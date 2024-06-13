Поиск работы бухгалтера. Где быстро найти работу

Хотите сменить место работы? Или просто хотите посмотреть: какие есть вакансии и сколько платят на рынке? Тогда начинаем мониторинг рынка. Разберемся где искать работу бухгалтеру.

Каналов поиска работы сейчас достаточно много. Разберем основные из них.

Сайты

Самый очевидный путь поиска работы бухгалтеру — через сайты поиска работы. Топ сайтов для поиска работы сейчас выглядит следующим образом:

Чем хороши эти сайты? С помощью них можно создать резюме самостоятельно или воспользоваться услугой создания резюме. Также на этих сайтах есть советы по созданию резюме.

При поиске вакансии можно использовать различные фильтры:

должность — ставим фильтр «бухгалтер» или «главный бухгалтер» и получаем список нужных вакансий;

город;

уровень дохода;

тип занятости — полная или частичная занятость, проектная работа, стажировка;

график работы — полный день, удаленная работа, гибкий график.

Пример настроек поиска на www.klerk.ru/jobs/vacancies/

Или можно воспользоваться строкой поиска.

Откликайтесь чаще, делайте отдельные резюме под конкретных работодателей, чьи вакансии вам интересны.

Мониторьте рынок вакансий, чтобы быть в курсе потребностей работодателей и уровне заработных плат.

Для чего мониторить вакансии?

Требования к вакансии — это ваш стимул повышать свою квалификацию, не останавливаться на достигнутом и развиваться далее в профессиональной сфере. Также это даст понимание куда движется профессия и каких компетенций вам не хватает.

При установке видимости резюме можно выбрать:

видно всем компаниям;

видно только при отклике;

не видно никому.

Это основные настройки, на других сайтах могут встречаться дополнительные варианты:

видно выбранным компаниям — резюме будет доступно для просмотра только тем компаниям и кадровым агентствам, которые вы выберете;

скрыто от выбранных компаний, видно остальным;

видно только по прямой ссылке.

Настройки резюме на hh.ru

Важный нюанс! Если вы хотите чтобы ваш работодатель не знал о том, что вы ищите работу, то лучше выбирайте видимость — видно только при отклике по прямой ссылке, тогда вы не попадете в базу резюме для всех работодателей.



Если же вы хотите найти работу быстрее, то советуем открывать резюме для всех, тогда не только вы будете отправлять резюме, но и работодатели будут присылать вам приглашения, что значительно увеличивает ваши шансы.

Откликайтесь много

Откликайтесь чаще, по статистике на 10 откликов вам придет лишь 1 приглашение на собеседование от работодателя. Делайте отдельные резюме под конкретных работодателей, чьи вакансии вам интересны, размещайте резюме на разных площадках. Тем более, что сейчас это легко с помощью специального функционала на сайтах для поиска работы.

Например, у вас есть резюме на Headhunter, но вам понравилась вакансия на «Клерке». Заходите на форму создания резюме, нажимаете «Перенести».

Создание резюме на «Клерке»

Вставляете ссылку из hh.ru и нажимаете кнопку «Перенести».

Проверяете корректность данных и сохраняете. Готово! Это не займет больше 5 минут.

Соцсети и мессенджеры

Развитие личного бренда

Социальные сети сейчас это не только галерея своих фотографий, но и площадка для отражения своей профессиональной деятельности и создания личного бренда бухгалтера. Бухгалтеры в соцсетях публикуют полезные статьи, комментируют новости, показывают свои достижения, комментируют публикации и т.д.

Профессиональные бухгалтеры активно ведут свои странички в ВК, Телеграм, снимают видео для Ютуб, а также публикуют статьи в профессиональных изданиях, ведут вебинары, участвуют в мастер-классах.

Страничка ВК

Например, на «Клерке» у каждого пользователя есть возможность публиковать статьи у себя на страничке в Трибуне.

При поиске работы необходимо запустить у себя в ленте и в группах с вакансиями пост с предложением своих услуг.

Также ищите места сосредоточения вашей целевой аудитории, комментируйте посты, отвечайте на вопросы.

Каналы для мониторинга вакансий

Соцсети и мессенджеры также можно использовать как канал с вакансиями и предложениями от работодателей. Достаточно просто подписаться на группы/каналы и регулярно получать актуальные вакансии в удобном формате.

На «Клерке» есть 2 целевых канала для соискателей:

Бухджоб, где ежедневно публикуются вакансии для финансовых специалистов https://t.me/buhjob

Бухантер, где ежедневно публикуются резюме https://t.me/buhhanter

Нетворкинг

Несмотря на то, что бухгалтерская профессия активно перешла в формат онлайн, не стоит забывать и мероприятия в формате офлайн.

Профильные мероприятия — это возможность познакомиться как с потенциальными работодателями, так и расширить свои связи в проф сообществе.

Бизнес-клубы, бизнес-завтраки, конференции, выставки — это возможность получить не только новую работу, получить новые контакты и новый опыт, но и, возможно, создать свой собственный бухгалтерский бизнес. Инициируйте контакты, завязывайте связи, переводите их в онлайн.

Клерк. Конференция

Обратитесь к знакомым, бывшим руководителям, коллегам (они знают на что вы способны, видели вас в «бою» — поэтому не будут бояться доверить вам ведение бухгалтерского учета).

Повышайте градус публичности, работайте над прочным сочетанием вашей фамилии с областью экспертизы в удаленном пространстве, целенаправленно формируйте свою сеть контактами нужных людей, будьте открытыми новым возможностям и настраивайтесь на сотрудничество.

На «Клерке» можете посмотреть, какие мероприятия проводятся в ближайшее время.