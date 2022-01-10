Налоговая реформа – 2025. Как подготовиться к изменениям

Разберитесь во всех изменениях налоговой системы 2025 года уже сейчас, чтобы подготовиться и понять как работать дальше.

С 2025 года налоговая система страны кардинально меняется, нас ждет самая масштабная налоговая реформа за последние двадцать лет.

Изменения касаются всех организаций, ИП и физических лиц, но самые масштабные изменения ждут налогоплательщиков УСН.

На вебинаре разобрали:

прогрессивную шкалу НДФЛ, налоговые вычеты и налоговый кэшбэк;

изменения в части налога на прибыль – новую налоговую ставку, федеральный инвестиционный вычет и особенности его применения;

акцизы, налог на имущество и туристический налог;

НДС для компаний на УСН и новые лимиты для УСН.

Хотите больше разобраться во всех изменениях налоговой системы 2025 года уже сейчас? Пройдите курс Налоговая реформа - 2025.

Как сделать расчет НДС на УСН

Воспользуйтесь специальным Инструментом, который позволяет предварительно рассчитать НДС и общую налоговую нагрузку на УСН в 2025 году.

Чек-лист по НДС для плательщиков УСН

Если ваши контрагенты тоже на УСН, то уточните какую ставку НДС они выбирают, чтобы оценить какую сумму вы сможете принять к вычету. Проведите анализ налоговой нагрузки (можно воспользоваться нашим Инструментом для расчета НДС и общей налоговой нагрузки на УСН). Проверьте действующие договоры на предмет заключения дополнительных соглашений в части ставки НДС. Разработайте новые договоры. Также предусмотрите, что ставка НДС может меняться в будущем (например, в течении года с ростом дохода ставка увеличится с 5% до 7%). Определите лиц, которые будут отвечать за новый участок учета:

выставлять счета-фактуры;

вести книги продаж/покупок;

составлять декларацию.

6. Проведите обучение по работе с НДС.