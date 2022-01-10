Налоговая реформа – 2025. Как подготовиться к изменениям

С 2025 года налоговая система страны кардинально меняется, нас ждет самая масштабная налоговая реформа за последние двадцать лет.
Изменения касаются всех организаций, ИП и физических лиц, но самые масштабные изменения ждут налогоплательщиков УСН.
На вебинаре разобрали:
прогрессивную шкалу НДФЛ, налоговые вычеты и налоговый кэшбэк;
изменения в части налога на прибыль – новую налоговую ставку, федеральный инвестиционный вычет и особенности его применения;
акцизы, налог на имущество и туристический налог;
НДС для компаний на УСН и новые лимиты для УСН.
Хотите больше разобраться во всех изменениях налоговой системы 2025 года уже сейчас? Пройдите курс Налоговая реформа - 2025.
Как сделать расчет НДС на УСН
Воспользуйтесь специальным Инструментом, который позволяет предварительно рассчитать НДС и общую налоговую нагрузку на УСН в 2025 году.
Чек-лист по НДС для плательщиков УСН
Если ваши контрагенты тоже на УСН, то уточните какую ставку НДС они выбирают, чтобы оценить какую сумму вы сможете принять к вычету.
Проведите анализ налоговой нагрузки (можно воспользоваться нашим Инструментом для расчета НДС и общей налоговой нагрузки на УСН).
Проверьте действующие договоры на предмет заключения дополнительных соглашений в части ставки НДС.
Разработайте новые договоры. Также предусмотрите, что ставка НДС может меняться в будущем (например, в течении года с ростом дохода ставка увеличится с 5% до 7%).
Определите лиц, которые будут отвечать за новый участок учета:
выставлять счета-фактуры;
вести книги продаж/покупок;
составлять декларацию.
6. Проведите обучение по работе с НДС.
Задать все свои вопросы по Налоговой реформе-2025 года можно на V Всероссийской бухгалтерской конференции Клерка 12 сентября 2024 года. Присоединяйтесь в удобном для вас формате и получите ответы на свои вопросы от ведущих экспертов страны.
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