплатный потолок и «пустые объекты»

Ситуация выглядит абсурдно: зарплата уборщиков растет уже несколько лет, но удержать человека на позиции уборщика в Москве за рыночные 74 000 рублей почти невозможно, хотя бы потому что в службе доставки курьером можно заработать 130 000–150 000 примерно при тех же физических затратах. Разрыв почти в два раза превратился для собственников клининговых компаний в постоянную гонку, которая ставит перед выбором: либо индексировать ФОТ на критическую для маржи сумму, либо оставлять объекты «пустыми». Для большинства контрактов, где маржинальность редко превышает 3-7%, а ежегодная индексация контрактов едва дотягивает до 10% - такая нагрузка фатальна. Если заказчик не готов к пересмотру стоимости услуг, клининговая компания неизбежно сталкивается с риском «пустого объекта» — ситуацией, когда обязательства по уборке есть, а физических исполнителей на смене нет.

А налоги посчитали?

Ситуация усугубляется высокой налоговой нагрузкой. Дело в том, что уже несколько лет отрасль находится в проекте обеления ФНС, за это время ведомство вывело нормативы совокупной налоговой нагрузки, и требует не только соблюдения нормативов от самих клининговых компаний, но также рекомендует заказчикам сверять цифры с официальными данными. В итоге клининговые компании попадают в замкнутый круг: затраты на ФОТ бесконечно растут, налоговая составляющая тоже, а индексация контрактов идет крайне неохотно.

Совокупная фискальная нагрузка в клининге

С этой точки современные технологии перестают быть вопросом престижа и становятся единственным способом защиты активов. Когда стоимость найма и удержания людей пробивает потолок, на сцену выходят автономные системы – роботы- уборщики с предсказуемой экономикой, которые к тому же не увольняются ради рюкзака курьера.

От инноваций к практичности

В этих условиях роботизация из имиджевого проекта превращается в инструмент защиты операционной рентабельности. Крупные игроки рынка (особенно в сегментах с большой площадью покрытия — ТРЦ, логистические хабы, медучреждения) начинают рассматривать роботов не как дорогую игрушку, а как прогнозируемый капитальный актив. Математика здесь проста. Современный поломоечный робот производительностью до 1200 м²/час способен эффективно закрывать задачи двух-трех штатных единиц в смену. Эксперимент в одной из столичных клиник показал, что двум современным машинам для уборки на площади 2000 кв. метра достаточно 35 минут, в то время, как у персонала наведение чистоты занимало более полутора часов. Кроме того, робот экономичнее расходует воду и электроэнергию. Как видим, ключевая выгода кроется не только в прямой экономии на зарплате.

Как цифры говорят в пользу «цифры»:

1. Ликвидация скрытых издержек. В бюджете на линейный персонал до 15% занимают затраты, не связанные с продуктивностью: больничные, текучка (которая в клининге порой превышает 100% в год), затраты на рекрутинг и спецодежду. У автономных роботизированных систем эти статьи расходов отсутствуют.

2. Эффективность эксплуатации. Использование докстанций для автоматического слива и заправки воды, а также быстрая зарядка (всего за 1 час) позволяют технике работать практически в режиме 24/7, анализ необходимых ресурсов дает возможность экономить электроэнергию и воду.

3. Технологическая независимость. Рынок уже предлагает решения, чья себестоимость в три раза ниже западных аналогов за счет локализации производства и упрощения инженерных узлов. Это сокращает срок окупаемости (ROI) до 12–18 месяцев, вполне приемлемый горизонт планирования для коммерческой недвижимости.

Критическая точка пройдена. Попытки решить кадровый голод только за счет повышения зарплат ведут в тупик: клининг не сможет бесконечно соревноваться бюджетами доставки.

Будущее рынка — в гибридной модели. Рутинная, монотонная мойка больших площадей пола должна быть автоматизирована. Это позволит перераспределить высвободившийся ФОТ в пользу небольшого числа высококвалифицированных операторов, которые будут заниматься детальной уборкой там, где робот бессилен. Для бизнеса это единственный способ сохранить качество, не обрушив при этом финансовые показатели компании.