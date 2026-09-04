IT-льготы 2026: как не потерять и не попасть под доначисления ФНС

Что изменилось в налогах для IT в 2026 году?
Льготный режим для IT-компаний сохранен, но ставки повысились и условия стали жестче. Теперь недостаточно просто иметь аккредитацию Минцифры — нужно ежедневно контролировать структуру доходов и корректность ведения учета.
Вид льготы
Размер / Условие
Главный нюанс 2026 года
Налог на прибыль
Ставка 5% (вместо 25%) (п. 1.15 ст. 284 НК РФ)
Действует только при доле IT-выручки ≥ 70%. При утрате аккредитации — пересчет с начала квартала нарушения.
Страховые взносы
15% (в пределах базы) и 7,6% (свыше) (пп.3 п.1 ст. 427 НК РФ)
Только для аккредитованных компаний. Совмещение с другими льготами (например, Сколково) запрещено.
НДС
Освобождение (0%) (пп. 26 п.2 ст. 149 НК РФ)
Сохранено только для ПО из единого реестра отечественного ПО. Все остальное — 22%.
НДФЛ сотрудников
Прогрессивная шкала 13–22%
Льготы для нерезидентов отменены. Для ВКС ставка 13-22% при зарплате от 167 000 руб.
Важно: с 2026 года базовая ставка НДС повышена до 22%. Операции по реализации ПО из Единого реестра российского ПО Минцифры освобождены от НДС, но все смежные услуги (например, аренда оборудования), обалагется НДС по полной ставке. Ошибка в квалификации операции может стоить компании миллионов рублей штрафов.
По УСН регионы вправе самостоятельно устанавливать пониженные ставки. Так в 2026 году пониженные ставки УСН для IT компаний действуют в:
Республике Адыгея — 2% для «Доходов» и 7% для «Доходов минус расходы»;
Республике Калмыкия — 2% для «Доходов» и 7% для «Доходов минус расходы»;
Республике Крым — 1% для «Доходов» и 5% для «Доходов минус расходы»;
Республике Алтай — 5% для «Доходов минус расходы».
Сравнение налоговых режимов: IT, Сколково или ОЭЗ
Если IT-компания является аккредитованной IT-компанией и одновременно участником «Сколково» или «Иннополиса», то с 1 января 2026 года она не может использовать одновременно несколько налоговых преференций. Изменения в НК РФ были внесены Федеральным законом от 28 ноября 2025 года №425-ФЗ. То есть компании нужно выбирать какие налоговые льготы использовать.
Параметр
Аккредитованная IT‑компания
Резидент «Сколково»
Резидент ОЭЗ «Иннополис»
Налог на прибыль
5% (в федеральный бюджет) при доле IT‑выручки ≥ 70% и наличии ПО в реестре Минцифры (п. 1.15 ст. 284 НК РФ)
0% на доходы от проектной деятельности до 10 лет (при соблюдении лимитов: выручка ≤ 1 млрд руб., прибыль нарастающим итогом ≤ 300 млн руб.) (п.5.1 ст. 284 НК РФ)
0–2% в региональной части (в зависимости от решения региона), федеральная часть 3% → итого 3–5%
НДС
0% при реализации/лицензировании ПО из реестра отечественного ПО (освобождение по пп. 26 п.2 ст. 149 НК РФ)
Освобождение от НДС по проектным операциям (ст. 145.1 НК РФ) до 10 лет. Не применяется при ввозе товаров
Освобождение от НДС при реализации внутри России (ст. 145.1 НК РФ)
Страховые взносы
30% с выплат до 1,5 МРОТ в месяц, 15% с суммы превышения (единая схема с 2026, совмещать с IT‑тарифом нельзя) (пп.10 п. 1 ст. 427 НК РФ)
Общий тариф:
Налог на имущество
Льготы зависят от региона, часто пониженные ставки или освобождение для имущества, используемого в IT‑деятельности
Освобождение от налога на имущество, используемого в проектной деятельности
Льготы по налогу на имущество в рамках ОЭЗ (по решению региона)
Требования
Аккредитация в Минцифры, ≥ 70% IT‑выручки, ПО в реестре, соблюдение условий по численности и расходам на НИОКР
Статус резидента «Сколково», ведение инновационного проекта, соблюдение лимитов по выручке/прибыли, запрет на совмещение с IT‑тарифом по взносам
Регистрация в ОЭЗ «Иннополис», ведение деятельности на территории ОЭЗ, соблюдение условий по видам деятельности и инвестициям
Срок действия льгот
На период аккредитации (при соблюдении условий)
До 10 лет с момента получения статуса резидента
На период резидентства в ОЭЗ (обычно до 10 лет)
Кому подходит
Классическим IT‑компаниям (разработка ПО, лицензирование, IT‑услуги) с высокой долей профильной выручки
Инновационным проектам, стартапам, R&D‑центрам с четкой проектной деятельностью и планами роста до 1 млрд руб. выручки
Компаниям, готовым размещать производство/разработку на территории ОЭЗ «Иннополис» и инвестировать в инфраструктуру
Чтобы получить преференции, компания должна соответствовать строгим критериям:
Для IT-компаний: необходима аккредитация в Минцифры, а доля дохода от IT-деятельности должна составлять не менее 70% от общего дохода .
Для резидентов «Сколково»: компания должна пройти экспертизу проекта и быть зарегистрированной в Инновационном центре. После утраты статуса резидента, возможность применения льгот по налогу
на прибыль теряется с начала налогового периода .
