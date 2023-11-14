Технический контрагент. Как распознать «фирму-однодневку»?

Термин «техническая компания» введен в письме ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@.
Сотрудничество добросовестной компании с такой «технической» фирмой может вызвать подозрения со стороны налоговых органов. Вот некоторые признаки, которые могут свидетельствовать о статусе «технической» компании:
Отсутствие сотрудников.
Отсутствие необходимых разрешений и лицензии.
Отсутствие основных средств, производственных активов, транспорта и складов.
Отсутствие информации о компании в СМИ и Интернете.
Несовпадение заявленного вида деятельности в ЕГРЮЛ с практической деятельностью.
Отсутствие официального веб-сайта и рекламы.
Наличие пометки о недостоверности указывается по директору или участникам фирмы в ЕГРЮЛ.
Проведение проверок контрагентов по регламенту помогает выявить «технические» компаний до заключения сделок, что снижает риск претензий и проверок со стороны налоговых органов.
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