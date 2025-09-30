ЦОК КПП ОБЩ 25.09 Мобильная
Елена Ярушкина
Налоговые изменения 2026
Налоговая реформа — 2026. Обзор изменений и что нужно сделать сейчас

29 сентября 2025 года опубликован Законопроект №1026190-8. Теперь официально запущен старт Налоговой реформы — 2026. Сделаем краткую выжимку из законопроекта и расскажем про основные изменения в налоговом законодательстве, которые нас ждут.

Что будет с налогами в 2026 году

В Законопроекте  №1026190-8 всего 234 страницы. Основными изменениями являются следующие. 

Повышение ставки НДС с 20% до 22% 

Это ключевое изменение приведет к увеличению налоговой нагрузки на большинство компаний, в том числе на участников УСН, если они превысят новый лимит дохода (снижен с 60 до 10 млн рублей).

Сделаем расчет увеличения налоговой нагрузки по НДС при повышении ставки на конкретном примере. 

Важное предупреждение! Расчет носит ознакомительный характер. Реальная налоговая нагрузка зависит от доли расходов с принимаемым к вычету НДС, специфики бизнеса и других факторов.

Расчет увеличения налоговой нагрузки по НДС при повышении ставки с 20% до 22%

Показатель

Ставка НДС 20%

Ставка НДС 22%

Изменение (+/-)

Комментарий

1. Выручка (без НДС)

1 000 000 руб.

1 000 000 руб.

0

База для расчета налога не меняется.

2. Сумма НДС с реализации (начисленный НДС)

1 000 000 * 20% = 200 000 руб.

1 000 000 * 22% = 220 000 руб.

+20 000 руб.

Налог, предъявляемый покупателю, увеличивается.

3. Расходы (без НДС)

600 000 руб.

600 000 руб.

0

База для расчета входного НДС не меняется.

4. Сумма НДС к вычету (входной НДС)

600 000 * 20% = 120 000 руб.

600 000 * 22% = 132 000 руб.

+12 000 руб.

Налог, который компания может принять к вычету, также растет.

5. НДС к уплате в бюджет

(п.2 - п.4)

200 000 - 120 000 = 80 000 руб.

220 000 - 132 000 = 88 000 руб.

+8 000 руб.

*Ключевой показатель: чистый платеж в бюджет увеличивается на 10%.

6. Общая сумма налоговых выплат

(НДС уплаченный поставщикам + НДС в бюджет)

120 000 + 80 000 = 200 000 руб.

132 000 + 88 000 = 220 000 руб.

+20 000 руб.

Общий оборот НДС через компанию увеличивается.

7. Увеличение налоговой нагрузки (по НДС к уплате)

-

-

+ 10%

(8 000 / 80 000 * 100%)

Нагрузка растет, даже с учетом вычетов.

Выводы по расчету по увеличению ставки НДС

  1. Налог к уплате увеличивается. Даже с учетом роста входного НДС к вычету, окончательная сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, вырастет. Это прямое увеличение налоговой нагрузки.

  2. Увеличение цены для конечного покупателя. Чтобы сохранить маржинальность, компания, скорее всего, будет вынуждена заложить рост налога в цену. 

  3. Влияние на денежный поток:

    • для компании-продавца. Сумма НДС, которую нужно перечислить государству, становится больше. Это временно, но увеличивает отток денежных средств;

    • для компании-покупателя на ОСНО. Сумма НДС, уплаченная поставщику и предъявляемая к вычету, также возрастает. Это увеличивает налоговый вычет, но сначала требует большего авансового оттока денег при оплате счета.

  4. Риск для компаний с небольшой долей вычетов. Если у компании небольшая доля расходов с "входным" НДС (например, в сфере услуг с высокой зарплатой), увеличение нагрузки будет еще более значительным, так как ей нечего будет предъявить в зачет.

Снижение порога для НДС на УСН

Снижение порога для обязательной уплаты НДС для плательщиков УСН с 60 млн рублей выручки до 10 млн рублей. Это расширит круг налогоплательщиков, обязанных считать и платить НДС.

Снижение порога дохода для НДС на УСН

Чтобы подготовиться к этому изменению нужно сделать расчет налоговой нагрузки на УСН и провести аудит договоров.

Аудит договоров

  1. Выявите все долгосрочные договоры, действие которых захватывает 2026 год.

  2. Проверьте условия о цене: есть ли указание на ставку НДС? Есть ли формулировка «цена твердая и не подлежит изменению»?

  3. Наметьте список контрагентов для переговоров об изменении условий договоров.

  4. Проанализируйте договоры с поставщиками (для УСН) — у кого из них есть НДС. Стоит составить список альтернативных поставщиков, которые работают с НДС — в случае превышения лимитов и перехода на уплату налога по полной ставке вы сможете оперативно перейти на закупку у поставщиков с НДС, чтобы получать вычет по налогу.

Переговоры с контрагентами

  1. Подготовьте допсоглашения для договоров с формулировками, позволяющими изменить цену при смене ставки НДС (например, «цена составляет X рублей, включая НДС по действующей на дату оплаты ставке»).

