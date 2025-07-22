Изменения в расчетах с персоналом-2025. Что нужно изменить в локальных нормативных актах

Изменения в предоставлении отпусков

Отпуск без сохранения заработной платы

Уточнен перечень случаев, когда работодатель обязан взять отпуск без сохранения заработной платы ( ст.128 ТК РФ в ред. от 7 апреля 2025 года). Введено новое обязательное пособие: отпуск до 35 календарных дней для ухода за родственником (в т.ч. военнослужащим, сотрудником ОВД, мобилизованным или военнослужащим), раненым или нуждающимся в уходе.

Отпуск при усыновлении ребенка

Порядок предоставления отпусков работников, усыновившим ребенка

Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2025 года №351 «О предоставлении отпусков работникам, усыновившим ребёнка» предусмотрены два отпуска:

с даты усыновления до истечения 70 календарных дней с даты рождения ребенка (110 дней – при усыновлении двух и более детей),

до достижения ребенком возраста трех лет.

Документы: свидетельство о рождении, документ об усыновлении, справка от второго супруга (если отпуск не используется им).

Для женщин возможен отпуск по беременности и родам при наличии листка нетрудоспособности.

Что изменить в ЛНА: дополнить Положение об отпусках новыми основаниями и порядком оформления.