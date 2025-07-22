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Елена Ярушкина
Кадровый учет
Изменения в расчетах с персоналом-2025. Что нужно изменить в локальных нормативных актах

Изменения в расчетах с персоналом-2025. Что нужно изменить в локальных нормативных актах

В 2025 году количество изменений в трудовом законодательстве просто зашкаливает. Ряд важных изменений уже вступили в силу, а огромная часть вступает 1 сентября 2025 года (работа несовершеннолетних, командировки, материальная ответственность и др). В этой статье разберем ключевые изменения и расскажем, какие ЛНА необходимо пересмотреть.

Изменения в предоставлении отпусков

Отпуск без сохранения заработной платы

Уточнен перечень случаев, когда работодатель обязан взять отпуск без сохранения заработной платы (ст.128 ТК РФ в ред. от 7 апреля 2025 года). Введено новое обязательное пособие: отпуск до 35 календарных дней для ухода за родственником (в т.ч. военнослужащим, сотрудником ОВД, мобилизованным или военнослужащим), раненым или нуждающимся в уходе.

Отпуск при усыновлении ребенка

Порядок предоставления отпусков работников, усыновившим ребенка

Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2025 года №351 «О предоставлении отпусков работникам, усыновившим ребёнка» предусмотрены два отпуска:

  • с даты усыновления до истечения 70 календарных дней с даты рождения ребенка (110 дней – при усыновлении двух и более детей),

  • до достижения ребенком возраста трех лет.

Документы: свидетельство о рождении, документ об усыновлении, справка от второго супруга (если отпуск не используется им).

Для женщин возможен отпуск по беременности и родам при наличии листка нетрудоспособности.

Что изменить в ЛНА: дополнить Положение об отпусках новыми основаниями и порядком оформления.

Работа несовершеннолетних

Сейчас действует запрет на привлечение работников младше 18 лет к работе в выходной или нерабочий праздничный день.

С 1 сентября 2025 года в соответствии со ст. 268 ТК РФ подростков от 14 до 18 лет можно привлекать к работе в выходные и праздничные дни при соблюдении следующих условий:

  • только в период летних каникул;

  • если работа организована по направлению службы занятости либо в составе студенческого отряда;

  • есть письменное согласие работника;

  • при возрасте до 15 лет требуется дополнительное согласие родителей или органов опеки, если подросток находится под опекой;

  • работа проводится в случае непредвиденной необходимости.

Если подросток занят в творческой профессии и выполняет работу, связанную с созданием или исполнением произведения, данные ограничения не применяются.

Что изменить в ЛНА: внести условия в Правила внутреннего трудового распорядка. Указать порядок оформления согласия и компенсации.

Порядок предоставления отгулов

С 1 марта 2025 года в соответствии со ст. 153 ТК РФ введен четкий порядок оформления отгулов на работу в выходной или праздничный день. Теперь в законе прямо прописана процедура выбора иного документа с датой отгула, что сочетает в себе неоднозначные трактовки и споры. Отгул можно использовать в течение 12 месяцев после работы в выходной. Можно присоединить к ежегодному отпуску.

Если отгул не использован — выплачивается компенсация при увольнении.

Важно! После 12 месяцев отгул нельзя получить, только компенсацию.

Что изменить в ЛНА: прописать в Положении об оплате труда компании или коллективном договоре

Новый порядок командировок

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2025 г. № 501 обновлен порядок оформления служебных командировок.

Ключевые изменения:

  • Командировка оформляется, если дистанционного работника вызывают в офис или сотрудника из обособленного подразделения — в головной офис.

  • Срок командировки: с момента выезда до возвращения (даже минута засчитывается как полный день).

  • Авансовый отчет сдается в течение 3 рабочих дней после возвращения (форма У-1).

Что изменить в ЛНА: обновить Положение о командировках, указав порядок оформления и лимиты на транспорт, проживание и суточные.

Надбавки за вахтовый метод и ночную работу

С 1 сентября 2025 года на срок до 1 сентября 2031 года Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2025 года №344 «Об утверждении Правил выплаты надбавки за вахтовый метод работы работникам федеральных государственных органов и федеральных государственных учреждений» установлен порядок назначения надбавки за вахтовый метод работы для работников федеральных государственных учреждений.

Если сотрудник работает вахтовым методом, ему обязательно устанавливается вахтовая надбавка:

  • 75% оклада – в районах Крайнего Севера (РКС) и приравненных к ним местностях (МКС),

  • 50% оклада – в районах Сибири и Дальнего Востока,

  • 30% оклада – в остальных районах.

С 1 сентября 2025 года по 2031 год действует новый размер надбавки для ночных смен (Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2025 года №436 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время»). В ряде регионов и организаций местные нормы должны корректироваться — следить за обновлениями производственного календаря и флажков в местных положениях.

Ночные смены:

  • надбавка обязательна (нельзя включать в оклад);

  • смена сокращается на 1 час, если ночная работа совмещается с дневной.

Что изменить в ЛНА: закрепить размеры надбавок в Положении об оплате труда.

Полная материальная ответственность

Приказом Минтруда от 16 апреля 2025 года № 251н обновлены перечни должностей и работ, по которым допускается полная материальная ответственность, а также типовые формы договоров о полной индивидуальной и коллективной материальной ответственности.

С 1 сентября 2025 года договоры о полной материальной ответственности заключаются только с сотрудниками, чьи должности входят в перечень.

Внимание! Если должность входит в перечень, но договор не заключен, привлечение к полной ответственности также будет невозможно.

Что изменить в ЛНА: проверить перечень должностей и обновить формы договоров.

Изменения для отдельных категорий работников

Медики в сельской местности: совместительство до 8 часов в день (но не более 39 часов в неделю). Педагоги: обновлены нормы учебной нагрузки и отпусков. Мобилизованные: трудовой договор приостанавливается на весь период службы.

Что изменить в ЛНА: для медиков и педагогов — внести изменения в графики работы и условия отпусков.

Новые правила премирования и депремирования

В ст. 135 ТК РФ с 1 сентября 2025 года прописаны новые правила премирования и депремирования. Теперь работодатель обязан в локальном нормативном акте (например, в положении об оплате труда или о премировании) четко прописать:

  • виды премий,

  • размеры,

  • сроки выплаты (например, в день выплаты зарплаты или в межрасчетный период),

  • условия и основания назначения, включая качество, эффективность, продолжительность работы, наличие или отсутствие дисциплинарных взысканий и др.

Раньше в документах работодатели часто указывали, что работник с дисциплинарным взысканием премии лишается полностью. Однако Конституционный суд признал такую практику частично неконституционной и постановил включить в кодекс новое ограничение.

С 1 сентября 2025 года действует норма: если работник получил дисциплинарное взыскание, работодатель вправе уменьшить его премию, но не более чем на 20% от общей суммы (оклад + премия) за месяц.

При этом важно: лишить работника премии можно только в том месяце, когда объявлено дисциплинарное взыскание.

Что изменить в ЛНА: пересмотреть Положение о премировании, добавив новые условия.

Что изменить в ЛНА

Все изменения и что изменить в каких локальных нормативных актах собрали в таблице.

Что изменилось

Нормативный акт

Дата вступления в силу

Что изменить в локальных нормативных актах

Изменения в отпуске без сохранения заработной платы: новые категории категорий граждан, включая необходимость отпуска по уходу за военнослужащими, мобилизованными и добровольцами

Статья 128 ТК РФ 

С 7 апреля 2025

Дополнить Положение об отпусках новыми основаниями и порядком оформления

Увеличение отпуска при усыновлении ребенка,  сохранение права на отпуск до достижений ребенка 3 года

Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2025 года №351

С 1 сентября 2025

Положение об отпусках дополнить новыми сроками и предоставление отпусков по усыновлению.

Смягчение запрета на работу несовершеннолетних в выходные и праздничные дни для летних каникул

Статья 268 ТК РФ 

С 1 сентября 2025

Изменить Правила внутреннего трудового распорядка. Указать порядок оформления согласия и компенсации

Новый порядок использования отгулов за работу в нерабочий день: срок использования – 12 месяцев с датой работы в выходной

Статья 153 ТК РФ 

С 1 марта 2025

Прописать в Положении об оплате труда компании или коллективном договоре 

Порядок оформления служебных командировок

Постановление Правительства РФ от 16.04.2025 № 501

С 2025 года

Обновить Положение о командировках

Надбавки за вахтовый метод и ночную работу

Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2025 года №344 

Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2025 года №436

С 1 сентября 2025 года 

Закрепить размеры надбавок в Положении об оплате труда

Полная материальная ответственность

Приказ Минтруда от 16 апреля 2025 года № 251н

С 1 сентября 2025 года 

Проверить перечень должностей и обновить формы договоров

Новые правила премирования и депремирования

Статья 135 ТК РФ 

с 1 сентября 2025 года

Изменить Положение о премировании, добавив новые условия

В связи с данными изменениями работодателям необходимо:

  1. Провести аудит локальных нормативных актов.

  2. Внести корректировки в:

    • Правила внутреннего трудового распорядка.

    • Положения об отпусках, командировках, оплате труда и премировании.

  3. Ознакомить сотрудников с изменениями под подпись.

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Информации об авторе

Елена Ярушкина

Елена Ярушкина

Руководитель Центра обучения Клерка в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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