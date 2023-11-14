Технический контрагент. Как распознать «фирму-однодневку»?

В данном случае имеется в виду организация, не занимающаяся реальной экономической деятельностью, а использование ее для создания фиктивного документооборота с целью получения налоговых выгод, таких как вычет НДС или снижение налога на прибыль, когда основании отсутствуют.

Термин «техническая компания» введен в письме ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@.

Сотрудничество добросовестной компании с такой «технической» фирмой может вызвать подозрения со стороны налоговых органов. Вот некоторые признаки, которые могут свидетельствовать о статусе «технической» компании:

Отсутствие сотрудников.

Отсутствие необходимых разрешений и лицензии.

Отсутствие основных средств, производственных активов, транспорта и складов.

Отсутствие информации о компании в СМИ и Интернете.

Несовпадение заявленного вида деятельности в ЕГРЮЛ с практической деятельностью.

Отсутствие официального веб-сайта и рекламы.

Наличие пометки о недостоверности указывается по директору или участникам фирмы в ЕГРЮЛ.

Проведение проверок контрагентов по регламенту помогает выявить «технические» компаний до заключения сделок, что снижает риск претензий и проверок со стороны налоговых органов.