АУСН в 2026 году: кому выгодно перейти и как это рассчитать
Кому стоит присмотреться к АУСН в 2026 году
АУСН — это экспериментальный режим, действующий до конца 2027 года (ФЗ-17).
Он не затронут реформой 2026 года, что делает его «окном возможностей» для определенного круга бизнесов.
Переход на АУСН будет выгоден и целесообразен, если вы:
«Жертва» нового лимита по УСН. Ваш годовой доход стабильно превышает 10 млн рублей, но не достигает 60 млн. руб.
2. Имеете небольшой штат. У вас не более 5 сотрудников (включая работников по ГПХ).
3. Не работаете с НДС и не планируете. Ваши контрагенты — это такие же упрощенцы или физические лица.
3. Цените простоту и автоматизацию. Готовы доверить расчет и уплату налогов ФНС и банку, чтобы избавиться от рутины и деклараций.
4. Ваш вид деятельности не подпадает под ограничения. Вы не являетесь агентом, комиссионером или поверенным, не производите подакцизные товары и не относитесь к другим запрещенным категориям (ст. 3 Закона № 17-ФЗ).
Однозначно стоит рассмотреть другой режим, если:
Вы планируете расширять штат сверх 5 человек.
Ваши ключевые клиенты — плательщики НДС, которым критично нужен вычет.
Вы предпочитаете полный контроль над налоговым учетом.
Ваш доход приближается или превышает 60 млн рублей.
Калькулятор расчета налоговой нагрузки на УСН и АУСН на 2026 год
Чтобы не производить расчеты вручную, можно воспользоваться готовым калькулятором Расчета налоговой нагрузки на УСН и АУСН на 2026 год.
Алгоритм действий:
Введите свои данные в ячейки Доходов и Расходов. Это ваш планируемый годовой доход и подтвержденные расходы.
Анализируйте автоматически рассчитанные итоги. Калькулятор сразу покажет:
Общую сумму платежей в бюджет на УСН (с учетом НДС!) и на АУСН.
Налоговую нагрузку в процентах — ключевой показатель для сравнения.
Сравните итоговые цифры. Смотрите на строку «ИТОГО платежи в бюджет» для каждого режима. Тот, где сумма меньше, — для вас выгоднее. Также калькулятор тоже показывает какой режим будет выгоднее и какая будет налоговая нагрузка.
Как рассчитать выгоду от перехода на АУСН
Главный вопрос: «Сколько я сэкономлю?». Давайте разберем на практическом примере с использованием калькулятора Расчета налоговой нагрузки на УСН и АУСН на 2026 год.
Исходные данные:
Годовой доход: 40 млн руб.
Годовые расходы: 30 млн руб.
Вносим исходные данные в Калькулятор налоговой нагрузки.
Расчет налоговой нагрузки на УСН и АУСН на 2026 год дал следующие суммы итоговых платежей:
УСН с НДС «Доходы» — 4 190 476 руб.;
УСН с НДС «Доходы минус расходы» — 3 254 390 руб.;
АУСН «Доходы» — 3 200 000 руб.;
АУСН «Доходы минус расходы» — 2 000 000 руб.
При таком размере расходов нужно выбирать объект «Доходы минус расходы» и при сравнении УСН и АУСН выгода АУСН составляет:
Выгода: 3 254 390 — 2 000 000 = 1 254 390 руб. в год.
И это без учета экономии на страховых взносах (на АУСН они 0%).
В данном сценарии переход на АУСН дает прямую экономию почти в 1 254 390 руб. и снижает налоговую нагрузку на 3,14% пункта.
Чек-лист по переходу на АУСН
Проверьте, действует ли у вас в регионе закон об АУСН. Например, в Смоленской области режим стартовал с 1 октября 2025.
Оцените ваш доход на 2025 год: если вы планируете превысить 10 млн рублей в год — обычный УСН станет невыгодным.
Рассчитайте, выгодно ли вам перейти на АУСН с учетом ваших расходов используя калькулятор Расчета налоговой нагрузки на УСН и АУСН на 2026 год.
Учтите ограничения по числу сотрудников, а также другие ограничения и особенности работы на АУСН.
Заключение
АУСН в 2026 году — это не просто упрощение учета, а реальный финансовый инструмент для микробизнеса, который перерос старые лимиты УСН, но не готов к сложностям и нагрузке общего режима.
Но прежде чем переходить на АУСН, изучите более подробнее этот режим: условия, ограничения, объект обложения, ставки, порядок работы на АУСН, порядок уплаты налога и отчетность на АУСН. Всю эту информацию можно подробнее изучить в онлайн-курсе АУСН-2026.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию