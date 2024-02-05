Размер не важен или чья собачка добрее. Судебное решение после драки

Когда-то давно, на одном из занятий по специальному курсу дрессировки собак, я увидел, как маленькая ласковая собачка отрабатывала защиту хозяина от двоих нападавших.

У фигурантов не было шанса. Собачка с молчаливой яростью металась между нападавшими, как теннисный шарик. Мне показалось, что мой взгляд даже не улавливал движений. Хозяин был под надежной защитой.

Тогда я понял, что бояться надо не обязательно больших собак. А тут верховный суд на днях развлек меня своим решением. Но все по порядку.

Немецкий малый шпиц. Настолько породистый, что привлечение кобеля для вязки стоит сорок тысяч рублей. По ценам 2021 г. С такой дорогой собакой надо вести себя как с яйцом Фаберже. Очень аккуратно. А здесь конфликт на улице. Нет не сразу у людей. Сначала у собак.

Я вот никогда не понимаю, по каким признакам собаки решают с кем дружить, а с кем лезть в драку. В нашем случае шпиц вступил в конфликт с большой собакой неопределенной породы. И был покусан. Да так, что функцию к размножению временно утратил. О чем справку ветеринара получил. Ну а после, конечно уже и хозяева собак ругаться начали.

Нет, они в результате конфликта функциональных потерь не понесли, так как в суд обратились. Там все мирно, чаще без насилия происходит. Точнее хозяйка шпица иск подала. Упущенной выгоды за несостоявшиеся вязки собак потребовала.

Дело в четырех инстанциях рассматривалось. Меня, например, позиция суда первой инстанции Удивила. Там как-то вникли, кто виноват в собачьих разборках и определили обоюдную степень вины 30 на 70 в процентах. Наверное, как-то такой расклад с ростом собак связали. А раз степень вины у маленькой собачки есть, то и хозяин виноват. Должен был конфликт предвидеть, но не стал принимать меру к его предотвращению. Грубая неосторожность называется. А раз степень вины потерпевшего имеет место, то и убытки возмещаются пропорционально.

Но Апелляция, а следом и кассация сказали, что временная потеря репродукции, еще не значит, что упущенная выгода должна была быть. И все эти неполученные доходы, вилами на воде прописаны. И отменили решение.

А вот верховный суд, уже эти отмененные отменил. Запросил в собаководстве сведения о планируемых вязках, прикинул среднюю стоимость таковых и потребовал, чтобы в апелляции этим обстоятельствам оценку дали.

Хозяйку шпица понять можно. Не для того кобеля задорого покупали, причесывали и по выставкам возили, чтобы какая-то безродная псина, малыша детородной функции лишила, а хозяйку бизнеса. Но мне непонятно, как суд первой инстанции степень вины определил? А вдруг шпиц на своем собачьем языке, конфликт первым начал, и по собачьим понятиям за то покусан должен был быть? Как считаете?



Определение от 05.12.2023 № 93-КГ23-2-К9 если кому интересно. И да, спасибо, что читаете меня.

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