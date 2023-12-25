Нотариусы тоже плачут, но не платят. Интересная история

Да, нотариуса можно обязать возместить убытки. Например, если он не проверил личность продающего, не установил, что квартиру продает не продавец, а жулик, и в последствии, покупатель теряет такое жилье.

Такая история произошла в городе Уссурийске. Гражданин М. купил у гражданки П. квартиру. Сделку оформляли через нотариуса. А позже выяснилось, что гражданка П. покинула этот мир, еще за три года до сделки. И соответственно не могла на ней присутствовать, что нотариус должен был заметить, но не заметил.



Наследников у П. не было, и квартира являлась выморочным имуществом. То есть перешла в собственность местного органа самоуправления. Им г. Владивосток оказался. В лице городской администрации. Эта самая администрация и заметила, что квартиру из-под носа увели. И оспорила сделку. И выиграла суд. У гражданина М. квартиру забрали. И денег, конечно, никто ему не вернул.



И решил тогда М. свои деньги с нотариуса К. потребовать. В суд иск на него подал, в обосновании как водится, указал, что так, мол, и так, не заметил нотариус К. жулика, а должен был. Значит, теперь он обязан, возникшие убытки возместить. Только ответственность у нотариуса застрахована, и возмещать эти убытки, страховая компания за него должна.



Нет, не должна. И нотариус не обязан. Так суд первой инстанции сказал. По какой причине, мне не известно. Я не участник тех событий. Но М. будучи упорным гражданином, в апелляцию пошел. А та сказала, что да страховая не должна, а нотариус должен. И обязала нотариуса К, возместить истцу убытки.



Тут уже нотариус как водится в таких случаях, начал возмущаться, о беззаконии рассуждать, и с этими мыслями в кассацию пошел. А там его не услышали, в жалобе отказали. Права апелляция говорят, и решение ее без изменения оставили.

Тут бы обычный гражданин и успокоился, но наш нотариус не обычный. А юрист. Все они в нотариате юристы. Поэтому в Верховный суд РФ жалобу подал. Говорит, вины моей в том нет, а если и вдруг есть, так ответственность как раз на такой случай застрахована. Это означает, что страховая компания платить должна.

Вот что значит юрист грамотный. Да должна, не зря же она деньги за это получает. Примерно так рассудил Верховный Суд РФ. Но вина всё-таки есть. Обязан нотариус личности устанавливать. За это он деньги с людей берет. И отменил суд все ранее вынесенные судебные акты. А апелляции поручил еще раз рассмотреть дело и к обязанности страховщика, возместить ущерб причиненный страхователем, внимательней присмотреться и выводы сделать соответствующие.



Если тема интересной показалась, то вот вам реквизиты этого определения ВС РФ 31.10.2023 № 56-КГ23-18-К9. Только ВС РФ и раньше про ответственность нотариуса высказывался. Например, в пункте 7 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, № 1 (2021), утверждённого Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 7 апреля 2021 г. Почитайте там хорошо сказано.

Только я, вот на какую деталь внимание обратил. Покупатель свои деньги от продавца не вернул. Это означает, что получатель денег и жулик одно лицо. Деньги они в последнее время следы оставляют. В виде банковских выписок. А здесь не оставили. Это означает, что «наличкой» рассчитывались. То есть жулик заранее уверен был, что покупатель именно такую форму расчета выберет. Иначе не было смысла такую сложную схему городить. А то, что квартиру рано или поздно заберут и с нотариуса все спросится, оно людям, разбирающимся в вопросе, заранее понятно было. Как-то подозрительно все это.

Я ни на что не намекаю, просто вопрос интересный напрашивается. Кто здесь потерпевший? Как вы считаете?Поделитесь мыслями. И да, спасибо, что читаете меня.

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