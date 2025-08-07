АУСН в 2026 году: кому выгодно перейти и как это рассчитать

С 2026 года лимит выручки для работы на УСН без НДС снижается до 10 млн руб. Для малого бизнеса, чей доход находится в интервале от 10 до 60 млн руб., это означает неизбежное и невыгодное превращение в плательщика НДС. Однако существует легальная альтернатива — АУСН. Разберемся подходит ли вам этот режим, и как рассчитать выгоду с помощью калькулятора.

Кому стоит присмотреться к АУСН в 2026 году

АУСН — это экспериментальный режим, действующий до конца 2027 года (ФЗ-17).

Он не затронут реформой 2026 года, что делает его «окном возможностей» для определенного круга бизнесов.

Переход на АУСН будет выгоден и целесообразен, если вы:

«Жертва» нового лимита по УСН. Ваш годовой доход стабильно превышает 10 млн рублей, но не достигает 60 млн. руб.

2. Имеете небольшой штат. У вас не более 5 сотрудников (включая работников по ГПХ).

3. Не работаете с НДС и не планируете. Ваши контрагенты — это такие же упрощенцы или физические лица.

3. Цените простоту и автоматизацию. Готовы доверить расчет и уплату налогов ФНС и банку, чтобы избавиться от рутины и деклараций.

4. Ваш вид деятельности не подпадает под ограничения. Вы не являетесь агентом, комиссионером или поверенным, не производите подакцизные товары и не относитесь к другим запрещенным категориям (ст. 3 Закона № 17-ФЗ).

Кто может перейти на АУСН

Однозначно стоит рассмотреть другой режим, если:

Вы планируете расширять штат сверх 5 человек. Ваши ключевые клиенты — плательщики НДС, которым критично нужен вычет. Вы предпочитаете полный контроль над налоговым учетом. Ваш доход приближается или превышает 60 млн рублей.

Калькулятор расчета налоговой нагрузки на УСН и АУСН на 2026 год

Чтобы не производить расчеты вручную, можно воспользоваться готовым калькулятором Расчета налоговой нагрузки на УСН и АУСН на 2026 год.

Алгоритм действий:

Введите свои данные в ячейки Доходов и Расходов. Это ваш планируемый годовой доход и подтвержденные расходы. Анализируйте автоматически рассчитанные итоги. Калькулятор сразу покажет: Общую сумму платежей в бюджет на УСН (с учетом НДС!) и на АУСН.

Налоговую нагрузку в процентах — ключевой показатель для сравнения. Сравните итоговые цифры. Смотрите на строку «ИТОГО платежи в бюджет» для каждого режима. Тот, где сумма меньше, — для вас выгоднее. Также калькулятор тоже показывает какой режим будет выгоднее и какая будет налоговая нагрузка.

Внесение данных в Калькулятор налоговой нагрузки на УСН и АУСН

Как рассчитать выгоду от перехода на АУСН

Главный вопрос: «Сколько я сэкономлю?». Давайте разберем на практическом примере с использованием калькулятора Расчета налоговой нагрузки на УСН и АУСН на 2026 год.

Исходные данные:

Годовой доход: 40 млн руб.

Годовые расходы: 30 млн руб.

Вносим исходные данные в Калькулятор налоговой нагрузки.

Расчет налоговой нагрузки на УСН и АУСН на 2026 год дал следующие суммы итоговых платежей:

УСН с НДС «Доходы» — 4 190 476 руб.;

УСН с НДС «Доходы минус расходы» — 3 254 390 руб.;

АУСН «Доходы» — 3 200 000 руб.;

АУСН «Доходы минус расходы» — 2 000 000 руб.

При таком размере расходов нужно выбирать объект «Доходы минус расходы» и при сравнении УСН и АУСН выгода АУСН составляет:

Выгода: 3 254 390 — 2 000 000 = 1 254 390 руб. в год.

И это без учета экономии на страховых взносах (на АУСН они 0%).

В данном сценарии переход на АУСН дает прямую экономию почти в 1 254 390 руб. и снижает налоговую нагрузку на 3,14% пункта.

Чек-лист по переходу на АУСН

Проверьте, действует ли у вас в регионе закон об АУСН. Например, в Смоленской области режим стартовал с 1 октября 2025. Оцените ваш доход на 2025 год: если вы планируете превысить 10 млн рублей в год — обычный УСН станет невыгодным. Рассчитайте, выгодно ли вам перейти на АУСН с учетом ваших расходов используя калькулятор Расчета налоговой нагрузки на УСН и АУСН на 2026 год. Учтите ограничения по числу сотрудников, а также другие ограничения и особенности работы на АУСН.

Заключение

АУСН в 2026 году — это не просто упрощение учета, а реальный финансовый инструмент для микробизнеса, который перерос старые лимиты УСН, но не готов к сложностям и нагрузке общего режима.