Налоговая реформа — 2026. Обзор изменений и что нужно сделать сейчас

Что будет с налогами в 2026 году
В Законопроекте №1026190-8 всего 234 страницы. Основными изменениями являются следующие.
Повышение ставки НДС с 20% до 22%
Это ключевое изменение приведет к увеличению налоговой нагрузки на большинство компаний, в том числе на участников УСН, если они превысят новый лимит дохода (снижен с 60 до 10 млн рублей).
Сделаем расчет увеличения налоговой нагрузки по НДС при повышении ставки на конкретном примере.
Важное предупреждение! Расчет носит ознакомительный характер. Реальная налоговая нагрузка зависит от доли расходов с принимаемым к вычету НДС, специфики бизнеса и других факторов.
Расчет увеличения налоговой нагрузки по НДС при повышении ставки с 20% до 22%
Показатель
Ставка НДС 20%
Ставка НДС 22%
Изменение (+/-)
Комментарий
1. Выручка (без НДС)
1 000 000 руб.
1 000 000 руб.
0
База для расчета налога не меняется.
2. Сумма НДС с реализации (начисленный НДС)
1 000 000 * 20% = 200 000 руб.
1 000 000 * 22% = 220 000 руб.
+20 000 руб.
Налог, предъявляемый покупателю, увеличивается.
3. Расходы (без НДС)
600 000 руб.
600 000 руб.
0
База для расчета входного НДС не меняется.
4. Сумма НДС к вычету (входной НДС)
600 000 * 20% = 120 000 руб.
600 000 * 22% = 132 000 руб.
+12 000 руб.
Налог, который компания может принять к вычету, также растет.
5. НДС к уплате в бюджет
(п.2 - п.4)
200 000 - 120 000 = 80 000 руб.
220 000 - 132 000 = 88 000 руб.
+8 000 руб.
*Ключевой показатель: чистый платеж в бюджет увеличивается на 10%.
6. Общая сумма налоговых выплат
(НДС уплаченный поставщикам + НДС в бюджет)
120 000 + 80 000 = 200 000 руб.
132 000 + 88 000 = 220 000 руб.
+20 000 руб.
Общий оборот НДС через компанию увеличивается.
7. Увеличение налоговой нагрузки (по НДС к уплате)
-
-
+ 10%
(8 000 / 80 000 * 100%)
Нагрузка растет, даже с учетом вычетов.
Выводы по расчету по увеличению ставки НДС
Налог к уплате увеличивается. Даже с учетом роста входного НДС к вычету, окончательная сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, вырастет. Это прямое увеличение налоговой нагрузки.
Увеличение цены для конечного покупателя. Чтобы сохранить маржинальность, компания, скорее всего, будет вынуждена заложить рост налога в цену.
Влияние на денежный поток:
для компании-продавца. Сумма НДС, которую нужно перечислить государству, становится больше. Это временно, но увеличивает отток денежных средств;
для компании-покупателя на ОСНО. Сумма НДС, уплаченная поставщику и предъявляемая к вычету, также возрастает. Это увеличивает налоговый вычет, но сначала требует большего авансового оттока денег при оплате счета.
Риск для компаний с небольшой долей вычетов. Если у компании небольшая доля расходов с "входным" НДС (например, в сфере услуг с высокой зарплатой), увеличение нагрузки будет еще более значительным, так как ей нечего будет предъявить в зачет.
Снижение порога для НДС на УСН
Снижение порога для обязательной уплаты НДС для плательщиков УСН с 60 млн рублей выручки до 10 млн рублей. Это расширит круг налогоплательщиков, обязанных считать и платить НДС.
Чтобы подготовиться к этому изменению нужно сделать расчет налоговой нагрузки на УСН и провести аудит договоров.
Аудит договоров
Выявите все долгосрочные договоры, действие которых захватывает 2026 год.
Проверьте условия о цене: есть ли указание на ставку НДС? Есть ли формулировка «цена твердая и не подлежит изменению»?
Наметьте список контрагентов для переговоров об изменении условий договоров.
Проанализируйте договоры с поставщиками (для УСН) — у кого из них есть НДС. Стоит составить список альтернативных поставщиков, которые работают с НДС — в случае превышения лимитов и перехода на уплату налога по полной ставке вы сможете оперативно перейти на закупку у поставщиков с НДС, чтобы получать вычет по налогу.
Переговоры с контрагентами
Подготовьте допсоглашения для договоров с формулировками, позволяющими изменить цену при смене ставки НДС (например, «цена составляет X рублей, включая НДС по действующей на дату оплаты ставке»).
