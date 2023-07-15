Налог с доходов, полученных должником-банкротом: текущий или реестровый долг

Рассмотрим спор о порядке уплаты налога на доходы в ходе банкротного процесса.

В ходе конкурсного производства по заявлению арбитражного управляющего была признана недействительной сделка по отчуждению права аренды земель лесного фонда.

Вместо возврата права аренды в конкурсную массу должника, в соответствии с заключенным участниками обособленного спора по оспариванию данной сделки мировым соглашением, арендатор внес в конкурсную массу денежные средства (порядка 36 млн рублей).

По факту получения данных денежных средств у конкурсного управляющего возникли разногласия с ФНС относительно порядка уплаты налога на доходы, полученные в результате реализации имущества должника, за разрешением которых управляющий обратился в арбитражный суд.

Арбитражные суды первой и апелляционной инстанций по делу №А21-9370/2015 согласились с управляющим, и постановили, что уплата обществом налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доход, производится за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов общества.

Однако суд кассационной инстанции (Северо-Западного округа) отменил судебные акты первой и апелляционной инстанций и признал данное налоговое обязательство подлежащим удовлетворению в составе текущих платежей должника, то есть в приоритетном по сравнению с другими кредиторами порядке.

Руководствуясь позицией Арбитражного суда Северо-Западного округа, налоговый орган в порядке, установленном НК, направил Обществу требование об уплате налога.

Посчитав это требование незаконным, конкурсный управляющий оспорил его в Арбитражном суде Калининградской области вне рамок банкротного процесса.

Суд первой инстанции отказал управляющему в удовлетворении его требования, сославшись на вышеуказанное «банкротное» постановление суда округа, в связи с чем арбитражный управляющий обратился с апелляционной жалобой в 13 арбитражный апелляционный суд.

Повторно рассмотрев дело №А21-9352/2022, апелляционный суд постановил отменить решение суда первой инстанции и признать недействительным требование налогового орган — ввиду того, что оно направлено на взыскание задолженности по налогу, которая не является текущей.

Тем самым, апелляционная коллегия по административным спорам пошла вразрез с судебным актом вышестоящего суда, принятым ранее в рамках банкротного процесса.

В обоснование своей позиции 13 арбитражный апелляционный суд указал на постановление КС от 31.05.2023 № 28-П «По делу о проверке конституционности статей 248 и 249, пункта 1 статьи 251 и статьи 271 НК РФ, а также пунктов 1 и 3 статьи 5 и пункта 2 статьи 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве») в связи с запросом ВС и жалобой ООО «Предприятие строительных работ энергетики», в котором даны следующие разъяснения: «впредь до внесения федеральным законодателем в правовое регулирование изменений, вытекающих из настоящего Постановления, требования об уплате налога на прибыль организаций при реализации имущества, составляющего конкурсную массу в деле о банкротстве, подлежат удовлетворению в составе третьей очереди требований кредиторов, включенных в реестр».

Пикантности ситуации придает тот факт, что вышеназванное постановление суда округа по банкротному делу было оставлено в силе ВС.

По состоянию на 16 июля постановление 13ААС от 15.06.23 еще не обжаловано, но думается, что, в свете вышеизложенных обстоятельств, налоговая инспекция однозначно обратится в Арбитражный суд Северо-Западного округа.