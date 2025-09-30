Налоговая реформа — 2026. Обзор изменений и что нужно сделать сейчас

Повышение ставки НДС с 20% до 22%

Это ключевое изменение приведет к увеличению налоговой нагрузки на большинство компаний, в том числе на участников УСН, если они превысят новый лимит дохода (снижен с 60 до 10 млн рублей).

Сделаем расчет увеличения налоговой нагрузки по НДС при повышении ставки на конкретном примере.

Важное предупреждение! Расчет носит ознакомительный характер. Реальная налоговая нагрузка зависит от доли расходов с принимаемым к вычету НДС, специфики бизнеса и других факторов.

Расчет увеличения налоговой нагрузки по НДС при повышении ставки с 20% до 22%

Показатель Ставка НДС 20% Ставка НДС 22% Изменение (+/-) Комментарий 1. Выручка (без НДС) 1 000 000 руб. 1 000 000 руб. 0 База для расчета налога не меняется. 2. Сумма НДС с реализации (начисленный НДС) 1 000 000 * 20% = 200 000 руб. 1 000 000 * 22% = 220 000 руб. +20 000 руб. Налог, предъявляемый покупателю, увеличивается. 3. Расходы (без НДС) 600 000 руб. 600 000 руб. 0 База для расчета входного НДС не меняется. 4. Сумма НДС к вычету (входной НДС) 600 000 * 20% = 120 000 руб. 600 000 * 22% = 132 000 руб. +12 000 руб. Налог, который компания может принять к вычету, также растет. 5. НДС к уплате в бюджет (п.2 - п.4) 200 000 - 120 000 = 80 000 руб. 220 000 - 132 000 = 88 000 руб. +8 000 руб. *Ключевой показатель: чистый платеж в бюджет увеличивается на 10%. 6. Общая сумма налоговых выплат (НДС уплаченный поставщикам + НДС в бюджет) 120 000 + 80 000 = 200 000 руб. 132 000 + 88 000 = 220 000 руб. +20 000 руб. Общий оборот НДС через компанию увеличивается. 7. Увеличение налоговой нагрузки (по НДС к уплате) - - + 10% (8 000 / 80 000 * 100%) Нагрузка растет, даже с учетом вычетов.

Выводы по расчету по увеличению ставки НДС