Начните переговоры заранее, не откладывая на последний квартал 2025 года.
Изменение цен
Пересчитайте себестоимость и конечные цены с учетом новой ставки НДС.
Учитывайте эластичность спроса: повышение цены может привести к снижению объемов продаж.
Другие изменения в НК РФ
Индексация ставок акцизов на алкоголь, табак, топливо и другие подакцизные товары с учетом инфляции на 2026-2028 годы.
Уточнение порядка применения налоговых вычетов, в том числе по инвестиционному налоговому кредиту и по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых).
Введение новых правил налогового мониторинга, расширение полномочий налоговых органов, упрощение отчетности по имущественным налогам, совершенствование порядка предоставления рассрочек и отсрочек по уплате налогов.
Новые требования по электронному документообороту и усиленной квалифицированной электронной подписи в общении с налоговыми органами.
Возможность применения налоговых ставок для утилитарных цифровых прав — объектов налогообложения с особым способом расчета.
Усиление контроля и ограничения по применению налоговых преференций для налогоплательщиков со статусом иностранных агентов.
Налог на игорный бизнес. Устанавливается новый налог на игорный бизнес, который вводится в связи с ростом популярности онлайн-казино и беттинга. Переход с регионального на федеральный уровень, новые подходы в налоговом исчислении для букмекерских контор.
Развитие и изменение специальных налоговых режимов: пониженные тарифы по страховым взносам для отдельных категорий, изменение правил для ИТ компаний, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий.
Эти изменения вступят в силу поэтапно начиная с 1 января 2026 года и последующих годов, что потребует от бухгалтерии и бизнеса перестройки налогового планирования и учета.
Ключевые изменения в налогах — 2026
Систематизируем в таблице ключевые изменения в основных налогах и режимах налогообложения, которые вступят в силу с 2026 года по законопроекту от 29 сентября 2025 года.
Налог / Режим
Правила 2025 года
Новые правила с 2026 года
Комментарии и рекомендации
НДС
Ставка 20%, льготная 10% на продовольствие и соцтовары. Лимит УСН на уплату НДС - 60 млн руб.
Ставка повышается до 22%. Лимит уплаты НДС для УСН снижается до 10 млн руб.
Повышение ставки увеличит налоговую нагрузку. Малый бизнес выходит на НДС. Нужна оптимизация учета.
Налог на прибыль
Общая ставка 25%. Применение налоговых вычетов и льгот.
Дополнительные исключения по налоговой базе и корректировки в порядке налогового мониторинга.
Уточнен порядок учета, усилился контроль. Важно следить за изменениями и корректировать учетную политику.
УСН
Ставка 6% с доходов или 15% с разницы. Лимит дохода до 450 млн руб.
Лимит дохода сохраняется, но порог входа в НДС снижается. Ставки 5% и 7% при доходах 10–450 млн руб. сохраняются.
Малый бизнес должен адаптироваться к новому порогу доходов для НДС.
НДФЛ
Прогрессивная пятиступенчатая шкала ставок от 13 до 22%.
Расширение базы НДФЛ, изменен порядок учета премий и доходов.
Пересмотр налоговой базы НДФЛ, важно корректно вести расчет и удержание налогов.
Страховые взносы
Льготные ставки для МСП
Отмена ряда льгот, контроль уплаты через единый налоговый счет ужесточен.
Рост налоговой нагрузки для некоторых категорий плательщиков.
Акцизы
Индексация с учетом инфляции.
Дополнительные корректировки ставок на 2026-2028 годы.
Влияние на стоимость подакцизных товаров.
Специальные режимы (ПСН, ЕСХН и др.)
Установленные ставки и условия.
Изменения условий совмещения с другими режимами, корректировки ставок и правил применения.
Рекомендуется анализировать выгодность применения новых условий.
Рекомендации для бухгалтеров
Бухгалтерам не привыкать к таким масштабным изменениям. Поэтому шаги по подготовке к изменениям 2026 года будут следующие:
Аудит договоров по учету НДС. Подготовка допсоглашений к переходящим договорам с возможностью изменения цены с учетом новой ставки.
Переработка внутренних регламентов и стандартов учета НДС с учетом новой ставки и порога НДС на УСН.
Организация обучения сотрудников бухгалтерии новым требованиям и технологиям.
Расчет новой налоговой нагрузки и расчет влияние повышения НДС на себестоимость и цены.
Оценка целесообразности сохранения УСН, перехода на ОСНО или применение специальных налоговых режимов с учетом новых ставок и порогов.
