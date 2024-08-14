Как на УСН платить НДС в 2025 году. Варианты работы + запись вебинара

В связи с налоговой реформой — 2025 упрощенцы становятся плательщиками НДС. Разберитесь с порядком уплаты НДС и какие есть варианты работы.

С начала введения в РФ спецрежима «упрощенная система налогообложения» и организации и ИП, применяющие УСН не являются плательщиками НДС.

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С 2025 года «упрощенцы» должны платить НДС, если выручка от реализации товаров, работ, услуг, за предыдущий налоговый период составит более 60 млн. рублей.

Для них вводятся следующие налоговые ставки по НДС:

5 % – если сумма доходов по УСН за предшествующий налоговый период не превысила 250 млн руб.;

7 % – если сумма доходов по УСН за предшествующий налоговый период составила от 250 до 450 млн руб.

У «упрощенцев» есть возможность выбрать по каким ставкам платить НДС. Варианты здесь следующие:

5% или 7% без права принять налог к вычету; 20% (10% и 0% – для льготных категорий товаров) с возможностью применять вычеты.

Если вы выбираете первый вариант, то входящий НДС в стоимость приобретенных товаров, работ, услуг не включается. Его можно учесть в расходах, если компания применяет УСН с объектом «Доходы минус расходы».

Что выгоднее — 20% с вычетами или 5% (7%) без вычетов — нужно считать.