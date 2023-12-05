Пять причин, почему нельзя занижать стоимость покупки. Про самую глупую сделку

Ура! Покупаем автомобиль! Долго копили под подушкой деньги, прятали заначки от транжир иждивенцев, и ура! Есть заветный миллион, которого хватает на еще не сильно старую иномарку корейского производства.

А где такие продают? Правильно! На авто рынке! Полчаса езды на трамвае в надежде, что обратно поедем на автомобиле и вот. Рынок. Авто. А на нем Вася. Бог подержанного автопрома. Знает ответы на все что на колёсах, умеет новый инжектор собрать с помощью золотники от шоколадки и кофейного стаканчика. Я бы с таким, на автопробег поехал!

Как раз сегодня и именно для Вас, у Васи завалялся пятилетний Chevrolet Cruze как раз за миллион. Машина-мечта, держал для себя, но деньги на операцию домашнему хомячку понадобились. В подарок коврики и японский магнитофон вместо штатного. Решено. Забираем.

Документы для продажи у продавца под рукой. Только Вася улыбается и говорит:

Чувак, а давай в договоре вместо миллиона напишем двести тысяч.

Согласись, меньше сумма, меньше налогов, да и в целом, меньше вопросов! - Выглядит логично.

Мы привыкли все, что непонятно, прятать. Мы не проживаем уже возникшие проблемы, мы от них уходим. Вот и здесь. Опасения, что кто-то спросит откуда у нас миллион, да ещё непонятные налоги, заставляют нас согласиться. И вот в договоре написано, что автомобиль куплен за двести тысяч!

Юмор юмором, но, по-моему, это самая глупая сделка. И вот почему.

1️⃣ Про миллион, в этой истории, Вас никто не спросит. Да есть ситуации, когда требуется подтвердить происхождение денег, но если Вы об этом раньше не знали, то, скорее всего в вашем деловом обороте такого не случится и впредь.

2️⃣ Налоги. Налог Вы будете платить в зависимости от мощности автомобиля, но никак не от его цены в договоре. А вот Вася занижает цену, чтобы от налога на доходы физ. лица (НДФЛ) уклонится. То-есть Вы вступаете с ним в сговор. Ай-ай-яй!

3️⃣ Завтра, Вам придется продать эту машину. Не спорьте. Я про ту реальность, где придется. Ваш покупатель, кстати, мой читатель, а значит так же юридически подкованный, не согласится занижать сумму в договоре. И Вы напишите там миллион. Позже придет налоговый инспектор и скажет:- Гражданин! Плати налог с дохода от продажи!

Вы конечно скажите, что дохода нет, так как на покупку авто, потратили тот самый миллион. Но в договоре то написано двести тысяч! Итого: (1 000 000-200 000)*13%= Сами посчитайте. Вот. А могло быть и ноль.

4️⃣ Вася, в силу своего авантюризма, когда-нибудь, попадет. Его начнут банкротить. И Вашу сделку увидят. Кредиторы и Арбитражный управляющий очень быстро сообразят, что пятилетний Chevrolet Cruze стоит намного дороже, чем в договоре. А значит, сделку оспорят. С Вас могут потребовать или машину, или деньги. Как раз ту разницу из формулы: (1 000 000-200 000)=, а тут еще и налоговый инспектор со своими, (1 000 000-200 000)*13%= заявится к Вам. А следом следственный комитет, за организацию налоговой схемы направленной на занижение налогооблагаемой базы с целью уклонения от уплаты налога на доходы. Вася, гаденыш, показания на Вас дал.

5️⃣ Что-то пошло не так, и возникли обстоятельства, где придется расторгать сделку с Васей и возвращать свои деньги. Вы сможете говорить о возврате только двухсот тысяч, про которые говорится в договоре.

Надеюсь, я Вас убедил, что покупателю нет причин занижать стоимость в договоре. Это касается не только машин, это касается всего, что может быть куплено. И еще, старайтесь рассчитываться безналом. В случае спора будет проще доказать и сумму и факт передачи денег.

Многие спросят, за что я так Васю? Заранее прошу прощения у всех Василиев. Всех кого я знаю, это достойнейшие люди. А имя выбрано случайно, на его месте может оказаться любой из Антонов, и Дмитриев, и других хитрых людей.

P.S. Писал в те святые времена когда пятилетний шевроле стоил миллион.

Спасибо, что читаете меня!

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