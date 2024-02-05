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Обзор судебной практики

Размер не важен или чья собачка добрее. Судебное решение после драки

Когда-то давно, на одном из занятий по специальному курсу дрессировки собак, я увидел, как маленькая ласковая собачка отрабатывала защиту хозяина от двоих нападавших.
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Размер не важен или чья собачка добрее. Судебное решение после драки
фото pexels.com

У фигурантов не было шанса. Собачка с молчаливой яростью металась между нападавшими, как теннисный шарик. Мне показалось, что мой взгляд даже не улавливал движений. Хозяин был под надежной защитой.

Тогда я понял, что бояться надо не обязательно больших собак. А тут верховный суд на днях развлек меня своим решением. Но все по порядку.

Немецкий малый шпиц. Настолько породистый, что привлечение кобеля для вязки стоит сорок тысяч рублей. По ценам 2021 г. С такой дорогой собакой надо вести себя как с яйцом Фаберже. Очень аккуратно. А здесь конфликт на улице. Нет не сразу у людей. Сначала у собак.

Я вот никогда не понимаю, по каким признакам собаки решают с кем дружить, а с кем лезть в драку. В нашем случае шпиц вступил в конфликт с большой собакой неопределенной породы. И был покусан. Да так, что функцию к размножению временно утратил. О чем справку ветеринара получил. Ну а после, конечно уже и хозяева собак ругаться начали.

Нет, они в результате конфликта функциональных потерь не понесли, так как в суд обратились. Там все мирно, чаще без насилия происходит. Точнее хозяйка шпица иск подала. Упущенной выгоды за несостоявшиеся вязки собак потребовала.

Дело в четырех инстанциях рассматривалось. Меня, например, позиция суда первой инстанции Удивила. Там как-то вникли, кто виноват в собачьих разборках и определили обоюдную степень вины 30 на 70 в процентах. Наверное, как-то такой расклад с ростом собак связали. А раз степень вины у маленькой собачки есть, то и хозяин виноват. Должен был конфликт предвидеть, но не стал принимать меру к его предотвращению. Грубая неосторожность называется. А раз степень вины потерпевшего имеет место, то и убытки возмещаются пропорционально.

Но Апелляция, а следом и кассация сказали, что временная потеря репродукции, еще не значит, что упущенная выгода должна была быть. И все эти неполученные доходы, вилами на воде прописаны. И отменили решение.

А вот верховный суд, уже эти отмененные отменил. Запросил в собаководстве сведения о планируемых вязках, прикинул среднюю стоимость таковых и потребовал, чтобы в апелляции этим обстоятельствам оценку дали.

Хозяйку шпица понять можно. Не для того кобеля задорого покупали, причесывали и по выставкам возили, чтобы какая-то безродная псина, малыша детородной функции лишила, а хозяйку бизнеса. Но мне непонятно, как суд первой инстанции степень вины определил? А вдруг шпиц на своем собачьем языке, конфликт первым начал, и по собачьим понятиям за то покусан должен был быть? Как считаете?

Определение от 05.12.2023 № 93-КГ23-2-К9 если кому интересно. И да, спасибо, что читаете меня.

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Комментарии

16
    • Ирина

      Главное - не откусили!

    • Ирина

      Ну как бы да - мы в ответе за тех, кого приручили. Интересно, почему котики не отвечают за своих человеков?

  • Владислав Савушкин
    Бизнес консультант

    по каким признакам собаки решают с кем дружить, а с кем лезть в драку.

    Бизнес идея - Курсы по собачьей конфликтологии! Тарифы: шпиц, терьер, доберман.

    Курс по собачьей конфликтологии. Не доводи дело до суда, сохрани свои...

      • Владислав Савушкин
        Бизнес консультант

        я бы купила такой курс!!!

        Я не собачник, но знаю нужных людей)) Может и сбацаем что-то!

        обсессивно-компульсивным расстройством

        Такую дичь не каждый человек вывозит)))

        • Наталия Лукина
          шеф-редактор

          Такую дичь не каждый человек вывозит)))

          однозначно! А тут мелочь пузатую нахлобучивает))

          Я не собачник, но знаю нужных людей)) Может и сбацаем что-то!

          Есть хотя бы один вопрос где вы плаваете или не имете связей?))) Мне кажется, что вы в курсе абсолютно всего!)))

          • Владислав Савушкин
            Бизнес консультант

            Есть хотя бы один вопрос где вы плаваете или не имете связей?)))

            Хотя бы один, наверняка, найдется) И это прекрасно! Есть куда направить свой пытливый ум) Связи, знаете ли, решают! Так что лучше их выстраивать сызмальства))

            Мне кажется, что вы в курсе абсолютно всего!)))

            Информация - главный товар современного мира)) Давеча наткнулся на термин полимат. Думаю, что ноги откуда-то оттуда растут)

    • Ирина

      Единственная собачья выставка, которую я посетила, запомнилась мне конфликтом двух собак. Какая-то невнятная мелочь рвалась с поводка и яростно материла абсолютно индифферентного сенбернара. Рядом лаялись хозяева.

      • Владислав Савушкин
        Бизнес консультант

        Какая-то невнятная мелочь рвалась с поводка

        Вот это для меня истинная загадка! Почему такие крохи настолько агрессивны?) Комплексы? Непроработанные детские травмы?)

        Рядом лаялись хозяева.

        Говорят, что питомцы похожи на хозяев) Или наоборот...

        • Наталия Лукина
          шеф-редактор

          они не агрессивны, они самоутверждаются! У них повышенное чувство собственного достоинства, которым они компенсируют свой размер. Им кажется, что все громадины ущемляют их собачьи права))) Это не я придумала, брала платные занятия у кинолога.

        • Ирина

          Почему такие крохи настолько агрессивны?) Комплексы? Непроработанные детские травмы?)

          Мосько-Слонов комплекс, вероятно.

        • Виктория
          Главный бухгалтер

          Почему такие крохи настолько агрессивны?

          В принципе они нервные очень. Считается, что маленькие собачки не могут принести значительный вред, поэтому выбраковки по признаку агрессии нет, только по размеру бракуют. Хозяева не считают дрессировать маленькую собачку, как большую. Вот, такой результат получился

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