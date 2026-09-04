IT-льготы 2026: как не потерять и не попасть под доначисления ФНС

Что изменилось в налогах для IT в 2026 году?

Льготный режим для IT-компаний сохранен, но ставки повысились и условия стали жестче. Теперь недостаточно просто иметь аккредитацию Минцифры — нужно ежедневно контролировать структуру доходов и корректность ведения учета.

Вид льготы Размер / Условие Главный нюанс 2026 года Налог на прибыль Ставка 5% (вместо 25%) (п. 1.15 ст. 284 НК РФ) Действует только при доле IT-выручки ≥ 70%. При утрате аккредитации — пересчет с начала квартала нарушения. Страховые взносы 15% (в пределах базы) и 7,6% (свыше) (пп.3 п.1 ст. 427 НК РФ) Только для аккредитованных компаний. Совмещение с другими льготами (например, Сколково) запрещено. НДС Освобождение (0%) (пп. 26 п.2 ст. 149 НК РФ) Сохранено только для ПО из единого реестра отечественного ПО. Все остальное — 22%. НДФЛ сотрудников Прогрессивная шкала 13–22% Льготы для нерезидентов отменены. Для ВКС ставка 13-22% при зарплате от 167 000 руб.

Важно: с 2026 года базовая ставка НДС повышена до 22%. Операции по реализации ПО из Единого реестра российского ПО Минцифры освобождены от НДС, но все смежные услуги (например, аренда оборудования), обалагется НДС по полной ставке. Ошибка в квалификации операции может стоить компании миллионов рублей штрафов.

По УСН регионы вправе самостоятельно устанавливать пониженные ставки. Так в 2026 году пониженные ставки УСН для IT компаний действуют в: