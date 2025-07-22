Изменения в расчетах с персоналом-2025. Что нужно изменить в локальных нормативных актах

Изменения в предоставлении отпусков
Отпуск без сохранения заработной платы
Уточнен перечень случаев, когда работодатель обязан взять отпуск без сохранения заработной платы (ст.128 ТК РФ в ред. от 7 апреля 2025 года). Введено новое обязательное пособие: отпуск до 35 календарных дней для ухода за родственником (в т.ч. военнослужащим, сотрудником ОВД, мобилизованным или военнослужащим), раненым или нуждающимся в уходе.
Отпуск при усыновлении ребенка
Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2025 года №351 «О предоставлении отпусков работникам, усыновившим ребёнка» предусмотрены два отпуска:
с даты усыновления до истечения 70 календарных дней с даты рождения ребенка (110 дней – при усыновлении двух и более детей),
до достижения ребенком возраста трех лет.
Документы: свидетельство о рождении, документ об усыновлении, справка от второго супруга (если отпуск не используется им).
Для женщин возможен отпуск по беременности и родам при наличии листка нетрудоспособности.
Что изменить в ЛНА: дополнить Положение об отпусках новыми основаниями и порядком оформления.
Работа несовершеннолетних
Сейчас действует запрет на привлечение работников младше 18 лет к работе в выходной или нерабочий праздничный день.
С 1 сентября 2025 года в соответствии со ст. 268 ТК РФ подростков от 14 до 18 лет можно привлекать к работе в выходные и праздничные дни при соблюдении следующих условий:
только в период летних каникул;
если работа организована по направлению службы занятости либо в составе студенческого отряда;
есть письменное согласие работника;
при возрасте до 15 лет требуется дополнительное согласие родителей или органов опеки, если подросток находится под опекой;
работа проводится в случае непредвиденной необходимости.
Если подросток занят в творческой профессии и выполняет работу, связанную с созданием или исполнением произведения, данные ограничения не применяются.
Что изменить в ЛНА: внести условия в Правила внутреннего трудового распорядка. Указать порядок оформления согласия и компенсации.
Порядок предоставления отгулов
С 1 марта 2025 года в соответствии со ст. 153 ТК РФ введен четкий порядок оформления отгулов на работу в выходной или праздничный день. Теперь в законе прямо прописана процедура выбора иного документа с датой отгула, что сочетает в себе неоднозначные трактовки и споры. Отгул можно использовать в течение 12 месяцев после работы в выходной. Можно присоединить к ежегодному отпуску.
Если отгул не использован — выплачивается компенсация при увольнении.
Важно! После 12 месяцев отгул нельзя получить, только компенсацию.
Что изменить в ЛНА: прописать в Положении об оплате труда компании или коллективном договоре.
Новый порядок командировок
Постановлением Правительства РФ от 16.04.2025 г. № 501 обновлен порядок оформления служебных командировок.
Ключевые изменения:
Командировка оформляется, если дистанционного работника вызывают в офис или сотрудника из обособленного подразделения — в головной офис.
Срок командировки: с момента выезда до возвращения (даже минута засчитывается как полный день).
Авансовый отчет сдается в течение 3 рабочих дней после возвращения (форма У-1).
Что изменить в ЛНА: обновить Положение о командировках, указав порядок оформления и лимиты на транспорт, проживание и суточные.
Надбавки за вахтовый метод и ночную работу
С 1 сентября 2025 года на срок до 1 сентября 2031 года Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2025 года №344 «Об утверждении Правил выплаты надбавки за вахтовый метод работы работникам федеральных государственных органов и федеральных государственных учреждений» установлен порядок назначения надбавки за вахтовый метод работы для работников федеральных государственных учреждений.
Если сотрудник работает вахтовым методом, ему обязательно устанавливается вахтовая надбавка:
75% оклада – в районах Крайнего Севера (РКС) и приравненных к ним местностях (МКС),
50% оклада – в районах Сибири и Дальнего Востока,
30% оклада – в остальных районах.
С 1 сентября 2025 года по 2031 год действует новый размер надбавки для ночных смен (Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2025 года №436 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время»). В ряде регионов и организаций местные нормы должны корректироваться — следить за обновлениями производственного календаря и флажков в местных положениях.
Ночные смены:
надбавка обязательна (нельзя включать в оклад);
смена сокращается на 1 час, если ночная работа совмещается с дневной.
Что изменить в ЛНА: закрепить размеры надбавок в Положении об оплате труда.
Полная материальная ответственность
Приказом Минтруда от 16 апреля 2025 года № 251н обновлены перечни должностей и работ, по которым допускается полная материальная ответственность, а также типовые формы договоров о полной индивидуальной и коллективной материальной ответственности.
С 1 сентября 2025 года договоры о полной материальной ответственности заключаются только с сотрудниками, чьи должности входят в перечень.
Внимание! Если должность входит в перечень, но договор не заключен, привлечение к полной ответственности также будет невозможно.
Что изменить в ЛНА: проверить перечень должностей и обновить формы договоров.
Изменения для отдельных категорий работников
Медики в сельской местности: совместительство до 8 часов в день (но не более 39 часов в неделю). Педагоги: обновлены нормы учебной нагрузки и отпусков. Мобилизованные: трудовой договор приостанавливается на весь период службы.
Что изменить в ЛНА: для медиков и педагогов — внести изменения в графики работы и условия отпусков.
Новые правила премирования и депремирования
В ст. 135 ТК РФ с 1 сентября 2025 года прописаны новые правила премирования и депремирования. Теперь работодатель обязан в локальном нормативном акте (например, в положении об оплате труда или о премировании) четко прописать:
виды премий,
размеры,
сроки выплаты (например, в день выплаты зарплаты или в межрасчетный период),
условия и основания назначения, включая качество, эффективность, продолжительность работы, наличие или отсутствие дисциплинарных взысканий и др.
Раньше в документах работодатели часто указывали, что работник с дисциплинарным взысканием премии лишается полностью. Однако Конституционный суд признал такую практику частично неконституционной и постановил включить в кодекс новое ограничение.
С 1 сентября 2025 года действует норма: если работник получил дисциплинарное взыскание, работодатель вправе уменьшить его премию, но не более чем на 20% от общей суммы (оклад + премия) за месяц.
При этом важно: лишить работника премии можно только в том месяце, когда объявлено дисциплинарное взыскание.
Что изменить в ЛНА: пересмотреть Положение о премировании, добавив новые условия.
Что изменить в ЛНА
Все изменения и что изменить в каких локальных нормативных актах собрали в таблице.
Что изменилось
Нормативный акт
Дата вступления в силу
Что изменить в локальных нормативных актах
Изменения в отпуске без сохранения заработной платы: новые категории категорий граждан, включая необходимость отпуска по уходу за военнослужащими, мобилизованными и добровольцами
С 7 апреля 2025
Дополнить Положение об отпусках новыми основаниями и порядком оформления
Увеличение отпуска при усыновлении ребенка, сохранение права на отпуск до достижений ребенка 3 года
С 1 сентября 2025
Положение об отпусках дополнить новыми сроками и предоставление отпусков по усыновлению.
Смягчение запрета на работу несовершеннолетних в выходные и праздничные дни для летних каникул
С 1 сентября 2025
Изменить Правила внутреннего трудового распорядка. Указать порядок оформления согласия и компенсации
Новый порядок использования отгулов за работу в нерабочий день: срок использования – 12 месяцев с датой работы в выходной
С 1 марта 2025
Прописать в Положении об оплате труда компании или коллективном договоре
Порядок оформления служебных командировок
С 2025 года
Обновить Положение о командировках
Надбавки за вахтовый метод и ночную работу
Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2025 года №344
С 1 сентября 2025 года
Закрепить размеры надбавок в Положении об оплате труда
Полная материальная ответственность
С 1 сентября 2025 года
Проверить перечень должностей и обновить формы договоров
Новые правила премирования и депремирования
с 1 сентября 2025 года
Изменить Положение о премировании, добавив новые условия
В связи с данными изменениями работодателям необходимо:
Провести аудит локальных нормативных актов.
Внести корректировки в:
Правила внутреннего трудового распорядка.
Положения об отпусках, командировках, оплате труда и премировании.
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