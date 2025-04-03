НДС на УСН: от настройки 1С до декларации по НДС за 1 квартал 2025 года

НДС на УСН: общие правила
С 1 января 2025 года все налогоплательщики, применяющие УСН (организации и ИП), признаются налогоплательщиками НДС.
При этом в зависимости от размера полученного дохода организации/ИП на УСН:
Освобождаются от обязанностей налогоплательщика НДС - при сумме дохода не более 60 млн. руб.
При отсутствии права на освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС могут применять специальные ставки НДС:
5% - при сумме дохода не более 250 млн. руб.;
7% - при сумме дохода не более 450 млн. руб.
Предприниматель вправе выбрать и обычные общераспространенные ставки НДС, то есть 20%, а по отдельным видам товаров, работ, услуг - 10%.
Обязанности организаций/ ИП на УСН как плательщиков НДС
Как плательщики НДС организации/ ИП на УСН:
Начисляют НДС по всем операциям, которые признаются объектом обложения и не освобождены от налогообложения.
Составляют счета-фактуры с указанием ставки 5% или 7%. В счетах-фактурах на аванс – ставка 5/105, 7/107.
Ведут книгу продаж.
Ведут книгу покупок для отражения при отгрузке вычета НДС, начисленного при получении аванса.
Представляют декларацию по НДС в электронном виде.
Счета-фактуры
Счет-фактура – обязательный НДС документ в соответствии с п. 3 ст. 169 НК РФ.
3. Налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести книги покупок и книги продаж:
1) при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с настоящей главой (за исключением операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со статьей 149.
Счета-фактуры можно не составлять:
при выполнении операций, освобожденных от НДС по ст. 149 НК;
при реализации товаров (работ, услуг) лицам, не являющимся налогоплательщиками НДС, или освобожденным от обязанностей налогоплательщика, по письменному согласию сторон сделки;
при реализации товаров за наличный расчет в розничной торговле, общественном питании, оказании платных услуг населению. В этом случае вместо счета-фактуры покупателю выдается кассовый чек или иной документ установленной формы.
Книга покупок
Форма и правила ведения книги покупок утверждены Постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137.
При НДС 5% или 7% в книге покупок УСН-ки должны показывать вычеты:
авансового НДС на дату отгрузки;
авансового НДС при возврате предоплаты;
НДС при возврате товаров.
Книга продаж
Книга продаж – это налоговый регистр по учету документов, которые содержат информацию для расчета НДС.
Форма и правила ведения книги продаж утверждена Постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137.
в книге продаж регистрируются:
счета-фактуры;
корректировочные счета-фактуры;
чеки, оформленные по системе tax free.
Если покупатель или заказчик не является плательщиком НДС, то по взаимному соглашению можно не выставлять ему счета-фактуры.
Тогда в книге продаж нужно отразить другой документ, например:
накладную на передачу товаров или акт сдачи-приемки;
счет-фактуру, составленный вами в одном экземпляре;
бухгалтерскую справку-расчет.
Восстановление НДС, ранее принятого к вычету, увеличивает сумму налога к уплате в бюджет. Эту операцию тоже нужно отразить в книге продаж.
Настройка 1С: Предприятие 8.3 на работу с НДС на УСН
Чтобы сформировать настройки НДС необходимо зайти в раздел Главное – Настройки – Учетная политика. Выбираем организацию, если в программе не одна организация.
Далее переходим в Настройку налогов и отчетов. Выбираем УСН и объект налогообложения «доходы» или «доходы минус расходы».
Далее ставим галочку на НДС, если за 2024 год достигли предельной суммы 60 млн. руб. и стали налогоплательщиком НДС.
Чтобы выбрать ставку нужно перейти в настройки НДС и выбрать ставку НДС по критериям, о которых мы говорили в самом начале.
Если у вас есть авансовые платежи, то необходимо определиться с порядком регистрации счетов - фактур на аванс. Тут можно выбрать или регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса или, например, не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5 календарных дней.
Теперь организация готова работать с НДС и продавать товары и оказывать услуги с НДС, а также выписывать счета-фактуры. Как это делать рассказали на вебинаре Учет НДС при УСН в 1С: Предприятие 8.3, который есть в подписке Клерк.Премиум.
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Декларация по НДС за 1 квартал 2025 года
Срок сдачи декларации по НДС за I квартал 2025 года — 25 апреля. Форма декларации по НДС утверждена Приказом ФНС № ЕД-7-3/989 от 05.11.2024.
Прежде чем приступить к заполнению декларации по НДС необходимо:
Пройти проверку полноты отражения первичных операций в программе.
Сформировать отчет «Наличие счетов-фактур».
Провести проверку взаиморасчетов с контрагентами на наличие отрицательного сальдо по счетам расчетов в ОСВ.
Воспользоваться помощником по учету НДС в 1С и отчетом «Экспресс-проверка».
Моментом определения налоговой базы по НДС, является наиболее ранняя из следующих дат (ст. 167 НК РФ):
День отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг).
На дату отгрузки в бухучете делаются следующие проводки:
Дебет 62.01 Кредит 90.01 — отражена выручка от реализации.
Дебет 90.03 Кредит 68.02 (книга продаж) — начислен НДС в бюджет и выставлен счет-фактура на отгрузку.
2. День предоплаты, в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг). На дату получения аванса в бухучете делаются следующие проводки:
Дебет 51 Кредит 62.02 — получен аванс от покупателя.
Дебет 76 АВ Кредит 68.02 (книга продаж) — начислен НДС с аванса и выставлен счет-фактура на аванс.
Упрощенцы со ставками НДС 5% и 7% могут заявить к вычету НДС при:
отгрузке в счет аванса;
возврате аванса в связи с расторжением (изменением) договора;
уменьшении цены уже отгруженных товаров (работ, услуг);
возврате товаров покупателем;
отказе покупателя от товаров (работ, услуг).
Чтобы сформировать декларацию по НДС заходим в раздел Отчеты — 1С-Отчетность — Регламентированные отчеты — Создать — Декларация по НДС. Далее выбираем организацию (если в базе она не одна) и период.
Для автоматического заполнения декларации нажимаем Заполнить.
Подробный разбор строк декларации и ее заполнение, а также как проверить правильность заполнения, выгрузку и отправку рассмотрели на вебинаре Заполняем декларацию по НДС за 1 квартал в 1С: Предприятие 8.3.
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Мини-курсы и разборы:
Как изменилась работа на маркетплейсах после введения НДС для упрощенцев.
Запись конференции:
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