Для резидентов ОЭЗ «Иннополис»: необходимо зарегистрироваться в качестве резидента на территории ОЭЗ в Татарстане. Конкуренция с другими зонами (например, «Сколково») часто идет за счет сервисов и дополнительных мер поддержки, а не только налоговых ставок .
Главное правило: доля IT-выручки ≥ 70%
Чтобы применять налоговые льготы, компания должна подтверждать, что не менее 70% ее доходов поступает от деятельности, указанной в Постановлении Правительства № 1729 (п. 1.15 ст. 284 НК РФ). ФНС автоматически рассчитывает долю профильных доходов на основе данных деклараций по налогу на прибыль (или УСН). Формула кажется простой, но на практике именно здесь возникает большинство споров.
Формула расчета доли IT выручки:
Доля IT = IT-доходы / Все доходы ×100%
Что включать в расчет, а что нет
Элемент формулы
Что включаем
Что категорически нельзя включать
Числитель (IT-доходы)
Разработка, адаптация ПО, лицензии, SaaS, хостинг, IT-консалтинг, защита информации.
Перепродажа «железа», реклама на сайте, проценты по депозитам, продажа основных средств.
Знаменатель (Все доходы)
Выручка от реализации + внереализационные доходы.
Всё, что есть в числителе + торговля, аренда, курсовые разницы, штрафы от контрагентов.
Почему «чистая» IT-выручка становится «грязной»?
ФНС смотрит не на название вашего ОКВЭД, а на суть хозяйственных операций. Вот топ-4 ситуации, когда безопасный IT-доход превращается в «токсичный» для льгот:
Продажа «железа» в комплекте с внедрением. Если в договоре не разделена стоимость сервера и услуг по настройке, ФНС расщепит сделку. Стоимость оборудования уйдет в торговлю (ОКВЭД 46/47) и выпадет из числителя, размоет долю.
Перепродажа чужого ПО. Если вы не создавали программу сами, а просто перепродаете лицензию вендора без существенной доработки — это торговля, а не IT-деятельность.
Реклама на собственном ресурсе. Доход от баннеров и интеграций на вашем IT-портале считается рекламной деятельностью (код ОКВЭД 73.11), которая не входит в перечень льготных видов деятельности по Постановлению № 1729.
Консалтинг «около IT». Если в актах выполненных работ нет привязки к конкретному ПО, алгоритмам или техническому заданию на цифровизацию, ФНС переквалифицирует эти услуги в обычный управленческий консалтинг.
Раздельный учет: почему «правило 5%» больше не спасает
Многие бухгалтеры помнят норму п. 4.1 ст. 170 НК РФ, позволяющую не вести раздельный учет входного НДС, если доля льготируемых расходов менее 5%.
Если за налоговый период (квартал) доля расходов, непосредственно связанных с операциями, освобожденными от НДС (или операциями, не признаваемыми объектом налогообложения), не превышает 5% от общей суммы ваших расходов за этот же период, вы можете не распределять входной НДС по так называемым «смешанным» расходам. Весь такой НДС принимается к вычету в полном объеме (абз. 7 п. 4 ст.170 НК РФ).
Для IT-компаний это ловушка, так как ваша доля IT-выручки обычно составляет 70–90%, то вы обязаны вести раздельный учет входного НДС:
Входной НДС по облагаемым операциям (продажа железа, реклама) — принимается к вычету.
Входной НДС по льготным операциям (реализация ПО из реестра) — включается в стоимость товаров/услуг.
Общехозяйственный НДС (аренда офиса, интернет, услуги юристов) — распределяется пропорционально доле выручки.
Риск: отсутствие корректного регистра раздельного учета ведет к снятию вычетов по всему входному НДС и доначислению налога на прибыль по общей ставке 25%.
Топ-5 претензий ФНС к IT-компаниям в 2026 году
Занижение доли IT-доходов. Инспекторы вручную пересчитывают числитель, исключая «пограничные» услуги (маркетинг, аренду, перепродажу оборудования).
Отсутствие ПО в реестре Минцифры. Льгота по НДС (0%) применяется только к программам из единого реестра российского ПО.
Некорректное оформление первички. В актах выполненных работ должны фигурировать названия программных модулей, версии ПО и этапы разработки. Фразы вроде «консультационные услуги» без расшифровки — красный флаг.
Искусственное дробление бизнеса. Если ФНС докажет, что компания разделилась на несколько юрлиц, чтобы каждое удерживало долю IT-выручки выше 70%, последуют доначисления по полной ставке плюс штраф 40%.
Нарушение сроков отчетности в Минцифры. Несдача отчета о деятельности аккредитованной IT-компании (до 1 июля) может стать основанием для исключения из реестра и потери всех преференций.
Чек-лист самопроверки для бухгалтера IT
Прежде чем сдавать отчетность за квартал, пройдитесь по этим пунктам:
Аккредитация: действует ли она на текущий момент? Нет ли недоимок по налогам?
Доля 70%: посчитана ли доля нарастающим итогом с начала года? Есть ли буфер (лучше держать 75–80%)?
Договоры: есть ли в смешанных договорах четкое разделение стоимости оборудования/лицензий и услуг разработки?
НДС: ведется ли регистр раздельного учета входного НДС? Правильно ли заполнен Раздел 7 декларации по НДС (код операции 1053)?
Первичка: содержат ли акты выполненных работ ссылки на техническое задание (ТЗ) и конкретные объекты интеллектуальной собственности?
Вывод
В 2026 году роль бухгалтера в IT-компании трансформируется из учетчика в налогового стратега. И теперь задача бухгалтера не просто отразить факт продажи, а документально обосновать ее «айтишную» природу. Только так можно защитить бизнес от претензий ФНС и сохранить законное право на низкие налоги.
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