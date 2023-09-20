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Дмитрий Варкентин
Судебная практика по налоговым спорам

Расходы при осуществлении инвестиционного проекта. Судебная практика по этому вопросу

Нечасто, но бывает, что Верховный суд отменяет судебные акты всех трех предыдущих инстанций, и направляет дело на новое рассмотрение. Для вынесения соответствующего Определения судом высшей инстанции необходимы веские поводы.
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Такие поводы нашлись в деле №А12-27717/2021.

Предыстория дела

Общество осуществляет реализацию инвестиционного проекта, предусматривающего организацию добычи, переработки и производства калийных удобрений, а также для проектирования и строительства объектов коммунального, социально-культурного назначения и объектов транспортной инфраструктуры. В рамках реализации инвестиционного проекта налогоплательщиком созданы инфраструктурные объекты (жилые объекты, объекты бытового обслуживания, сети газо-тепло-электроснабжения, гостиница).

Обществом были представлены уточненные налоговые декларации по налогу на прибыль организаций за 12 месяцев 2017 года и 12 месяцев 2018 года, в которых отражен убыток текущего налогового (отчетного) периода по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы — с учетом расходов по их амортизации.

Осуществив камеральную проверку указанных деклараций, налоговый орган пришел к выводу о неправомерном завышении налогоплательщиком расходов, связанных с производством и (или) реализацией, в результате необоснованного включения в их состав убытка текущего налогового (отчетного) периода по вышеуказанным объектам.

В результате Обществу был доначислен налог на прибыль организаций в общей сумме более 13 миллионов рублей.

Не согласившись с принятыми инспекцией решениями, налогоплательщик обжаловал их сначала в вышестоящий налоговый орган в апелляционном порядке, а затем в суд.

Как Управление по области, так и суды трех инстанций отказали налогоплательщику в удовлетворении его требований, вследствие чего он обратился с кассационной жалобой в высшую судебную инстанцию.

Рассмотрев дело, Верховный суд не согласился с состоявшимися по делу судебными актами, отменив их и направив дело на рассмотрение в суд первой инстанции.

При этом в мотивировочной части Определения были отмечены следующие обстоятельства:

  • Отказывая в удовлетворении заявления, суды трех инстанций согласились с выводом налогового органа о несоблюдении обществом условий, предусмотренных статьей 275 НК и позволяющих учесть полученный убыток при осуществлении деятельности, связанной с использованием объектов обслуживающих производств.

Между тем, материалы дела содержат доказательства того, что налогоплательщик может учесть данные расходы (убыток) в общеустановленном порядке, без учета специальной нормы ст. 275 НК, даже несмотря на формально неверное отображение убытка в налоговых декларациях.

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Дмитрий Варкентин

Дмитрий Варкентин

Налоговый адвокат в Адвокатский кабинет Варкентина Д.Ю.

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Комментарии

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