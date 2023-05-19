Сколько нужно голосов для утверждения предельной стоимости работ по капремонту?

Порядок принятия решения о капитальном ремонте в многоквартирном доме. Сколько нужно собрать голосов, чтобы утвердить допустимую стоимость работ по капремонту.

Сколько нужно голосов чтобы утвердить предельно допустимую стоимость работ по капремонту?

Решения ОСС в МКД по вопросам, поставленным на голосование, согласно части 1 статьи 46 ЖК принимаются большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании собственников помещений, за исключением предусмотренных пунктами 11 , 42 части 2 статьи 44 ЖК РФ решений, которые принимаются более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в мкд, и предусмотренных пунктами 1, 11−1 , 1 2 −3 1 , 42 , 43 части 2 статьи 44 ЖК РФ решений, которые принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в мкд.

Часть 5 статьи 189 ЖК содержит перечень условий, которые должны быть утверждены при формировании фонда капремонта на специальном счете решением ОСС о проведении капитального ремонта общего имущества в этом мкд.

По смыслу приведенной нормы эти условия относятся к обязательному содержанию решения ОСС помещений в мкд о проведении капремонта общего имущества.

Таким образом, определение или утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту является неотъемлемой составной частью такого решения.

Следовательно, с учетом взаимосвязанных положений пункта 1 части 2 статьи 44, части 1 статьи 46, части 51 статьи 189 ЖК, решение о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором должна быть определена (утверждена), кроме прочего, предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

В связи с этим вне зависимости от того, выносится решение о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме на голосование общего собрания одним вопросом или же за каждый из пунктов перечня, обозначенного в части 5 статьи 189 ЖК РФ организуется отдельное очно-заочное голосование, результаты такого голосования должны оцениваться с учетом названных требований закона.

Определение № 305-ЭС22-14073.

Обзор ВС РФ № 1.