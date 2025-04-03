НДС на УСН: от настройки 1С до декларации по НДС за 1 квартал 2025 года

Настройка 1С: Предприятие 8.3 на работу с НДС на УСН

Чтобы сформировать настройки НДС необходимо зайти в раздел Главное – Настройки – Учетная политика. Выбираем организацию, если в программе не одна организация.

Далее переходим в Настройку налогов и отчетов. Выбираем УСН и объект налогообложения «доходы» или «доходы минус расходы».

Далее ставим галочку на НДС, если за 2024 год достигли предельной суммы 60 млн. руб. и стали налогоплательщиком НДС.

Чтобы выбрать ставку нужно перейти в настройки НДС и выбрать ставку НДС по критериям, о которых мы говорили в самом начале.

Если у вас есть авансовые платежи, то необходимо определиться с порядком регистрации счетов - фактур на аванс. Тут можно выбрать или регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса или, например, не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5 календарных дней.

Теперь организация готова работать с НДС и продавать товары и оказывать услуги с НДС, а также выписывать счета-фактуры. Как это делать рассказали на вебинаре Учет НДС при УСН в 1С: Предприятие 8.3, который есть в подписке Клерк.Премиум.