  2. Начните переговоры заранее, не откладывая на последний квартал 2025 года.

Изменение цен

  1. Пересчитайте себестоимость и конечные цены с учетом новой ставки НДС.

  2. Учитывайте эластичность спроса: повышение цены может привести к снижению объемов продаж.

Другие изменения в НК РФ

  1. Индексация ставок акцизов на алкоголь, табак, топливо и другие подакцизные товары с учетом инфляции на 2026-2028 годы.

  2. Уточнение порядка применения налоговых вычетов, в том числе по инвестиционному налоговому кредиту и по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых).

  3. Введение новых правил налогового мониторинга, расширение полномочий налоговых органов, упрощение отчетности по имущественным налогам, совершенствование порядка предоставления рассрочек и отсрочек по уплате налогов.

  4. Новые требования по электронному документообороту и усиленной квалифицированной электронной подписи в общении с налоговыми органами.

  5. Возможность применения налоговых ставок для утилитарных цифровых прав — объектов налогообложения с особым способом расчета.

  6. Усиление контроля и ограничения по применению налоговых преференций для налогоплательщиков со статусом иностранных агентов.

  7. Налог на игорный бизнес. Устанавливается новый налог на игорный бизнес, который вводится в связи с ростом популярности онлайн-казино и беттинга. Переход с регионального на федеральный уровень, новые подходы в налоговом исчислении для букмекерских контор.

  8. Развитие и изменение специальных налоговых режимов: пониженные тарифы по страховым взносам для отдельных категорий, изменение правил для ИТ компаний, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий.

Эти изменения вступят в силу поэтапно начиная с 1 января 2026 года и последующих годов, что потребует от бухгалтерии и бизнеса перестройки налогового планирования и учета.

Ключевые изменения в налогах — 2026

Систематизируем в таблице ключевые изменения в основных налогах и режимах налогообложения, которые вступят в силу с 2026 года по законопроекту от 29 сентября 2025 года.

Налог / Режим

Правила 2025 года

Новые правила с 2026 года

Комментарии и рекомендации

НДС

Ставка 20%, льготная 10% на продовольствие и соцтовары. Лимит УСН на уплату НДС - 60 млн руб.

Ставка повышается до 22%. Лимит уплаты НДС для УСН снижается до 10 млн руб.

Повышение ставки увеличит налоговую нагрузку. Малый бизнес выходит на НДС. Нужна оптимизация учета.

Налог на прибыль

Общая ставка 25%. Применение налоговых вычетов и льгот.

Дополнительные исключения по налоговой базе и корректировки в порядке налогового мониторинга.

Уточнен порядок учета, усилился контроль. Важно следить за изменениями и корректировать учетную политику.

УСН

Ставка 6% с доходов или 15% с разницы. Лимит дохода до 450 млн руб.

Лимит дохода сохраняется, но порог входа в НДС снижается. Ставки 5% и 7% при доходах 10–450 млн руб. сохраняются.

Малый бизнес должен адаптироваться к новому порогу доходов для НДС.

НДФЛ

Прогрессивная пятиступенчатая шкала ставок от 13 до 22%.

Расширение базы НДФЛ, изменен порядок учета премий и доходов.

Пересмотр налоговой базы НДФЛ, важно корректно вести расчет и удержание налогов.

Страховые взносы

Льготные ставки для МСП

Отмена ряда льгот, контроль уплаты через единый налоговый счет ужесточен.

Рост налоговой нагрузки для некоторых категорий плательщиков.

Акцизы

Индексация с учетом инфляции.

Дополнительные корректировки ставок на 2026-2028 годы.

Влияние на стоимость подакцизных товаров.

Специальные режимы (ПСН, ЕСХН и др.)

Установленные ставки и условия.

Изменения условий совмещения с другими режимами, корректировки ставок и правил применения.

Рекомендуется анализировать выгодность применения новых условий.

Рекомендации для бухгалтеров 

Бухгалтерам не привыкать к таким масштабным изменениям. Поэтому шаги по подготовке к изменениям 2026 года будут следующие:

  1. Аудит договоров по учету НДС. Подготовка допсоглашений к переходящим договорам с возможностью изменения цены с учетом новой ставки.

  2. Переработка внутренних регламентов и стандартов учета НДС с учетом новой ставки и порога НДС на УСН.

  3. Организация обучения сотрудников бухгалтерии новым требованиям и технологиям.

  4. Расчет новой налоговой нагрузки и расчет влияние повышения НДС на себестоимость и цены.

  5. Оценка целесообразности сохранения УСН, перехода на ОСНО или применение специальных налоговых режимов с учетом новых ставок и порогов.

Вопросов будет еще миллион, скучать нам законодатели не дадут. Поэтому задать все вопросы, узнать новые требования, посетить срочные вебинары и конференцию можно в Клерк.Премиум.

P.S. Клерк.Премиум нужен чтобы иметь доступ к самой свежей информации и всем эфирам вебинаров, конференций и консультаций.

Информации об авторе

Елена Ярушкина

Елена Ярушкина

Руководитель Центра обучения Клерка в Клерк.Ру

119 подписчиков69 постов

