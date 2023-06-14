Формально – было, а реально – не было или контрагент-призрак. Практика 13 арбитражного апелляционного суда по налоговым спорам

Инспекцией (МИФНС России № 2 по Ленинградской области) была проведена тематическая выездная налоговая проверка Общества по НДС за период с 01.01.2017 года по 30.09.2019 года, по результатам которой было вынесено Решение о привлечении к налоговой ответственности и доначислении налога и пеней.

Не согласившись с решением по ВНП, налогоплательщик обратился в Арбитражный суд г. СПб и ЛО, который признал недействительным данный ненормативный акт инспекции.

Инспекция обжаловала Решение суда первой инстанции в апелляционном порядке.

Рассмотрев дело, 13ААС пришел к выводу, что совокупная оценка представленных в материалы дела доказательств и выявленных в результате налоговой проверки обстоятельств не позволяет судить о том, что спорный контрагент в действительности выполнял работы на указанных в договорах объектах иосуществил поставку товаров в адрес Общества.

На основании исследования материалов дела суд апелляционной инстанции установил, что в рассматриваемом случае налоговым органом доказаны обстоятельства, указывающие на отсутствие между Обществом и заявленным контрагентом реальных хозяйственных операций и направленность действий налогоплательщика на получение необоснованной налоговой выгоды.

В связи с чем было принято Постановление от 5.05.2023 по делу №А56-80880/2022 об отмене Решения суда первой инстанции и об отказе Обществу в удовлетворении заявленных требований.

Ждем развития дела в суде кассационной инстанции.

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